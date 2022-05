Russland meldet Einnahme der ukrainischen Kleinstadt Lyman

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle über die strategisch wichtige Kleinstadt Lyman im ostukrainischen Donbass-Gebiet erlangt. "Durch das gemeinsame Vorgehen von Einheiten der Volksrepublik Donezk und der russischen Streitkräfte wurde die Stadt Krasny Liman vollständig von ukrainischen Nationalisten befreit", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Krasny Liman ist die noch aus sowjetischer Zeit stammende Bezeichnung für Lyman. Russland hatte zuvor massive Attacken auf die Ortschaft ausgeführt.

Zentrale Anbindung zu großen Städten im Osten

Die mit Moskau verbündeten Separatisten hatten die Eroberung schon gestern vermeldet. Am Vormittag hatte auch der ukrainische Generalstab indirekt den Fall der Kleinstadt eingestanden. In dessen Lagebericht hieß es, der Feind versuche sich im Raum Lyman festzusetzen und beschieße bereits Ortschaften außerhalb der Stadt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer "sehr, sehr schwierigen Lage im Donbass".

Lyman ist als Eisenbahnknoten und Straßenverbindung zu den Ballungsräumen Sjewjerodonezk - Lyssytschansk im Osten und die Städte Slowjansk und Kramatorsk im Südwesten strategisch von großer Bedeutung. Die Eroberung von Lyman könnte einen russischen Vormarsch auf Slowjansk und Kramatorsk ermöglichen, die unter ukrainischer Kontrolle sind.

Schwere Luftangriffe auf Bachmut und Soledar

Konaschenkow berichtete zudem von schweren Luft- und Raketenangriffen gegen die Städte Bachmut und Soledar im Gebiet Donezk. Getroffen worden seien unter anderem Gefechtsstände und Munitionsdepots. Die ukrainischen Verluste allein durch die Luftwaffe bezifferte der russische Armeesprecher auf 260 Soldaten.

Russland hat seine Truppen aus dem Zentrum und Norden der Ukraine, wo es die Städte Kiew und Charkiw nicht einnehmen konnte, in den Osten verlagert. Seitdem dringen russische Soldaten langsam, aber stetig tiefer in den Donbass vor. Der von Russland begonnene Krieg in der Ukraine dauert nun schon seit drei Monaten an.