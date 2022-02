Russlandexpertin: Putin will postwestliche Weltordnung

Ob es zu einem Krieg in der Ukraine kommen werde, wisse im Moment niemand, außer Wladimir Putin, schätzt die ehemalige Moskaukorrespondentin des Nachrichtenmagazins "Stern", Katja Gloger. "Ich empfinde es als furchtbar und schlimm genug, dass man sich überhaupt mit dieser Frage auseinandersetzen muss", sagte sie am Sonntags-Stammtisch im BR-Fernsehen. Rein militärisch sei der russische Präsident dazu in der Lage, in die Ukraine einzumarschieren.

Die versierte Russlandexpertin, die Putin für ihre Artikel und Bücher monatelang begleitet hatte, meint, Putin würden Motive nach einer postwestlichen Weltordnung und eine Großkrise, die bereits seit über 30 Jahren schwele, antreiben.

Zusammenbruch der alten Sowjetordnung

Der Westen habe versäumt, russische Sicherheitsbedenken ernst zu nehmen, während der chaotischen Zeit, als die Sowjetunion zerbrach, sagte die Journalistin. Mit einer raschen EU- und Nato-Osterweiterung seien russische Sicherheitsbedenken überrumpelt und in die Ecke gedrängt worden.

Zur Wahrheit gehöre aber auch, so Gloger weiter, dass in den 1990er Jahren das totale Chaos in Russland geherrscht habe. Boris Jelzin, der damalige Präsident, habe Panzer vor dem Parlament auffahren und auf das eigene Parlament schießen lassen. In diesem Chaos hätten viele osteuropäische Staaten sich verständlicherweise sehr intensiv darum bemüht, in die Nato aufgenommen zu werden.

Nato-Osterweiterung als Kern des Problems

Einen Schlüsselmoment sieht Gloger im Nato-Gipfel im Frühjahr 2008 in Bukarest. Entgegen der Strategie des damaligen US-Präsidenten George W. Bush "einer Freedom Agenda und Demokratie in die ganze Welt zu exportieren", hätten viele Experten auch in der amerikanischen Regierung gewarnt, dass eine Nato-Erweiterung in Osteuropa russische Sicherheitsinteressen oder Wahrnehmungen von Sicherheit massiv berühren würde.

Der Kompromiss, der dann unter Mitwirkung von Angela Merkel in nächtelangen Gesprächen ausgehandelt wurde, war, dass Georgien und die Ukraine zwar Mitglied der Nato werden könnten. Ein Datum wurde aber nicht genannt. Für Putin habe dieser Kompromiss aber nicht gereicht, sagte Gloger: "Er ist wenige Monate später in Georgien einmarschiert und hat damit Fakten geschaffen." Ein Jahr später sei die Krim gefolgt. Damit habe Putin es für den Westen auf lange Zeit unmöglich gemacht, dass Georgien oder die Ukraine Mitglieder der Nato würden.

Postwestliche Weltordnung

Putin wolle aber mitnichten die Sowjetunion wiederherstellen, schätzt Gloger, die den russischen Präsidenten seit seinen politischen Anfängen öfters begleitet und porträtiert hat. Er möchte laut Gloger, dass Russland und Kerngebiete russischer Interessen – wie Belarus und die Ukraine – nicht nur auf Augenhöhe mit den USA betrachtet würden, sondern als Länder mit Gestaltungsanspruch einer sogenannten postwestlichen Weltordnung.

In der Sicht von Putin seien die westlichen Demokratien im Rückzug und geschwächt. Dies macht Gloger an Äußerungen Putins fest, nach denen Werte, die den Westen ausmachten, pseudodemokratisch, doppelzüngig und keine echten Werte seien wie etwa Familie, Patriotismus oder Opferbereitschaft – all das, was Russlands Wesen nach Putin ausmache. Insofern sehe sich Putin in einer historischen Mission, so die Russlandkennerin.