Russland nimmt Abschied: Kein Staatsbegräbnis für Gorbatschow

In Moskau hat am Samstagvormittag die Trauerfeier für den ehemaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow begonnen. Hunderte Menschen versammelten sich am Haus der Gewerkschaften in Sichtweite des Kremls. Dort wurde der Leichnam des Friedensnobelpreisträgers aufgebahrt. Viele warteten mit Blumen in den Händen vor dem Gebäude. Der Friedensnobelpreisträger und einer der Väter der Deutschen Einheit war am Dienstag im Alter von 91 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.

Trauerfeier ohne hochrangige Politiker aus dem Ausland

Sein Tod hat international Trauer ausgelöst. Ein Staatsbegräbnis wird es aber, anders als nach dem Tod des russischen Präsidenten Boris Jelzin (1931-2007), nicht geben. Hochrangige Politiker aus dem Ausland sind nicht zur Beerdigung angereist. Hintergrund sind die westlichen Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Kriegs. Auch Kremlchef Wladimir Putin ließ sich entschuldigen. Stattdessen hat der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew Gorbatschow die letzte Ehre erwiesen und Blumen am Sarg niedergelegt.

Putin wegen Reise nach Ost-Russland verhindert

Kremlsprecher Dmitri Peskow verwies auf einen eng getakteten Zeitplan Putins für einer geplanten Reise in den äußersten Osten Russlands. Putin hatte bereits am Donnerstag rote Rosen an Gorbatschows Grab abgelegt. Der frühere Sowjet-Präsident hatte zuletzt als Miteigentümer der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta" unter anderem Beschränkungen der Pressefreiheit und andere autoritäre Machtzüge unter Putin kritisiert. In Russland wird Gorbatschow von vielen für den Zerfall der Sowjetunion und damit für den Niedergang der Größe Russlands verantwortlich gemacht.

Deutschland wird durch den Geschäftsträger der Botschaft in Moskau vertreten sein. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begründete seinen Verzicht auf eine Teilnahme damit, dass es keine Einladung gebe. In mehreren Bundesländern wurde eine Trauerbeflaggung angeordnet.

Luftraum Russlands für Flugzeuge aus EU-Staaten gesperrt

Für viele ausländische Politiker wäre eine Teilnahme an dem Begräbnis ohnehin nicht möglich gewesen, weil sie von russischer Seite als Reaktion auf die westlichen Sanktionen mit Einreiseverboten belegt wurden. Gesperrt ist zudem der Luftraum in Russland für Flugzeuge aus "unfreundlichen EU-Staaten". Deshalb werden vor allem ausländische Botschafter und Diplomaten von Gorbatschow Abschied nehmen.

Ungarns Ministerpräsident Orban hat Teilnahme angekündigt

Als einziger Regierungschef eines westlichen Landes hat der wegen seines Russland-Sonderweges innerhalb der EU in der Kritik stehende ungarische Ministerpräsident Viktor Orban seine Teilnahme an der Trauerfeier angekündigt. Orban wolle Gorbatschow "die letzte Ehre erweisen", teilte das Außenministerium auf Twitter mit. Der Kreml betonte umgehend, dass kein Treffen zwischen Orban und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant sei.

Orban wird von seinen Kritikern eine zu starke Moskau-Nähe vorgeworfen. Unter anderem hat Ungarn als einziges EU-Land seit Beginn des Ukraine-Krieges den Gas-Bezug aus Russland erhöht.

Lange Schlangen vor dem offenen Sarg Gorbatschows

Der Leichnam Gorbatschows wird zunächst für mehrere Stunden im Haus der Gewerkschaften in Sichtweite des Kreml aufgebahrt. Traditionell wurden dort die Särge der Sowjetführer nach ihrem Tod aufgestellt. Die Trauernden können sich dann von Gorbatschow verabschieden. Danach soll er auf dem Moskauer Prominentenfriedhof am Neujungfrauenkloster bestattet werden - neben seiner Frau Raissa.

Im russischen Staatsfernsehen war am Vormittag zu sehen, wie Menschen vor dem Sarg Blumen niederlegten und kurz innehielten. Das Haus der Gewerkschaften war öffentlich zugänglich. Vor dem Gebäude bildete sich eine lange Schlange. Neben dem Sarg standen Kränze und ein Porträt des Ex-Staatschefs.

"Gorbi" vor allem im Osten Deutschlands sehr beliebt

Gorbatschow galt als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Unter seiner Führung schloss die Sowjetunion in den 1980er-Jahren mit den USA wegweisende Verträge zur atomaren Abrüstung und Rüstungskontrolle. In seiner Heimat leitete er als Generalsekretär der Kommunistischen Partei mit seiner Politik von Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) einen beispiellosen Reformprozess ein.

Der politische Prozess führte letztlich zu einem Zusammenbruch des kommunistischen Imperiums. Viele Politiker und Bürger Russlands sehen Gorbatschow deshalb als "Totengräber der Sowjetunion", der Russland damals ins Chaos stürzte. Vor allem im Osten Deutschlands genoss "Gorbi" wegen der Öffnung des kommunistischen Systems und des von Moskau damals zugelassenen Mauerfalls großes Ansehen.