Russland greift mit Schein-Referenden nach ukrainischen Gebieten

Ukrainische Armee rückt weiter vor

Die ukrainischen Streitkräfte sind nach eigenen Angaben unterdessen weiter nach Osten in von russischen Truppen aufgegebenes Gebiet vorgedrungen. Der ukrainische Gouverneur der von russischen Streitkräften kontrollierten Region Luhansk, Serhij Hajdaj, schrieb auf Telegram, die ukrainischen Streitkräfte hätten die vollständige Kontrolle über das Luhansker Dorf Bilohoriwka wiedererlangt und bereiteten sich auf den Kampf um die Rückeroberung der gesamten Provinz vor. Es werde um jeden Zentimeter gekämpft: "Der Feind bereitet seine Verteidigung vor. Wir werden also nicht einfach vorrücken." Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, die Streitkräfte würden sich nun darauf konzentrieren, in den zurückeroberten Gebieten schnell voranzukommen. Die ukrainischen Truppen müssten sich weiterhin schnell bewegen, das normale Leben schnell wiederhergestellt werden. "Wir tun alles, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Ukraine auf allen Ebenen - Verteidigung, Finanzen, Wirtschaft, Diplomatie - erfüllt werden", sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Botschaft. Er deutete zudem an, dass er am Mittwoch in einer Videoansprache vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen auch die Beschleunigung von Waffenlieferungen und Hilfsleistungen anderer Länder fordern werde.

Spekulationen über Mobilmachung in Russland

Russlands Präsident Putin beteuerte, die russischen Waffen zeigten in der Ukraine eine hohe Wirksamkeit. Russland müsse aber die Kapazitäten seiner Waffenindustrie steigern. Zugleich sollen in Russland verschiedene Vergehen von Soldaten künftig schärfer geahndet werden. Das Unterhaus in Moskau, die Duma, verabschiedete in zweiter und dritter Lesung ein Gesetz, das härtere Strafen für Desertieren, Ungehorsam und Beschädigung militärischer Einrichtungen vorsieht.

Voraussetzung ist demnach, dass dies im Kampfgeschehen oder während einer Militärmobilmachung geschieht. Zuletzt war verstärkt über eine Mobilmachung in Russland diskutiert worden, was zu einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs führen könnte.