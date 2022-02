EU beruft Krisengipfel zur Ukraine ein

EU befürchtet weitere Eskalation in der Ukraine

Hintergrund des Krisengipfels sind Berichte aus Sicherheitskreisen, dass Russland es nicht bei einer Anerkennung der von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ostukraine belassen könnte, sondern militärisch in der Ukraine vorgehen will.

Russland Präsident Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet. Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150 000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen.

EU-Sanktionen gegen Russland treten in Kraft

Schon am Dienstagabend hatten sich die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten auf ein Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Die Strafmaßnahmen wurden inzwischen auch formell von den 27 Mitgliedstaaten beschlossen. Sie treten noch heute mit der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft.