Russland ordert wohl Millionen Raketen aus Nordkorea

Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen der US-Geheimdienste zwar nicht. Einiges deutet allerdings darauf hin, dass Russland sowohl in Nordkorea als auch im Iran Munition bzw. Waffen kauft. Demnach soll Moskau Millionen von Raketen und Granaten in Pjöngjang geordert haben.

Offenbar bereits technische Probleme bei Waffen aus dem Iran

Konkret geht es um Artillerie-Munition und Raketen mit kurzer Reichweite. Der Iran – so heißt es – habe der russischen Armee außerdem Drohnen geliefert. Die US-Regierung bestätigte demnach, dass das russische Militär im August Drohnen aus iranischer Produktion für den Einsatz in der Ukraine erhalten habe. Allerdings gebe es bei den Neuerwerbungen, denen nach US-Erkenntnissen Hunderte weitere folgen sollen, offenbar technische Probleme.

US-Geheimdienst: Moskau kauft Militärausrüstung aus Pjöngjang

Wie die Tageszeitung "New York Times" berichtet, gingen US-Geheimdienste davon aus, dass Moskau auch künftig zusätzliche Militärausrüstung von Pjöngjang kaufen könnte. Damit werde deutlich – meinen Rüstungsexperten – dass die gegen Russland wegen des Angriffskrieges vom Westen ergriffenen Sanktionen und Exportkontrollen offenbar zu wirken beginnen.

Der staatliche russische Waffenexporteur Rosoboronexport betonte unterdessen, die westlichen Sanktionen beeinträchtigten die Ausfuhr von Militärtechnik nicht. Bis Ende 2023 würden etwa im Einklang mit den Lieferverträgen fünf Einheiten des russischen Raketenabwehrsystems S-400 an Indien übergeben, sagte Rosoboronexport-Chef Alexander Michejew. Der Leiter des Föderalen Dienstes für militärtechnische Zusammenarbeit, Dmitri Schugajew, hingegen räumte ein, es seien "im Zusammenhang mit den politischen Ereignissen" einige logistische Probleme festgestellt worden.

Kim Jong-Un bietet Putin 100.000 Soldaten an

Agenturangaben zufolge soll Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un Russland zudem 100.000 Soldaten für den Krieg in der Ukraine angeboten haben. Das berichtet die britische Daily Mail unter Berufung auf die russische Agentur Regnum. Im Gegenzug sollte das wirtschaftlich angeschlagene Nordkorea Getreide und Energie aus Russland bekommen. Nordkorea strebt seit geraumer Zeit engere Beziehungen zu Russland an und hat die USA für die aktuelle Krise verantwortlich gemacht. Das russische Vorgehen in der Ukraine sei Selbstverteidigung und durch eine westliche "Hegemonialpolitik" gerechtfertigt, hieß es aus Pjöngjang.

"Freiwillige" aus Nordkorea sollen offenbar auch kämpfen

Die Soldaten aus Nordkorea könnten demnach direkt im Donbas in den Separtatistengebieten Donezk und Luhansk stationiert werden. Pjöngjang hat die von Moskau im Februar als unabhängige Staaten erklärten "Republiken" im Osten der Ukraine als Länder anerkannt. Die "Freiwilligen" aus Nordkorea sollten nicht nur beim Wiederaufbau zerstörter Städte helfen, sondern auch an der Seite Russlands kämpfen, erklärte ein russische Militärexperte im TV-Sender Rossija1.

Gleichzeitig lobte er das Angebot aus Nordkorea: "Wenn nordkoreanische Freiwillige mit ihren Artilleriesystemen, ihren vielfältigen Erfahrungen und ihren großkalibrigen Mehrfachraketen, die in Nordkorea hergestellt werden, an dem Konflikt teilnehmen wollen, dann sollten wir ihrem Angebot grünes Licht geben."