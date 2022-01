Russland-Diskussion: Söder sieht Ukraine nicht in Nato

Der richtige Härtegrad im Umgang mit Russland bleibt in der deutschen Politik umstritten: "Ständig neue Drohungen und immer härtere Sanktionen" könnten allein nicht die Lösung sein, warnt CSU-Chef Markus Söder. Im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" spricht er sich für eine Inbetriebnahme der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 aus.

Die Ukraine sieht der bayerische Ministerpräsident längerfristig nicht in der Nato. Russland bezeichnete Söder als "Großmacht" und als "kein Feind Europas".

Söder bevorzugt Verständnis im Umgang mit Putin

Gerade aus der Union hatte es zuletzt Kritik an einem aus ihrer Sicht zu anbiedernden Kurs der SPD gegenüber Russland gegeben. CSU-Chef Söder jedoch scheint eher eine noch verständnisvollere Haltung im Umgang mit Putin zu bevorzugen.

Auf einer Linie liegen Söder und die Bundesregierung in ihrer Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine: Die seien angesichts der zugespitzten Lage "aktuell nicht hilfreich", erklärte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) in der "Welt am Sonntag".

CDU-Fraktionsvize: "Haltung zu Ukraine immer abstruser"

Die SPD-Politikerin sagte Kiew für Februar aber die Lieferung eines kompletten Feldlazaretts zu. Mehrere Nato-Staaten, darunter auch Großbritannien, liefern der Ukraine Waffen. Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul kritisierte, die Haltung der Bundesregierung zu Waffenlieferungen an die Ukraine zur Selbstverteidigung werde "immer abstruser und verwirrender".