Russland-Sanktionen: Deutschland für gezielte Swift-Beschränkung

Die Bundesregierung hat sich nun wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine für eine "gezielte und funktionale" Einschränkung des internationalen Zahlungssystems Swift ausgesprochen. Es werde "mit Hochdruck" daran gearbeitet, wie eine Abkopplung Russlands von Swift so eingegrenzt werden könne, "dass sie die Richtigen trifft", erklärten Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne). Vor Deutschlands offenbar nun bevorstehender Kurskorrektur hatten nacheinander Österreich, Italien, Zypern und Ungarn ihren Widerstand gegen einen Rauswurf Russlands aus dem Swift-System aufgegeben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor an die EU appelliert, zusätzlich zu den bereits beschlossenen Sanktionen Russland aus dem Swift-System auszuschließen.

Bundesregierung mit Export von Panzerfäusten einverstanden

Die Bundesregierung ändert zudem ihre Politik bei Waffenexporten in die Ukraine. Auch aus Bundeswehrbeständen soll es nun Lieferungen geben. Außerdem unterstützt Deutschland die Lieferung von Panzerfäusten deutscher Produktion über das Ausland in das Kriegsgebiet. Die Bundesregierung habe der Lieferung von 400 ursprünglich in Deutschland hergestellten Panzerfäusten durch die Niederlande zugestimmt, hieß es jetzt aus Regierungskreisen. Das Vorgehen sei zwischen Bundeskanzleramt, Auswärtigem Amt sowie Wirtschafts- und Verteidigungsministerium abgestimmt. Darüber hinaus wurde auch die Ausfuhr von 14 gepanzerten Fahrzeugen für die Ukraine genehmigt. Zudem sollten bis zu 10.000 Tonnen Treibstoff über Polen in die Ukraine geliefert werden.

Waffen aus Bundeswehrbeständen und DDR-Altbeständen

Und Deutschland liefert nun auch Waffen aus den Beständen der Bundeswehr an die Ukraine. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Abend mitteilte, werden die ukrainischen Streitkräfte mit 1.000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" unterstützt. Estland darf außerdem mehrere Artilleriegeschütze aus DDR-Altbeständen an die Ukraine liefern, auch dies genehmigte die Bundesregierung, erfuhr die Presseagentur dpa aus Regierungskreisen.

Ukraine bittet um Flugabwehrsysteme und Anti-Drohnen-Gewehre

Generell lehnt es die Bundesregierung ab, "tödliche" Waffen in Krisengebiete zu liefern. Die Ukraine hatte Anfang Februar bei der Bundesregierung eine Reihe von "defensiven" Waffensystemen angefordert. Darunter sind Flugabwehrsysteme, Anti-Drohnen-Gewehre, elektronische Ortungssysteme, Sanitätsfahrzeuge, Nachtsichtgeräte und Munition.

(mit Material von dpa)