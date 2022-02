Live-Ticker: Putin ordnet Truppenentsendung in die Ostukraine an

22.21 Uhr: Russisches Parlament will Putins Dekret ratifizieren

Die russische Staatsduma will am Dienstag die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine als unabhängige Staaten ratifizieren. Die Parlamentssitzung in der Hauptstadt Moskau soll um 12.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr MEZ) beginnen. Eine Zustimmung gilt als sicher. Die Parlamentarier hatten vor einer Woche Staatschef Wladimir Putin in einem entsprechenden Appell zu der Anerkennung aufgerufen. Am Montagabend unterzeichnete Putin das Dekret dazu.