Eskalation im Donbass: Wie weit geht Putin noch?

Es ist äußerst schwer, zuverlässig vorherzusagen, was Wladimir Putin als Nächstes im Donbass tun wird. Fest steht nur: Der russische Präsident hat sich von den Sanktionsdrohungen des Westens offenbar kaum beeindrucken lassen.

Putins vorläufiges Ziel könnte nun sein, sowohl der eigenen Bevölkerung gegenüber als auch der internationalen Gemeinschaft seine Entschlossenheit zu beweisen, Russlands Einflusssphäre zu erweitern. Und zwar mit dem Argument, die russischstämmige Bevölkerung – wie Putin behauptet – vor ukrainischer Aggression schützen zu müssen. Die Gegenargumentation, dass die Aggression im Donbass bislang mit Hilfe des Kremls von prorussischen Separatisten geschürt wurde, lässt Putin indes nicht gelten. Im Gegenteil. Dabei haben nach Informationen westlicher Beobachter viele der von Russland im Donbass bisher ergriffenen Maßnahmen dazu geführt, dass sich die Lage in dem seit 2014 andauernden Konflikt nur noch verschärfte.

Dazu zählt unter anderem auch die Tatsache, dass Moskau bislang mehrere 100.000 russische Pässe an die Bewohner der Separatistengebiete ausgeteilt hat. Damit untergrabe Russland – so die Kritik in Kiew – seit Jahren den sogenannten Minsker Friedensprozess und verletze auf eklatante Weise die Souveränität der Ukraine. Die umfangreiche Passausstellung sei Teil eines erprobten außenpolitischen Instrumentariums, heißt es. Infolge dessen würde der Kreml die Beilegung des Territorialkonfliktes mittels kontrollierter Instabilität verhindern.

Moskau sichert Donbass "Freundschaft" zu

In einer knapp einstündigen Fernsehansprache bezeichnete Putin seinen Beschluss, die Separatistengebiete im Osten der Ukraine als selbstständige Staaten nunmehr anzuerkennen, als eine seit langem überfällige Entscheidung. Um diesem Schritt zusätzlich protokollarisch Bedeutung zukommen zu lassen, verbreitet das russische Fernsehen Aufnahmen von der Unterzeichnung zweier Verträge über "Freundschaft und gegenseitige Hilfe" durch Putin und die international nicht anerkannten Repräsentanten der abtrünnigen Gebiete im Donbass.

Damit stellt der russische Präsident klar, dass der Kreml finanzielle sowie militärische Unterstützung vor Ort nunmehr offiziell gewähren wird. Genau diese Hilfe wurde in den vorangegangenen acht Jahres des bewaffneten Konfliktes stets geleugnet.

Angeblich Tausende russischstämmige Flüchtlinge unterwegs

Um die Entsendung der von Moskau als russische "Friedenstruppen" bezeichneten Einheiten in die Separatisten-Gebiete indirekt zu rechtfertigen, soll jetzt offenbar auch die verstärkte Migration in der Region dienen. Eigenen Angaben zufolge hat Russland kürzlich Tausende Flüchtlinge aus den nun von Moskau anerkannten "Volksrepubliken" in der Ostukraine aufgenommen. Wie der russische Inlandsgeheimdienst FSB nach Informationen der Nachrichtenagentur Tass verbreiten lässt, sollen seit Montag mehr als 20.000 Bürger aus dem Südosten der Ukraine evakuiert worden sein und mittlerweile die Grenze nach Russland überquert haben. Mehr als 11.000 Geflüchtete seien zudem in andere Regionen Russlands gebracht worden, heißt es.

Russischen Behauptungen zufolge sollen in den letzten Tagen bereits mehr als 90.000 Menschen die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk Richtung Russland verlassen haben. Insgesamt dürften damit die Flüchtlingszahlen seit Beginn des Konfliktes vor acht Jahren längst mehr als zwei Millionen betragen. Flüchtlingszahlen, die von der politischen Führung in den abtrünnigen Republiken dementsprechend immer wieder zu propagandistischen Zwecken ausgenützt werden.

Flüchtlingsströme als Grund für weiteren Truppenvormarsch?

Der russische Präsident hat in seiner jüngsten Fernsehansprache zudem erklärt, ukrainische Soldaten verübten einen "Genozid an vier Millionen Menschen" in den Separatisten-Gebieten. Eine durch nichts belegte Behauptung, so der Vorwurf in Kiew, die nach Auffassung der ukrainischen Regierung von Putin aufgestellt werde, um weitere militärische Schritte zu stützen.

Inwieweit diese Meldungen missbraucht werden könnten, um darüber hinaus einen weiteren Vormarsch russischer Truppen zu rechtfertigen, lässt sich nicht vorhersagen. Ganz ausgeschlossen ist das aber nicht. Vor allem für den Fall, dass der beidseitige Beschuss der Region nun zunimmt.

EU-Kommission befürchtet viele Flüchtlinge aus der Ukraine

Sollte die militärische Auseinandersetzung im Donbass weiter eskalieren, dann dürfte dies sicher auch eine gewaltige Flüchtlingswelle in westliche Richtung, in Richtung der West-Ukraine auslösen. Zumal sich bei weitem nicht alle Bewohner des Donbass Russland zugehörig fühlen. Die EU-Kommission befürchtet angesichts der rapide wachsenden Spannungen im Ukraine-Konflikt, dass zwischen 20.000 und mehr als einer Million Flüchtlinge aus der Ukraine in die EU kommen könnten.

Kiew stellt sich auf Konfliktzuspitzung ein

Angesichts der jüngsten Entwicklung im Donbass hat der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow seine Landsleute auf "harte Zeiten" eingeschworen. "Vor uns liegen schwere Prüfungen. Es wird Verluste geben. Wir werden Schmerzen durchstehen, Angst und Verzweiflung überwinden müssen", warnte Resnikow in einer von seinem Ministerium veröffentlichten Erklärung.

Am Ende aber werde die ukrainische Seite siegen, "denn wir stehen auf unserem Heimatboden", betont der Verteidigungsminister. Mit seinem weiteren Schritt zur Wiederbelebung der Sowjetunion, habe Putin – so Resnikow - sein "wahres Gesicht" gezeigt, "das Gesicht eines Verbrechers, der die ganze freie Welt als Geisel nehmen will".

Moskau warnt Kiew vor Abbruch diplomatischer Beziehungen

Nach der Anerkennung der ostukrainischen Separatisten-Gebiete Luhansk und Donezk durch Putin erwägt der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj jetzt einen Abbruch der Beziehungen zu Russland. Er habe ein entsprechendes Ersuchen seines Außenministeriums erhalten und werde dieses nun "prüfen", erklärt Selenskyj. Vor diesem Hintergrund warnt der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Regierung in Kiew davor, die bilateralen Beziehungen einseitig aufzukündigen. Ein solcher Schritt, heißt es in Moskau, würde die Lage nur weiter verschärfen. "Das ist ein Szenario, das äußerst bedauerlich wäre und alles nur noch schlimmer machen würde, nicht nur für die Staaten, sondern auch für die Bevölkerung", argumentiert der Kremlsprecher Peskow.

Plant Putin eine weitergehende Militärinvasion?

Der ukrainische Präsident Selenskyj befürchtet unterdessen, dass die Anerkennung der Separatisten-Gebiete der Vorbote einer weitergehenden Militärinvasion Russlands sei. "Wir glauben, dass Russland mit dieser Entscheidung die rechtliche Grundlage für eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine schafft", erklärt der ukrainische Staatschef. Eine äußerst düstere Prognose, die infolge jüngster Ereignisse nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.