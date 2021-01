Russland stimmt Verlängerung von Atomwaffenkontrollvertrag zu

Die russische Staatsduma und die zweite Parlamentskammer, der Föderationsrat, haben das Abkommen zur Begrenzung strategischer Atomwaffen verlängert. Das Unterhaus des russischen Parlaments stimmte einstimmig dafür, den New-Start-Atomwaffenvertrag mit den USA um fünf Jahre zu verlängern. Auch im Föderationsrat gab es keine Gegenstimmen. Am Dienstag hatten sich die Präsidenten Wladimir Putin und Joe Biden über den Vertrag ausgetauscht.

New-Start galt seit 2010

Das New-Start-Abkommen war 2010 von den damaligen Präsidenten Barack Obama und Dmitri Medwedew unterzeichnet worden. Es erlegt jedem der Länder eine Beschränkung auf insgesamt 1.550 atomare Sprengköpfe auf. Auch die Zahl der Trägersysteme begrenzt es: Beiden Seiten sind 700 aktive Interkontinentalraketen und Bomber gestattet. Der Vertrag sieht auch umfassende Inspektionen vor Ort vor, um die Einhaltung zu prüfen.

Das Abkommen war der letzte noch gültige Atomwaffenkontrollvertrag zwischen Russland und den USA und wäre am 5. Februar ausgelaufen.

Trump wollte neues Atomwaffenabkommen mit China

Russland hatte zwar schon vor einiger Zeit eine Verlängerung um fünf Jahre angeboten, doch die US-Regierung von Bidens Vorgänger Donald Trump pochte auf ein neues Abkommen, das China einbeziehen sollte. Dies lehnte Moskau indes als nicht machbar ab und verwies auf Pekings Weigerung, einen Deal auszuhandeln, der eine Reduzierung des kleineren chinesischen Nukleararsenals bedeuten würde.

Obamas früherer Vize Biden hatte sich schon im Wahlkampf für eine Verlängerung von New Start ausgesprochen und bot diese gleich nach seinem Amtsantritt vergangene Woche an. Russlands Vizeaußenminister Sergej Rjabkow sagte in der Duma, wenn das russische Parlament zugestimmt habe, werde die Vertragsverlängerung durch den Austausch diplomatischer Noten in Kraft gesetzt. Der US-Kongress muss nicht zustimmen.