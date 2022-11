Russland kündigt Truppenabzug aus Cherson an - Kiew skeptisch

Das Verteidigungsministerium in Moskau hat den Abzug der russischen Truppen aus der ukrainischen Stadt Cherson angeordnet. Die Truppen würden sich von dort und aus weiteren Teilen des umliegenden besetzten Gebiets zurückziehen, kündigte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch an.

"Das Leben und die Gesundheit der Soldaten der Russischen Föderation waren immer eine Priorität", sagte Schoigu zur Begründung des Rückzugs. Der neue Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine, Sergej Surowikin, berichtete von zuletzt heftigem Beschuss der Ukrainer auf die Stadt Cherson und weitere Ortschaften. Demnach könne das Gebiet nicht mehr mit Nachschub versorgt werden.

Britischer Geheimdienst: Krim-Brücke spielt wichtige Rolle

Nach Erkenntnissen des britischen Geheimdienstes sind auch andernorts die Probleme für die Russen erheblich. So sei noch monatelang mit Nachschub-Schwierigkeiten über die bei einer Explosion beschädigte Krim-Brücke zu rechnen.

"Die russischen Anstrengungen, die Krim-Brücke zu reparieren, gehen weiter, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie vor September 2023 vollständig funktionsfähig sein wird", hieß es im täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London.

Das gehe auch aus einer Unterrichtung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin hervor, teilten die britischen Geheimdienst-Experten mit. Die Reparatur der Bahnstrecke sei vertraglich bis September 2023 vereinbart worden. Derzeit sei ein Gleis benutzbar, aber der Zugverkehr sei eingeschränkt. Die für den Nachschub der russischen Invasionstruppen in der Ukraine wichtige Brücke war am 8. Oktober beschädigt worden.

Hochrangiger russischer Vertreter ums Leben gekommen

Ein weiteres Anzeichen für die unübersichtliche Lage in Cherson war der Tod eines hochrangigen Behördenvertreters am Mittwoch. Der von Moskau eingesetzte stellvertretende Regionalchef Kirill Stremussow kam, nach offiziellen Angaben, bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Stremussow meldete sich oft in Kreml-freundlichen Medien zu Wort und galt als leidenschaftlicher Unterstützer der russischen Militäroffensive in der Ukraine.

In den vergangenen Monaten wurden mehrere von Moskau ernannte Führungskräfte Ziele mitunter tödlicher Angriffe, die der Kreml ukrainischen Geheimdiensten zuschrieb.

Kiew: Russische Ankündigung könnte Trick sein

Die Führung in Kiew reagiert derweil skeptisch auf die Ankündigung aus Moskau, sich aus Cherson zurückzuziehen. "Die Ukraine sieht keine Anzeichen dafür, dass Russland Cherson ohne Kampf aufgibt", schrieb der Berater des Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, auf Twitter. Er deutete an, Moskaus Ankündigung könne ein Trick sein, und sprach von einer "inszenierten Fernsehansprache".

In der Gebietshauptstadt sei weiter eine erhebliche Zahl russischer Soldaten und es würden Reserven zusammengezogen. "Die Ukraine befreit Territorien, indem sie sich auf Aufklärungsdaten und nicht auf inszenierte TV-Ansagen verlässt", betonte Podoljak. Deshalb sei es zu früh, um von einem Abzug zu sprechen, äußerte er gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Ankündigungen aus Moskau und die Handlungen vor Ort seien mitunter höchst unterschiedlich. Solange nicht die ukrainische Flagge über Cherson wehe, könne von einem russischen Rückzug nicht gesprochen werden.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in den vergangenen Tagen bereits davor gewarnt, dass Russland einen Abzug aus Cherson vortäuschen könnte, um die ukrainischen Soldaten in eine Schlacht zu locken.

Rückeroberung Chersons hätte strategische Bedeutung

Cherson mit seinen - vor dem Krieg - 280.000 Einwohnern war die einzige Gebietshauptstadt, die Russland seit der Invasion in die Ukraine erobert hatte. Besetzt wurde die strategisch wichtige Industriestadt damals bereits kurz nach Kriegsbeginn. Im September annektierte Moskau völkerrechtswidrig die gleichnamige Region.

Mit der Rückeroberung würde die Ukraine einen wichtigen Zugang zum Asowschen Meer zurückgewinnen. Zudem würde die Landbrücke unterbrochen, die Russland mit der 2014 von Moskau annektierten Halbinsel-Krim verbindet.

Mit Informationen der dpa, AFP, AP und Reuters