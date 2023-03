Russland eröffnet Verfahren gegen Strafgericht in Den Haag

Wegen des Haftbefehls gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin hat die russische Justiz nun ihrerseits ein Strafverfahren gegen die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs und auch gegen Chefankläger Karim Ahmed Khan eingeleitet.

Moskau: "Beschuldigung einer unschuldigen Person"

Der Vorwurf laute auf vorsätzlich illegale Inhaftierung und Vorbereitung eines Angriffs auf einen gegen Strafverfolgung geschützten Vertreter eines ausländischen Staats, hieß es in einer Mitteilung des nationalen Ermittlungskomitees in Moskau.

Das Komitee, das für die Untersuchung schwerer Straftaten zuständig ist, erklärte, es gebe keine Gründe für eine strafrechtliche Verantwortung Putins. Der Strafgerichtshof verstoße vielmehr gegen russisches Recht, da es sich um die Beschuldigung einer unschuldigen Person handele.

Erstmals Haftbefehl gegen Präsident einer Atommacht

Der Gerichtshof mit Sitz in Den Haag, den Russland ebenso wie die USA und China nicht anerkennt, hatte am Freitag Haftbefehl gegen Putin wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen - erstmals gegen den Präsidenten einer Atommacht.

Die Ermittler machen den Kremlchef für die Verschleppung von Kindern von besetztem ukrainischen Gebiet auf russisches Territorium verantwortlich. Russland behauptet, die Kinder vor Kampfhandlungen in Sicherheit gebracht zu haben.

Moskau schwankt zwischen Gelassenheit und Drohungen

Kremlsprecher Dmitri Peskow bekräftigte vor Journalisten, man habe den Haftbefehl gegen Putin "gelassen" zur Kenntnis genommen. Dagegen drohte Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew damit, den Internationalen Strafgerichtshof in den Niederlanden mit Hyperschallraketen zu beschießen.

In sozialen Netzwerken kursieren derweil Bilder junger Russen mit Plakaten und der Aufschrift: "Feind, merke Dir: Wir sind jetzt alle Putin". Der entsprechende Flashmob wurde offenbar von der Kremlpartei Geeintes Russland und der kremlnahen Jugendorganisation Junge Garde organisiert. Die Autoren behaupten, der Haftbefehl richte sich gegen das russische Volk.