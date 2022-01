Russland-Ukraine-Konflikt: Droht eine Eskalation? Possoch klärt!

In der Ukraine wachsen die Sorgen, dass sich der Konflikt mit Russland noch einmal dramatisch verschärft. Seit 2014 gibt es in der Ost-Ukraine immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen zwischen dem ukrainischen Militär und prorussischen Separatisten – mit bisher etwa 14.000 Toten. Nun fürchtet der Westen, dass die russische Armee die Ukraine angreift. Doch Putins Pläne sind undurchschaubar.

Ungewissheit über Putins Absichten

Der Politikwissenschaftler und Ost-Europa-Experte Andreas Umland zieht Parallelen zu 1979, als sich die sowjetische Führung entschloss, in Afghanistan einzumarschieren. Denn so wie heute sei der Kreis der Entscheidungsträger im Kreml damals sehr klein. Die Unberechenbarkeit lässt die Sorgen nicht nur in der Ukraine, sondern im gesamten Westen wachsen. ARD-Korrespondent Demian von Osten in "Possoch klärt" (Video unten): "Es gibt Analysten, unter anderem auch aus den USA, die sagen, dass sie glauben, Putin habe noch nicht endgültig entschieden, was er macht, sondern halte sich nur viele Optionen offen."

Russlands Konflikt mit der NATO

Der Kreml stellt der NATO Bedingungen und hat einen weitreichenden Forderungskatalog vorgelegt. Ein entscheidender Punkt: Ein Verzicht der NATO auf eine weitere Osterweiterung. Denn seit 1999 sind viele osteuropäische Länder wie Polen, Tschechien, Ungarn und das Baltikum Mitglied in der NATO. Die Allianz kann nun Militär-Übungen nahe der russischen Grenze abhalten. Diese werden vom Kreml als Bedrohung wahrgenommen.