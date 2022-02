Sanktionen gegen Russland: Darauf hat sich die EU verständigt

Die EU hat nach der russischen Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine Sanktionen gegen Russland beschlossen. Wie der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian nach einem Sondertreffen in Paris mitteilte, sollen sie noch in dieser Woche in Kraft treten. Die Entscheidung der 27 Mitglieder sei einmütig gefallen, fügte er hinzu. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte, die Sanktionen würden "Russland sehr weh tun".

Russlands Finanzsektor im Visier

Das Sanktionspaket der EU umfasst nach Angaben aus Brüssel ein Handelsverbot für russische Staatsanleihen. Damit soll die Refinanzierung des russischen Staates erschwert werden. Außerdem sollen mehrere Hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen.

Darunter wären nach Angaben von Diplomaten rund 350 Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die russische Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine gestimmt haben. Betroffen sind genauso Banken, die in der Ostukraine Geschäfte machen.

Von Personen, Organisationen und Unternehmen, die auf die EU-Sanktionsliste stehen, werden sämtliche in der EU vorhandenen Vermögenswerte eingefroren. Zudem dürfen gelistete Personen nicht mehr in die EU einreisen und mit den Betroffenen dürfen auch keine Geschäfte mehr gemacht werden.

Von der Leyen: "Antwort auf das aggressive Verhalten Russlands"

Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen und der Auswärtige Dienst hatten den Vorschlag für das Sanktionspaket wenige Stunden zuvor vorgelegt. Ziel der Finanzsanktionen ist es , den Zugang Russlands zu den Kapital- und Finanzmärkten sowie Finanzdienstleistungen der EU zu erschweren, um "die Finanzierung eskalierender und aggressiver Maßnahmen zu begrenzen". Von den russischen Banken sollen diejenigen bestraft werden, die an der Finanzierung russischer Militäroperationen und anderer Maßnahmen in den Separatistengebieten beteiligt sind.

Borrell und von der Leyen lobten außerdem ausdrücklich die Entscheidung der Bundesregierung, das Genehmigungsverfahren für die Erdgaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen.

Borrell sagte, das Sanktionspaket werde "Russland sehr stark weh tun". Er mahnte zugleich, die Gefahr eines größeren Konflikts weiter einzudämmen. Von der Leyen betonte, die Maßnahmen seien "eine Antwort auf das aggressive Verhalten Russlands", das die Krise mutwillig ausgelöst habe. "Wenn der Kreml diese Krise weiter eskaliert, werden wir nicht zögern, weitere Maßnahmen zu ergreifen", fügte die EU-Kommissionspräsidentin hinzu.