Russland: Nach der Parade ist vor der Volksabstimmung

"Ich bin schon lange in Rente. Die Kinder helfen natürlich, aber ich möchte nicht von ihnen abhängig sein. Dass die Renten-Indexierung festgeschrieben wird, ist absolut notwendig. Mir ist das wichtig." Mit diesen Worten wirbt eine Rentnerin in den russischen Staatsmedien für die neue Verfassung. Lange Zeit lag der Fokus darauf, dass in der grundlegend überarbeiteten Verfassung soziale Garantien verankert sind. Ebenso wie konservative Werte: die Festschreibung der Ehe als Bund zwischen Mann und Frau zum Beispiel.

Corona änderte die Stimmung

In den letzten Tagen vor der Öffnung der Wahllokale änderte sich der Werbe-Tenor dann noch einmal. Auffällig oft ging es nun um Stabilität und einen starken Staat. So werden Menschen gezeigt, die sagen, sie gehen zur Abstimmung, weil nur eine starke Führung - gerade jetzt - den Menschen helfen kann, mit der Krise fertig zu werden. Und mit der Pandemie.

Zwei weitere Amtszeiten für Putin?

Wer all das garantieren kann, daran lässt das staatsnahe Fernsehen keinen Zweifel: ebenso häufig wie die kurzen Spots, in denen mal einfache Leute, mal Prominente für die Verfassungsreform werben, wird Präsident Putin in Szene gesetzt.

Denn schließlich geht es bei der Verfassungsreform auch – oder wie es seine Kritiker formulieren, in erster Linie - um ihn. Die Verfassungsänderung gibt Wladimir Putin die Möglichkeit, nach 2024 für zwei weitere Amtszeiten zu kandidieren. Was nach der jetzigen Verfassung nicht möglich wäre.

Eine wichtige und richtige Änderung, meint Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin. Schließlich sei Russland kein einfaches Land. Sondern ein Land, dem nicht immer alle Nachbarn freundlich gesonnen seien. Und das ständig vor neuen, großen Herausforderungen stehe:

Und in diesem Land hätten wir dann einen Präsidenten, der sich nicht mehr zu Wahl stellen darf. Das bedeutet politische Ungewissheit, Instabilität! Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin

Opposition spricht von "Verfassungsumsturz"

Ein Argument, über das die Opposition nur den Kopf schüttelt. Dass eine Sonderregelung für einen amtierenden Präsidenten in eine Verfassung geschrieben wird, ist aus Sicht der Kremlkritiker keine Verfassungsreform, sondern ein Verfassungsumsturz.

Insgesamt sind es offiziellen Angaben zufolge über 170 Änderungen, die die Bürger des Landes annehmen oder ablehnen können. Allerdings nicht einzeln, sondern nur im Paket.

Hohe Wahlbeteiligung erwünscht

Präsident Putin hat angekündigt, die geänderte Verfassung nur dann in Kraft zu setzen, wenn sich eine Mehrheit dafür ausspreche.

"Es ist allein der Wille der Menschen, der von grundlegender Bedeutung ist, um einen verlässlichen Rahmen zu schaffen für eine souveräne, dynamische und langfristige Entwicklung des Landes in den kommenden Jahren und Jahrzehnten." Russlands Präsident Wladimir Putin

Angesichts einer solchen Tragweite ist eine hohe Wahlbeteiligung natürlich erwünscht. Gelockt wird deshalb mit Lotterien und tollen Preisen.

Und mit Sicherheit: Um das Corona-Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten, wurde der Abstimmungszeitraum erweitert. Und so kann man nicht nur am 1. Juli, dem eigentlichen, arbeitsfreien Wahltag, sondern an insgesamt sieben Tagen sein Kreuzchen machen. Und zwar ab heute.