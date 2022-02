Wirbel um Politiker-Aussagen zu Russland

Der Russland-Ukraine-Konflikt hat sich seit Montagabend dramatisch zugespitzt. Ungeachtet aller diplomatischen Bemühungen um Deeskalation hat der russische Präsident Wladimir Putin die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt und umgehend die Entsendung von Truppen angekündigt. Eine Entwicklung, durch die so manche Aussage deutscher Spitzenpolitiker der vergangenen Tage und Wochen rückblickend mindestens "schlecht gealtert" ist, wenn nicht sogar widerlegt wurde.

In den sozialen Netzwerken sind über mehrere solcher Äußerungen längst hitzige Debatten entbrannt - teilweise auch mit parteipolitischen Einschlag. Viel Kritik musste insbesondere die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht einstecken, aber auch den CSU-Vorsitzenden Markus Söder holen frühere Aussagen wieder ein. Deutlich wird in den ersten Stunden dieser Zuspitzung: Auch innerhalb der Parteien wird um Positionen gerungen.

Wagenknecht und die "Aggressivität" der Amerikaner

Es dauerte gut 13 Stunden, bis Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sich via Twitter zur Zuspitzung des Russland-Ukraine-Konflikts äußerte - und vorsichtige Kritik an Russland äußerte. "Einseitige Anerkennung der Separatistengebiete widerspricht Völkerrecht & erschwert Verhandlungslösung", schrieb sie - und mahnte "Diplomatie, Deeskalation und Berücksichtigung aller Sicherheitsinteressen durch beide Seiten" an.

Zu diesem Zeitpunkt sorgten in den sozialen Netzwerken schon seit Stunden andere Aussagen Wagenknechts für Wirbel - vom Sonntagabend bei "Anne Will". Dort hatte sie beklagt, die ganze Diskussion laufe auf einer "irgendwie virtuellen Realität". Russland habe kein Interesse daran, in die Ukraine einzumarschieren - Anlässe dafür habe die Ukraine längst geliefert. "Die Aggressivität mit der - vor allem von amerikanischer Seite - ein russischer Einmarsch geradezu herbeigeredet wird, also die ist ja schon bemerkenswert."

CDU-Politiker Norbert Röttgen machte schon am selben Abend keinen Hehl aus seinem Unmut: "Sie übernimmt zu 100 Prozent das Narrativ des Kremls - des Aggressors." Nach Putins Fernseh-Ansprache warfen Twitter-Nutzer der Linken-Politikerin unter anderen "Realitätsverweigerung" vor und forderten eine Entschuldigung.

Linken-Spitze kritisiert Russland

Die Linken-Spitze kommentierte Wagenknechts Aussagen zunächst nicht, äußerte aber deutliche Kritik am Vorgehen Russlands. Parteichefin Janine Wissler schrieb auf Twitter: "Die Anerkennung der 'Volksrepubliken' und der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine eskalieren den Konflikt. Das ist keine 'Friedensmission', wie Putin sagt, das ist völkerrechtswidrig und reale Kriegsgefahr."

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte eine "Fehlentscheidung" Russlands und stellte klar: "Der Einmarsch russischer Truppen verletzt die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine." In einer gemeinsamen Mitteilung forderten die Vorsitzenden von Fraktion und Partei: "Die russischen Truppen müssen zurückgezogen werden." Es gelte nun, alle diplomatischen Möglichkeiten zu nutzen.

Söders Warnung vor einem Stopp für Nord Stream 2

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek rückte in der Nacht indessen Interviewaussagen des CSU-Vorsitzenden Markus Söder in den Blickpunkt. "Ich darf an dieses begnadete Interview von Markus Söder zur Russland-Krise erinnern", twitterte der ehemalige bayerische Grünen-Landeschef. "Gut, dass dieser Mann nicht Kanzler geworden ist."

Söder hatte vor exakt einem Monat via "F.A.Z." vor "ständig neuen Drohungen und immer härteren Sanktionen gegen Russland" gewarnt. Zum einen, weil Sanktionen schon seit längerer Zeit kaum mehr Wirkung hätten, zum anderen weil diese neuen Sanktionen "oft uns selbst genauso schaden würden". Der CSU-Chef warnte auch vor einem Stopp für die Ostseepipeline Nord Stream 2. Denn sonst könnte es "für Deutschland nämlich sehr kalt und sehr teuer werden". Russland sei ein schwieriger Partner, aber kein Feind Europas.

Mittlerweile hat die Bundesregierung angekündigt, die Inbetriebnahme der Ostsee-Gaspipeline auf Eis zu legen. Konkret zu dieser Entscheidung äußerte sich Söder zunächst nicht, twitterte heute Nachmittag aber: "Wir unterstützen die Bundesregierung bei den notwendigen Schritten." Die Äußerungen und Handlungen Russlands seien eine absolute Grenzüberschreitung. Der Bruch von Völkerrecht dürfe nicht unwidersprochen bleiben.

Scharfe Worte aus der CSU

Mehrere CSUler hatten schon vor ihrem Parteichef deutlich schärfere Worte gewählt. Der Verteidigungspolitiker und stellvertretende CSU-Generalsekretär Florian Hahn twitterte: "Wir müssen es einsehen: Mit Putin ist ein vertrauensvoller und ehrlicher Dialog nicht zu machen. Das Appeasement ist gescheitert. Nun braucht es schnelle und spürbare Sanktionen."

Der Europapolitiker und CSU-Vize Manfred Weber forderte: "Den Völkerrechtsbrüchen und Aggressionen des Kriegstreibers aus Moskau darf nicht mehr nachgegeben werden." Und CSU-Vorstandsmitglied Bernd Posselt verlangte neben "härtestmöglichen Wirtschaftssanktionen" von Brüssel und Berlin auch, der "existenziell bedrohten Ukraine unverzüglich modernste Defensivwaffen zur Verfügung zu stellen".

Die SPD und ihr Schröder-Problem

CSU-Generalsekretär Markus Blume wiederum richtete den Finger auf die SPD: "Wann, wenn nicht jetzt, will sich die SPD von Gerhard Schröder lossagen?" Blume forderte von der SPD-Spitze einen "Schlussstrich".

Altkanzler Schröder, der gute Verbindungen zu Präsident Putin hat, hatte zuletzt mit Äußerungen zur Ukraine-Krise für Verärgerung gesorgt. Unter anderem kritisierte er die Forderungen der Ukraine nach Waffenlieferungen als "Säbelrasseln". Zugleich warf Schröder Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Provokation Russlands vor, weil sie vor ihrem Antrittsbesuch in Moskau die Ukraine besucht hat. Der frühere SPD-Chef ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft, im Sommer soll er zudem in den Aufsichtsrat des russischen Gasriesen Gazprom einziehen.

Die SPD-Spitze stellte zuletzt klar, dass Schröder nicht für die SPD spreche und bat den Altkanzler, sich mit öffentlichen Äußerungen im Ukraine-Konflikt zurückzuhalten. Eine Grundlage für einen Parteiausschluss gebe es aber nicht.

AfD lehnt Sanktionen ab

Wie viele weitere Spitzenpolitiker verurteilte auch SPD-Chef Lars Klingbeil das Vorgehen Russlands heute scharf. Die Aggressionen stellten einen "massiven Völkerrechtsbruch" dar. Die Folge seien "sehr konsequente" Sanktionen, die "Russland an vielen Stellen treffen werden". Insgesamt zeichnet sich in dieser Frage zwischen SPD, Union, Grünen und FDP ein Grundkonsens ab.

Die Linken-Spitze äußerte sich zunächst nicht zur Frage möglicher Sanktionen, während die AfD-Fraktion im Bundestag strikt gegen eine Maßregelung Russlands ist: "Sanktionen haben in der Vergangenheit noch nie das bewirkt, was es eigentlich bewirken sollte", sagte AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla. Seine Fraktion lehne "generell sämtliche Sanktionen gegenüber Russland" ab. Das Vorrücken Russland in die Ostukraine sehe die AfD zwar "absolut kritisch". "Wir hoffen aber auch, dass gleichwohl auf der anderen Seite, von der Nato-Seite keine weiteren Provokationen stattfinden."