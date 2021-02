Russland-Streit überschattet Merkel-Macron-Videoschalte

Die Kanzlerin begann ihre Pressekonferenz eigentlich recht gut gelaunt: "Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dass der französische Präsident Emmanuel Macron hier in Berlin bei mir ist und wir nebeneinanderstehen." Regte die Kanzlerin lächelnd die Fantasie der Journalisten an, die genau wie Merkel Präsident Macron jedoch nur per Livestream nach Paris zu Gesicht bekamen. Doch dann wurde es recht schnell ernst.

Merkel und Macron zeigen sich Seite an Seite

War doch mitten in die deutsch-französischen Gespräche die Nachricht geplatzt, dass Russland Diplomaten aus drei europäischen Ländern zu "unerwünschten Personen" erklärt hatte. Was Angela Merkel umgehend verurteilte: "Wir halten diese Ausweisung für ungerechtfertigt und glauben, dass das eine weitere Facette in dem ist, was ziemlich fernab von Rechtsstaatlichkeit im Augenblick gerade in Russland zu beobachten ist", erklärte Merkel wörtlich.

Und bekam dabei ungeteilte Rückendeckung vom französischen Staatspräsidenten, der sich solidarisch mit jenen drei Ländern erklärte, deren Diplomaten betroffen sind - also mit Schweden, Polen und Deutschland. "Ich verurteile auf das Schärfste, was geschehen ist, von Anfang bis Ende", betonte Macron mit Blick auf die Vergiftung und Verurteilung von Kreml-Kritiker Nawalny und eben auch die Ausweisung der Diplomaten.

Maas will Ausweisung nicht unbeantwortet lassen

Deutschlands Außenminister Heiko Maas erklärte, dieser Schritt sei in keiner Weise gerechtfertigt und beschädige das Verhältnis Russlands zu Europa weiter. Um dann noch anzufügen: "Sollte die Russische Föderation diesen Schritt nicht überdenken, wird er nicht unbeantwortet bleiben."

Merkel: Nord Stream 2 ist unabhängig von "Causa Nawalny"

Auch ohne diese jüngste Eskalation in den deutsch-russischen und europäisch-russischen Beziehungen hätte in den Gesprächen zwischen Merkel und Macron die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 eine wichtige Rolle gespielt. Die deutsche Kanzlerin gestand zwar ein, dass es sich bei der Rohrleitung um ein "kontroverses Projekt" handle. Bemühte sich jedoch auch weiterhin, die Vorgänge um Kreml-Kritiker Nawalny von der Pipeline zu entkoppeln: "Die Haltung zu Nord Stream 2 ist davon erst einmal unberührt." Betonte Merkel.

Heißt also: Neue Sanktionen gegen Einzelpersonen in Russland sind möglich – aber die Gasleitung bleibt vorerst unangetastet. Während Kritiker die Pipeline geostrategisch für einen Fehler halten, gibt die Kanzlerin zu bedenken, dass es geostrategisch geboten sei, mit Russland im Gespräch zu bleiben.

"Wir sind Nachbarn zwischen der EU und Russland. Wir müssen über Belarus in Kontakt bleiben, wir haben Fragestellungen in Libyen, in Syrien und bei den großen Abrüstungsverträgen." Angela Merkel, Bundeskanzlerin Bundesrepublik Deutschland

Souveräne europäische Energiestrategie im Fokus

Dass Frankreich eine andere, deutlich kritischere Haltung zum deutsch-russischen Erdgasprojekt hat, ist kein Geheimnis. Doch Staatspräsident Macron gab sich alle Mühe, diese nicht zu augenfällig hervortreten zu lassen. "Zu diesem Projekt, das fast abgeschlossen ist, kann nichts ohne eine deutsch-französische Koordinierung angekündigt werden", betonte Macron. Der darauf verwies, dass man an einer souveränen europäischen Energiestrategie arbeite.

Heißt also: Nord Stream 2 wird ein Gesprächs- und auch Streitthema bleiben. Denn diese Pipeline spaltet die Geister auch weiter. Selbst innerhalb der CDU ist sie umstritten. Innerhalb Europas sowieso. Und auch der neue US-Präsident Joe Biden dürfte mit Deutschland darüber reden wollen. Auch wenn Merkel und Macron sich den – virtuellen – Schulterschluss beim deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat nicht durch die Röhre kaputt machen lassen wollten.