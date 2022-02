Russland-Sanktionen: Nur noch Deutschland gegen Swift-Rauswurf

In der Diskussion über schärfere Sanktionen gegen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine gerät Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) immer stärker unter Druck. Mit seinem Nein zu einem sofortigen Ausschluss Russlands aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift steht er in der Europäischen Union inzwischen weitgehend isoliert da. Am Freitag und Samstag gaben nacheinander Österreich, Italien, Zypern und Ungarn ihren Widerstand auf.

Polen: Deutschland soll auch Nord Stream 1 stoppen

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki wirft Deutschland "steinernen Egoismus" vor. Er wolle "das Gewissen Deutschlands" aufrütteln, damit es sich endlich zu "wirklich erdrückenden" Sanktionen gegen Russland entschließe, sagte Morawiecki am Samstag vor einem Treffen mit Kanzler Scholz vor polnischen Journalisten in Berlin.

"Nur rasche und strenge Sanktionen" könnten Russlands Aggression gegen die Ukraine stoppen, erklärte er und verlangte, nicht nur Nord Stream 2 zu stoppen, sondern auch Nord Stream 1. Ebenso müsse Russland aus dem Bankenkommunikationssystem Swift ausgeschlossen werden. Der Regierungschef erinnerte laut PAP an das Sprichwort: "Wahre Freunde erkennt man in der Not". Auch in Deutschland sollte man darüber nachdenken, was dieses Sprichwort bedeute. "Fünftausend Helme? Das muss ein Scherz sein", kommentierte er bisherige deutsche Hilfen für die Ukraine sarkastisch. Diese Worte wiederholte er auch auf Englisch und Deutsch.

Ungarn: Wir blockieren keinen Sanktionsvorschlag

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte am Samstag Deutschland auf, den Ausschluss Moskaus aus dem globalen Zahlungssystem zu unterstützen. "Es gibt bereits fast die volle Unterstützung der EU-Länder, Russland von Swift abzukoppeln", sagte Selenskyj in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft. "Ich hoffe, dass Deutschland und Ungarn den Mut haben werden, diese Entscheidung zu unterstützen."

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto stellte am Samstag aber klar, dass sein Land nicht gegen den Swift-Ausschluss Russlands ist. Auf Facebook bezeichnete er entsprechende Berichte und Aussagen als "Lüge". Regierungssprecher Zoltan Kovacs erklärte, Ungarn beteilige sich "zu 100 Prozent" an den EU-Maßnahmen. Auch der polnische Regierungschef Morawiecki twitterte, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban habe ihm zugesichert, den Ausschluss Russlands aus dem Swift-Abrechnungssystem zu unterstützen.