Russland: Getreideabkommen mit Ukraine könnte scheitern

Das russische Außenministerium hat vor einem Scheitern des Getreideabkommens mit der Ukraine gewarnt. Der Export von Getreide aus Russland und der Ukraine müsse gleichzeitig beginnen, forderte der stellvertretende russische Außenminister Andrej Rudenko der Agentur Interfax zufolge. Daher müssten die Hindernisse zum Export russischen Getreides schnell beseitigt werden.

Aktuelle Nachrichten zum Ukraine-Krieg im News-Ticker

Moskau fordert Gegenleistung

Die Getreidelieferungen aus der Ukraine würden bald beginnen, sagt Rudenko demnach weiter. Er hoffe, dass das Abkommen halten werde. "Wir hoffen stets auf das Beste und rechnen darauf, dass unsere Partner die beiden Komponenten des Getreide-Deals verwirklichen, der die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine und die Beendigung der Begrenzungen für den russischen Getreideexport insgesamt betrifft", wird Rudenko zitiert.

Die Ukraine und Russland hatten vergangenen Freitag unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen einen Vertrag unterzeichnet, nach dem die Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen für Transporte von Getreide aufgehoben werden soll. Russland hatte in der Vereinbarung zugesichert, Schiffe über einen Seekorridor fahren zu lassen und diese sowie beteiligte Häfen nicht anzugreifen.

Weltweit wichtiges Abkommen

Mit den Ausfuhren soll der weltweite Anstieg der Lebensmittelpreise gedämpft werden. Am Mittwoch sollte in Istanbul ein Zentrum zur Koordination der Getreideexporte eröffnet werden.

Ein türkischer Regierungsvertreter hatte am Vormittag angekündigt, noch diese Woche werde aller Voraussicht nach das erste Schiff, beladen mit ukrainischem Getreide, in See stechen. Für den ersten Export von Getreide seit Beginn der russischen Invasion über den Seeweg sei ein sicherer Korridor durch das Schwarze Meer vorgesehen, der nicht vermint sei.

Folgen der Sanktionen

Zwar richten sich die Sanktionen nicht gegen den Export von Lebensmitteln und Dünger aus Russland, sie wirken sich dennoch darauf aus: So klagt Moskau darüber, dass russische Schiffe, die Getreide transportieren, nicht mehr in europäischen Häfen anlegen oder versichert werden können. Auch bei der Finanzierung solcher Transporte gebe es Probleme durch die Beschränkungen im Finanzsektor.