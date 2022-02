FAQ: Die wichtigsten Antworten zum Russland-Ukraine-Konflikt

Mit Russlands Anerkennung der Separatistenregionen Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten und der angekündigten Entsendung russischer Soldaten in die Ostukraine erreicht der Konflikt eine neue Dimension. Einige Antworten auf drängende Fragen - in aller Kürze, einfach zusammengefasst.

Worum es beim Russland-Ukraine-Konflikt geht

Nach den Protesten auf dem Maidan-Platz 2013, der Absetzung der prorussischen Regierung von Viktor Janukowitsch und der Abspaltung der Halbinsel Krim kommt es zu anhalten Unruhen in der Ostukraine. Seitdem versucht Russland, wieder mehr Einfluss in der Ukraine zu gewinnen. Prorussische Separatisten haben diverse Orte gewaltsam unter ihre Kontrolle gebracht. In Donezk und Lugansk haben die Menschen bei einem umstrittenen Referendum für die Abspaltung von der Ukraine abgestimmt.

Am 21. Februar 2022 hat der russische Präsident Wladimir Putin die Separatistenregionen anerkannt. Er ordnete auch eine Entsendung russischer Soldaten in die Ostukraine an.

Die Präsidenten Putin und Selenskyj

Wladimir Putin: Seit 2000 ist der ehemalige KGB-Agent Wladimir Putin - mit einer Unterbrechung von einer Amtsperiode - Präsident Russlands. "Im Juli 2021 veröffentlichte Putin einen Artikel, in welchem er die Einheit des russischen und ukrainischen (wie auch des belarusischen) Volkes betonte und Gebietsansprüche in der Ukraine erhob. Die Zweistaatlichkeit sei ein Unfall der Geschichte", heißt es von der Landeszentrale für politisch Bildung Baden-Württemberg.

Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj: Er ist seit 2019 ukrainischer Staatspräsident. Vor seiner politischen Karriere arbeitete Selenskyj als Schauspieler, Moderator und Drehbuchautor. Bekannt wurde er vor allem als Darsteller des fiktiven ukrainischen Präsidenten Wassilyj Petrowytsch Holoborodko in der Fernseherie "Diener des Volkes". "Der russische Präsident Wladimir Putin brachte den frisch gewählten Seleynkyi sogleich in Zugzwang, als er im April 2019 Bewohnern der separatistischen ostukrainischen Gebiete einen erleichterten Zugang zur russischen Staatsbürgerschaft anbot. Daraufhin konterte Seleynkyj mit dem gegen Russland gemünzten Angebot der ukrainischen Staatsbürgerschaft für Menschen, die unter autoritären und korrupten Regimen leiden würden", heißt es laut Munzinger Archiv.

Was ist das Minsker Abkommen?

Am 12. Februar 2015 wurde das Minsker Abkommen angenommen und unterzeichnet. Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland bekräftigten ihre "uneingeschränkte Achtung der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit der Ukraine". Sie seien der festen Überzeugung, dass es zu einer ausschließlich friedlichen Lösung keine Alternative gibt.

Jüngst hatte Russlands Präsident Putin das Abkommen für gescheitert erklärt.

Wer sind die Separatisten in der Ostukraine?

In der ostukrainischen Region Donbass rufen 2014 die von Moskau unterstützten Separatisten die "Volksrepublik Donezk" aus, Luhansk folgt. Diese prorussischen Separatisten fordern schon länger den Anschluss an Russland.

Zwischen dem pro-westlichen und dem pro-russischen Bevölkerungsanteil gibt es seit Jahren gewalttätige Ausschreitungen. Pro-russische Separatisten und ukrainische Militärs bekämpfen sich. Russland unterstützt die Separatisten seit Beginn des Konflikts.

Wer ist Denis Pushilin?

Der 39-jährige Studienabbrecher Denis Puschilin stammt aus Makejewka bei Donezk und fällt immer wieder mit scharfen Worten gegen die ukrainische Regierung in Kiew auf. In der Hauptstadt scheiterte 2013 sein erster Versuch, in die Politik einzusteigen: Bei Parlamentswahlen im Gebiet Kiew gaben ihm nur 77 Wähler ihre Stimme. Puschilin zog sich aber nicht zurück.

Im Frühjahr 2014 beteiligte sich der verheiratete Vater von zwei Töchtern nach dem Sturz des moskaufreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch an Protesten gegen die neue Regierung in Kiew. Nach dem Ausrufen der "Donezker Volksrepublik" im April 2014 stand Puschilin unter anderem dem Parlament der Separatisten vor.

Nach der Ermordung des Chefs der selbst ernannten Republik Donezk, Alexander Sachartschenko, Ende August 2018 übernahm Puschilin dessen Posten. Seit Dezember 2021 ist der russische Staatsbürger auch Mitglied der Kremlpartei Geeintes Russland. Seit April 2014 steht er zudem auf mehreren westlichen Sanktionslisten. So ist ihm unter anderem eine Einreise in die EU verboten.

Puschilin nahm nach seinem Wehrdienst in der ukrainischen Nationalgarde ein Wirtschaftsstudium auf, brach das aber ab. Danach arbeitete er in einer Handelsfirma und soll als Unternehmer in zwielichtige Finanzgeschäfte verwickelt gewesen sein.

Um diese Gebiete geht es: Donezk und Luhansk

Die Separatisten kontrollieren gegenwärtigen die beiden ostukranischen Gebiete Donezk und Luhansk.