Russland: Hunderte Festnahmen bei Nawalny-Protesten

Bei neuen Demonstrationen in Russland für den inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny sind bis zum Sonntagnachmittag Menschenrechtlern zufolge mehr als 2100 Menschen festgenommen worden. Das Portal Owd-Info listete allein für die Hauptstadt Moskau zunächst mehr als 470 Festnahmen auf. Es wurde mit weiter steigenden Zahlen gerechnet. Unter den Verhafteten in Moskau ist nach Angaben von Nawalnys Team auch seine Frau Julia Nawalnaja. Auch in anderen Städten wie St. Petersburg im Norden des Landes und Krasnojarsk in Sibirien kamen zunächst jeweils 200 Demonstranten in Polizeigewahrsam.

Dabei gingen die Sicherheitskräfte in schwerer Montur mitunter brutal vor. In der Millionenmetropole St. Petersburg setzte die Polizei Berichten zufolge Tränengas und Elektroschocker ein. Ein Beamter drohte mit seiner Waffe. Fotos aus Kasan an der Wolga etwa 700 Kilometer östlich von Moskau zeigten mehrere Demonstranten, die sich vor Polizisten an einer Hauswand in den Schnee legen mussten.

Dutzende Medienvertreter in Gewahrsam

Die Journalistengewerkschaft sprach von zunächst 50 festgenommenen Medienvertretern. Sie seien in Polizeigewahrsam gekommen, obwohl sie sich hätten ausweisen können. Nach Angaben von Nawalnys Team gab es am Sonntag landesweit in rund 100 Städten Aktionen für eine Freilassung des Oppositionellen und gegen Korruption.

Teile Moskaus abgeriegelt

Zunächst seien laut der Menschenrechtsorganisation Owd-Info vor allem bei Kundgebungen im Fernen Osten Russlands und in Sibirien in mindestens 35 Städten Menschen in Gewahrsam genommen worden.

In Moskau wurden mehrere U-Bahn-Stationen in der Nähe des Kremls geschlossen, ebenso Restaurants und Geschäfte, Busse fuhren nicht – solche Sicherheitsmaßnahmen gab es bisher nie im Stadtzentrum.

Wladiwostok: Demonstranten tanzen auf dem Eis

Allein in Wladiwostok am Pazifik seien knapp 100 Personen von Polizisten abgeführt worden. Videos zeigten, wie sie bei frostigem Wetter zu kleinen Stadtbussen gebracht wurden. Zu sehen war zudem, wie zumeist junge Menschen auf der zugefrorenen Amurbucht tanzen und "Putin ist ein Dieb" und "Freiheit für Russland" riefen.

Polizei riegelt Stadtzentrum von Moskau ab

In der Hauptstadt Moskau, wo die Proteste am Mittag beginnen sollten, riegelte die Polizei das Zentrum rund um den Kreml nahezu ab. Menschenrechtler sprachen noch vor Beginn der Aktionen von zunächst mehr als zehn Festnahmen.

Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa berichtete, hinderten Sicherheitskräfte in schwerer Montur Demonstranten und Passanten mit Absperrgittern daran, zu dem geplanten Versammlungsort nahe dem Sitz des Inlandsgeheimdienstes FSB zu gelangen. Nawalnys Team rief deshalb kurzfristig zu neuen Versammlungsorten auf - ebenso wie in der Stadt St. Petersburg.

An einem der neuen Treffpunkte, an der Moskauer U-Bahn-Station Krasnaja Worota, versammelten sich zunächst Hunderte Menschen. Die Behörden sprachen von 300 Demonstranten bei den nicht genehmigten Protesten. Sie zogen dann in einem Marsch weiter. Die Polizei verlagerte ebenfalls ihre Sicherheitskräfte.

Aufruf zu Protesten in mehreren Städten

Zuvor wurde von Nawalny-Unterstützern zu Protesten in mehr als 100 Städten aufgerufen. Die Behörden hatten im Vorfeld bereits eindringlich vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Aktionen gewarnt. Die Sprecherin des russischen Innenministeriums, Irina Volk, sagte, Teilnehmer, die gegen epidemiologische Vorschriften verstoßen, könnten strafrechtlich verfolgt werden.

Unter Verweis auf die Corona-Pandemie werden Demonstrationen in Russland schon seit Monaten nicht mehr erlaubt. Menschenrechtler sehen darin einen Vorwand, um die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Bei den Protesten vor einer Woche, an denen sich in ganz Russland bereits Hunderttausende beteiligt hatten, waren bis zu 4.000 Menschen festgenommen worden. Es gab zudem zahlreiche Verletzte.

Verschärftes Vorgehen gegen Nawalny-Unterstützer

In den vergangenen Tagen hatten die russischen Behörden ihre Gangart gegenüber Mitstreitern und Familienangehörigen von Nawalny verschärft. Es gab Razzien, Festnahmen und Hausarreste. Noch am Freitag wurden der Bruder des Kremlkritikers, Oleg Nawalny, sowie seine Mitarbeiterin Ljubos Sobol und andere zu 14 Tagen Hausarrest verurteilt.

Geldstrafen gegen Twitter, Facebook und YouTube

Ins Visier der Ermittler sind zudem Internetplattformen geraten, die Aufrufe zu Nawalny-Demonstrationen veröffentlicht haben. Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor hatte bereits Geldstrafen unter anderem gegen Twitter, Facebook und YouTube verhängt. In diesem Zusammenhang wurde am Samstag der Chefredakteur des kremlkritischen Internetportals Mediazona, Sergej Smirnow, festgenommen. Medienvertreter reagierten empört und kritisierten dies als Versuch, "neuen Druck auf Journalisten in Russland" auszuüben.

Enthüllungsvideo millionenfach aufgerufen

Die Proteste angeheizt hatte das jüngste Enthüllungsvideo von Nawalnys Team. Der auf YouTube mehr als 103 Millionen Mal aufgerufene Film "Ein Palast für Putin" schreibt Putin ein aus Schmiergeldern finanziertes "Zarenreich" am Schwarzen Meer zu. Der Kreml hatte das zurückgewiesen. Am Samstag äußerte sich der Putin-Vertraute Arkadi Rotenberg und behauptete, Eigentümer des luxuriösen Anwesens zu sein.