Russisches Gericht spricht US-Basketballerin Griner schuldig

Ein russisches Gericht hat die US-Basketballspielerin Brittney Griner wegen Drogenschmuggels schuldig gesprochen. Sie habe die Tat bewusst begangen, erklärte das Gericht. Das Strafmaß lag zunächst nicht vor. Die Staatsanwaltschaft hatte neuneinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung verlangte einen Freispruch. Sie geht davon aus, dass ein Gefangenentausch zwischen Russland und den USA dem Gerichtsurteil folgen könnte.

USA halten Prozess für politisch motiviert

Griner war am 17. Februar auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, nachdem Vape-Patronen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck entdeckt worden waren. Marihuana ist in Russland verboten. Seitdem saß Griner in Untersuchungshaft. Die 31-Jährige spielt seit 2014 für die russische Mannschaft UMMC Ekaterinburg. Die USA werfen Russland vor, der Prozess gegen Griner sei politisch motiviert.