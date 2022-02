"Fortsetzung des Kalten Krieges": Ukraine in der Presse weltweit

Der Westen ist alarmiert und sucht nach einer Antwort auf den Angriff Russlands auf die Ukraine. Der Einmarsch ist in den meisten Ländern der Welt in den Schlagzeilen.

New York Times: "Eine Fortsetzung des Kalten Krieges"

Zum russischen Angriff auf die Ukraine schreibt die "New York Times": "Was jetzt klar ist, ist, dass (der russische Präsident Wladimir) Putin Europa in den gefährlichsten Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg gestoßen hat (...). Er hat eine Fortsetzung des Kalten Krieges begonnen, eine möglicherweise gefährlichere, weil seine Behauptungen und Forderungen keinen Boden für Verhandlungen bieten und weil Russland mit seinem nuklearen Arsenal in der Lage ist, einen massiv zerstörerischen Cyberkrieg zu beginnen."

Breitet sich der Krieg jetzt aus?

Die Washington Post warnte vor einer Ausbreitung des Krieges: "Der Konflikt mag – für den Moment – auf die östlichen Gebiete Europas begrenzt sein. Aber Russlands Krieg könnte sich allzu leicht ausbreiten und weltweit destabilisierende Auswirkungen haben."

Zugleich wurden die TV-Ansprachen von US-Präsiden Joe Biden gelobt: "In seinen beiden Fernsehansprachen in dieser Woche zeigte (US-Präsident Joe) Biden die Entschlossenheit und Ruhe eines erprobten Anführers, und das westliche Bündnis demonstrierte angesichts des russischen Angriffs eine seltene Einigkeit. Der Westen ist am stärksten, wenn er für seine gemeinsamen Werte und gegen einen gemeinsamen Feind zusammensteht. Wie schwierig es auch sein mag, unser Schmerz wird nichts im Vergleich zu den Qualen des ukrainischen Volkes durch eine einmarschierende Armee sein."

"Cäsarenwahn in fortgeschrittenem Stadium"

Die Wiener Zeitung "Die Presse" schreibt über Russlands Präsidenten Wladimir Putin: "Die Bereitschaft zu rücksichtsloser Brutalität verleiht ihm dabei einen Vorteil, den er eiskalt ausnützt. Putin hat freie Bahn. Die westliche Welt hat außer Worten und Sanktionen nichts dagegenzuhalten. Die Abschreckung des Westens hat nicht funktioniert. (...) Psychologisierungen sind meistens ein wenig hilfreiches politisches Analysemittel. Doch in diesem Fall drängt sich die Frage geradezu auf, ob Putin unter verzerrter Wahrnehmung und an einem Cäsarenwahn in fortgeschrittenem Stadium leidet."

Auch die italienische Zeitung "La Stampa" zieht einen historischen Vergleich: "Seit 1939 standen wir nicht mehr vor einer solchen Bedrohung." Wladimir Putin habe sich von einem zynischen Autokraten zu einem Militärdiktator entwickelt, der nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa angreife.

Wirtschaftliche Abhängigkeit Russlands als verletzlicher Punkt

Die neue Züricher Zeitung (NZZ) legt den Fokus auf die wirtschaftlichen Sanktionen, die der Angriff für Russland haben müsse: "Russland muss geschwächt und international so weitgehend wie möglich isoliert werden - politisch und wirtschaftlich. Es gilt, der russischen Bevölkerung und erst recht den Wirtschaftsmagnaten und der übrigen Moskauer Elite die verheerenden Folgen von Putins inakzeptablem Tun deutlich zu machen."

Dazu gehöre auch, dass der Westen langfristig unabhängig von russischen Rohstoffen werden müsse: "Denn die Einnahmen aus dem Export von Erdöl und Erdgas haben es dem Kreml maßgeblich ermöglicht, seine Streitkräfte auszubauen und zu einer Gefahr für ganz Europa zu machen." Über die wirtschaftliche Abhängigkeit sei der Kreml verletzlich, von diesen Einnahmen abgeschnitten, könne Putins Regime nicht überleben: "So düster die Lage derzeit in der Ukraine ist, besteht dennoch die Hoffnung, dass Putins Plan nicht aufgeht. Sein skrupelloser Angriff wäre dann nicht der Vorbote eines Triumphs, sondern der Anfang vom Ende seiner Herrschaft."

Osteuropa als blinder Fleck

Auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" meint: " Man kann Weltpolitik nicht am Reißbrett planen. Der an Besessenheit grenzende Eifer, mit dem man sich in Washington seit Jahren auf eine große Konfrontation mit China vorbereitet, hat viele blind gemacht für die Entwicklung in Osteuropa. (...) China und Russland sind in autoritärer Achse vereint, Xi hält Putin den Rücken frei."

Angesichts der Zusage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel, die osteuropäischen Nato-Staaten mit einem weiteren Kontingent zur Luftraumüberwachung zu unterstützen, zweifelt die französische Zeitung LeMonde an dem Sanktionspaket, das die EU gegen Russland einsetzen möchte: "Das von den Europäern angenommene Paket, das eine einheitliche Front bieten will, wird eine Debatte auslösen." Macron sage nach dem EU-Sondergipfel in der Nacht zum Freitag in Brüssel: "Wir werden unseren Verbündeten zuverlässig zur Seite stehen."

China als Gewinner eines Kriegs in der Ukraine?

Die australische Zeitung "The Australian" schrieb: "In gewisser Weise ist China der Gewinner dieses Konflikts, weil Putin abhängiger von Xi wird. China wird Russlands wirtschaftliche Lebensader sein, wenn (und falls) Sanktionen greifen und eine langfristige Besetzung der Ukraine Russland ausblutet. Genau wie Nordkorea hat Peking jetzt einen zweiten umherirrenden 'kleinen Bruder', der ständig im Geheimen schreckliche Bosheiten plant. Aber China will die Weltordnung besitzen und sie nicht wie Putin zerstören. Die widersprüchlichen Weltanschauungen der beiden Länder werden sie dem anderen gegenüber nervös machen."

"China Daily" warnte im Editorial davor, Parallelen zu Taiwan zu ziehen. "Was zwischen der Ukraine und Russland passiert, ist ein Streit zwischen zwei souveränen Staaten. Die Taiwan-Frage ist eine innere Angelegenheit Chinas."