Ukraine-Krieg - Die Begriffe: Separatisten bis Minsker Abkommen

Begriffe wie "Separatisten" oder "Minsker Abkommen" sind durch mediale Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine plötzlich allgegenwärtig. Doch was bedeuten sie? Auf diese Frage wollen wir knappe Antworten und Hintergründe liefern. Die Erläuterungen von Begriffen rund um die Nato finden sie hier. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit Begriffen rund um die Lage in der Ukraine:

Separatisten im Osten der Ukraine

2014 haben pro-russische Kräfte die Kontrolle über Gebiete im Osten der Ukraine an sich gerissen. In der Region Donbass riefen sie damals die Volksrepubliken Donezk und Luhansk aus, die der russische Präsident Wladimir Putin nun anerkannt hat.

In der Region leben seit vielen Jahrzehnten russisch-stämmige Menschen. Die Kontakte nach Russland waren immer eng. Der Osten der Ukraine war einst ein bedeutender Standort für Industrie und Bergbau. Zu Zeiten der Sowjetunion wanderten deshalb viele Menschen ein. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlor die Region auch an wirtschaftlicher Bedeutung. Menschen verloren ihre Arbeit, die Rufe nach regionaler Autonomie wurden lauter. Meist waren sie mit der Hoffnung auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation verknüpft.

Mit der Ausrufung der Volksrepubliken reagierten die Separatisten im Jahr 2014 schließlich auf pro-europäische Proteste in der Ukraine. Damals widersetzen sich Menschen dem Kurs der Regierung des Landes, die sich einem Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union verweigert hatte. Es kam zu massiven Protesten in der Hauptstadt Kiew. Die Demonstranten forderten eine Annäherung an die EU sowie die Amtsenthebung des Präsidenten und Neuwahlen. Bekannt wurde die Bewegung als "Euromaidan", da sie schwerpunktmäßig auf dem zentralen Platz Kiews, dem Maidan stattfand.

Minsker Friedensabkommen

Die Minsker Abkommen wurden im Zuge der Ukraine-Krise 2014 ausgehandelt. Das erste Abkommen sah unter anderem einen Waffenstillstand vor, nachdem es zu Gefechten zwischen den Separatisten im Donbass und ukrainischen Truppen gekommen war. Nach neuerlichen Gefechten Anfang 2015 wurden neue Vereinbarungen getroffen, bekannt als zweites Minsker Abkommen.

Im Kern sollte mit beiden Abkommen ein Waffenstillstand sowie der Abzug schwerer Waffen erreicht werden. Der Waffenstillstand wurde in den letzten Jahren jedoch wiederholt missachtet. Die Kampfhandlungen wurden zwar eingeschränkt, kamen aber nie beendet. Der Minsker Friedensprozess galt deshalb in den Augen vieler Beobachter schon vor der aktuellen Eskalation als gescheitert.

Generalmobilmachung und Reserve der Bundeswehr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts des russischen Angriffs eine Generalmobilmachung angeordnet. Das heißt unter anderem, dass Reservisten der ukrainischen Armee die Truppen verstärken. Reservisten sind ehemalige Soldaten, die keinen aktiven Dienst mehr leisten. Bei Bedarf können sie wieder herangezogen werden.

Formen von Mobilmachungen sind von Land zu Land unterschiedlich. Als Reservisten gelten in Deutschland streng genommen alle ehemaligen Soldaten.

Bundeswehrsoldaten konnten sich lange Zeit nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst freiwillig zum Dienst in der Reserve melden und diesen parallel zu einem zivilen Beruf ausüben. Seit Oktober 2021 werden Soldaten, die aus dem Dienst ausscheiden, für sechs Jahre "grundbeordert". Sie werden also für einen Dienstposten eingeplant, den sie bei Bedarf besetzen können.

Reservisten sollen die Bundeswehr bei Bedarf unterstützen und Einheiten verstärken. Im Frieden werden sie im Rahmen von sogenannten Wehrübungen eingesetzt – meist bei einem bestimmten Truppenteil. Militärisches Wissen soll so erhalten bleiben. Auch Einsätze im Ausland sind möglich. Reservisten der Bundeswehr kamen wiederholt auch im Rahmen der Katastrophenhilfe zum Einsatz.

Außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalles erfolgt der Einsatz deutscher Reservisten immer freiwillig. Eine verpflichtende Heranziehung von Reservisten im Frieden ist in Deutschland nicht möglich. Aktuell werden keine Reservisten herangezogen.