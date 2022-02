Wladimir Putin: Der Machtmensch

Knallhart, kalkulierend und machtbesessen - diese Charakterzüge hat Wladimir Putin mehrfach vor den Augen der Weltöffentlichkeit unter Beweis gestellt. Mit dem Angriff auf die Ukraine ist der Konflikt nun noch weiter eskaliert. Was Putin von der Eigenständigkeit der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine hält, bekräftigte er bereits am Montag in seiner TV-Ansprache noch einmal.

In knapp einer Stunde spannt Putin den großen historischen Bogen: Die Bolschewiken und Lenin hätten die Ukraine 1917 erst geschaffen. Die Ukraine sei eine amerikanische Kolonie, ein Marionetten-Regime. Und dieses führe einen Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine durch.

"Ich sehe es als notwendig an, eine lange fällige Entscheidung zu treffen: Die sofortige Anerkennung der Unabhängigkeit und Souveränität der Republiken Donezk und Luhansk. Die Ukraine will einen 'Blitzkrieg' im Donbass starten, genau wie 2014 und 2015. Wir alle erinnern uns, wie das endete." Wladimir Putin

Gezielte Desinformationspolitik

Es ist Geschichtsfälschung, die Putin in seiner Rede betreibt. Schon in den Jahrhunderten davor hatten Zaren versucht, gegen alles Ukrainische vorzugehen. Und es war Putin, der 2014 die Krim annektierte. Für Sergei Zhirnov ist diese Kommunikation nicht überraschend. Sie basiere auf Desinformation und Zerstreuung, erklärt der ehemalige KGB-Agent Zhirnov: "Das ist etwas, was ihm aus seiner Zeit beim KGB hängengeblieben ist. Im KGB hat man uns beigebracht: Wenn ihr euch im Ausland aufhaltet und spioniert und wir euch ein Gewehr in die Hand geben, um jemanden umzubringen, selbst wenn ihr das in aller Öffentlichkeit und vor aufzeichnenden Kameras macht, dann sagt ihr: 'Tut mir leid, aber das ist nicht mein Gewehr und ich habe auch niemanden umgebracht.' Ihr müsst immer alles abstreiten."

Faszination Geheimdienst

Zhirnov ist ein Ex-Spion des ehemaligen sowjetischen In- und Auslandsgeheimdienstes. Er infiltrierte unter anderem die französische Elite-Kaderschmiede ENA, die vier Staatspräsidenten und neun Premierminister Frankreichs besuchten. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 arbeitete Zhirnov als Journalist, meist im Ausland. 2001 ging er ins Exil nach Frankreich und ist einer der wenigen, der über seine Zeit als Spion offen redet. 1984 wurde Zhirnov in die Moskauer Akademie des KGB aufgenommen - im gleichen Jahrgang wie Wladimir Putin.

"Putin ist jemand, den die Geheimdienstarbeit fasziniert, der Spionage und Geheimnisse liebt. Er ist ein paranoider Mensch, der keiner Person glaubt, selbst wenn diese die Wahrheit sagt." Sergei Zhirnov

Der "andere" Putin

Deutschland hat im September 2001 einen völlig anderen Putin kennengelernt. Einen, der damals im Bundestag revolutionäre Sätze wie diesen sagte:

"Heute müssen wir fest und endgültig erklären: Der Kalte Krieg ist vorbei. Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung." Wladimir Putin

Die Rede markiert einen besonders wichtigen Zeitpunkt im deutsch-russischen Verhältnis. Nicht nur, weil ein russischer Präsident auf Deutsch sprach. Sondern, weil Putin die Hoffnung auf ein demokratisches Russland nach westlichem Vorbild verströmte. Putin bot den Bau eines gemeinsamen europäischen Hauses an. Doch daraus wurde nichts.

Wendepunkt auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007

Eine Wegmarke ist das Jahr 2007. Putin spricht auf der Münchner Sicherheitskonferenz und macht seine Enttäuschung klar. "Wir in Russland werden ständig über Demokratie belehrt. Aber aus irgendeinem Grund sind unsere Lehrmeister nicht bereit, selbst zu lernen."

Der belehrende Ton des Westens geht dem russischen Präsidenten gegen den Strich. Gleichzeitig, beklagt er, rücke die Nato mit ihren Streitkräften immer näher an Russland. Der Westen lässt ihn gewähren und versucht, Handelsbeziehungen aufzubauen, im Gespräch zu bleiben. Das spielt Putin in die Karten, sagt Ex-Spion Zhirnov:

"Für Putin ist jeder, der nicht stark vor ihm auftritt und ihm nicht das Messer in den Rücken rammen würde, ein Schwächling mit einem schwachen Geist." Sergei Zhirnov

Putins verbale Offensive

Eine Szene, die das verdeutlicht, spielt sich im Juni 2007 beim G8-Gipfel in Heiligendamm ab. Erst kurz davor wurde ein neuer französischer Präsident gewählt: Nicolas Sarkozy. In einem Vier-Augen-Gespräch am Rande des Gipfels sagt er Putin: Er akzeptiere nicht, dass Hunderte Tschetschenen durch Russland getötet würden. Auch die Ermordung der Journalistin Anna Politkowskaja sei skandalös. Einige Minuten später tritt Sarkozy allein vor die Weltpresse – und macht einen sehr verwirrten Eindruck. Später machen sich viele lustig, Sarkozy hätte wohl ein Wodka-Glas zu viel getrunken. Doch das ist nicht der Fall. Französische Teilnehmer des Treffens erzählen Jahre später, dass Putin Sarkozy so verunsichert habe. Denn nach Sarkozys Vorwürfen ließ er zunächst eine lange Pause. Dann fragte er: "Bist du fertig? Ich werde dir mal was erklären: Dein Land ist so klein, meines sooo groß." Danach soll er den französischen Präsidenten wüst beschimpft haben.

Putins neuer Kurs

Putin wendet sich in der Folge mehr und mehr vom Westen ab. 2008 marschieren russische Truppen in Georgien ein. 2014 annektiert Russland die Krim. US-Präsident Obama bezeichnet Russland zu diesem Zeitpunkt als Regionalmacht. Putin wolle nur von Problemen im eigenen Land ablenken. Für Putin ein Affront. Nicht nur facht er daraufhin die Kämpfe in der Ostukraine weiter an, sondern er stellt sich 2015 in Syrien auf die Seite des Assad-Regimes. "Es ist ein riesiger Fehler, nicht mit der syrischen Regierung und deren Armee zusammen zu arbeiten, die den Terror so tapfer bekämpfen", so Putin damals.

Und in Europa kauft sich der Kreml ein, wie es Ex-Spion Zhirnov beschreibt. Gerhard Schröder sei ein Beispiel dafür. Der Ex-Kanzler ist Aufsichtsratsvorsitzender beim Pipelinebetreiber Nord Stream und dem Gaskonzern Rosneft. Nun soll er auch in den Gazprom-Aufsichtsrat aufgenommen werden:

"Es ist die Kohle, die ihn interessiert. Weder die deutschen noch die russischen Interessen, sondern seine eigene Kohle. Das ist widerlich. Genauso wie die österreichische Ex-Außenministerin Karin Kneissl und unser ehemaliger französischer Premier Francois Fillon. Putin weiß ganz genau, wie er solche Leute benutzt." Sergei Zhirnov

Gespräche mit Putin sinnlos?

Wie geht man also mit so einem Mann um? Zhirnov sagt: Gespräche suchen bringt nicht viel. Das einzige, was Putin verstehe, sei Stärke. Russland, sagt der Ex-KGB-Spion, sei ökonomisch ein Zwerg. Statt immer so zu tun, als säße Putin am Gashahn, müsse man das Bild umdrehen. "Denn wenn ihr Putin morgen sagt: Schluss mit Nordstream 1 und 2, dann ist Russland in fünf Wochen tot. In fünf Wochen. Und wenn ihr ihm dann auch noch sagt: Wir kaufen nicht nur dein Öl, dein Gas und andere Rohstoffe nicht mehr, sondern wir verkaufen dir auch keinen Mercedes, Volkswagen, Audi, BMW und auch keine Maschinen mehr, die du für die Gasförderung brauchst. Dann könnt ihr dieses Land ökonomisch erdrosseln. Aber diese Mittel müssen genutzt werden. Und ihr wollt sie leider nie benutzen."

Nicht nur Deutschland, sondern der Westen allgemein müsse endlich begreifen, dass mit Putin nicht zu verhandeln ist. So sieht es jedenfalls der ehemalige KGB-Spion.