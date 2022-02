Russland erklärt Militärmanöver auf der Krim für beendet

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ihr Militärmanöver auf der Krim beendet. Die Einheiten des südlichen Militärbezirks hätten ihre "taktischen Übungen" auf den Militärbasen der Halbinsel abgeschlossen und kehrten nun zu ihren Heimatstandorten zurück, teilte das Verteidigungsministerium laut russischen Nachrichtenagenturen mit. Fernsehbilder zeigten Militäreinheiten beim Überqueren einer Brücke, welche die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel mit dem Festland verbindet.

Moskau weist Angriffspläne zurück

Der Westen fürchtet angesichts des massiven Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine einen russischen Angriff auf das Nachbarland. Die USA hatten als mögliches Invasionsdatum den heutigen Mittwoch genannt. Am Dienstag hatte Moskau allerdings kurz vor dem Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den Abzug eines Teils der Truppen von der Grenze angekündigt.

Moskau weist jegliche Angriffspläne zurück und begründete die Truppenmobilisierung im Westen des Landes mit Militärübungen. Zugleich gab der Kreml in den vergangenen Wochen wiederholt an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.

USA: Russischer Angriff weiter möglich

Die USA sind allerdings noch nicht überzeugt. Ein russischer Einmarsch in die Ukraine sei weiterhin möglich, so US-Präsident Joe Biden. Dass Moskau Truppen aus der Grenzregion abzieht, müsse man erst verifizieren. US-Analysten würden zu dem Schluss kommen, dass die russischen Streitkräfte sich nach wie vor in einer bedrohenden Position befinden. In Kürze beraten die Nato-Verteidigungsminister in Brüssel über den Ukraine-Konflikt.