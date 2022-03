Russischer Angriff auf AKW: "Nicht gezielt auf Anlage abgesehen"

Der russische Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja hat international für Bestürzung gesorgt. In der Nacht wurde das Kraftwerk mit Panzern und aus der Luft beschossen. Russische Truppen haben das Gelände des größten AKW Europas in ihre Gewalt gebracht - ukrainisches Personal hält aber den Betrieb aufrecht. Die Internationale Atom-Energiebehörde versicherte inzwischen, dass keine radioaktive Strahlung ausgetreten ist.

BR24 hat mit der Technik- und Osteuropahistorikerin Anna Veronika Wendland über die Vorkommnisse gesprochen. Sie hat lange in einem Atomkraftwerk im Westen der Ukraine geforscht.

Kraftwerk "schwer einzunehmen"

BR24: Wie ging es Ihnen, als Sie von dem Angriff gehört haben?

Anna Veronika Wendland: Als ich davon gehört habe - bzw. ich habe die ganze Nacht davon gehört, weil ich das die ganze Nacht verfolgt habe - war ich sehr beunruhigt. [...] Ich hoffe einfach auf die Restvernunft dieser russischen Truppen, die im Endeffekt, jetzt, wie sich herausstellt, nicht die Reaktorgebäude beschossen haben, sondern sich eben da vor dem Kernkraftwerk, wo Verwaltungsgebäude stehen, mit den Verteidigern einen Kampf geliefert haben.

BR24: Was können Sie denn sagen zu dem Aufbau des Atomkraftwerks Saporischschja - wo hat da genau was stattgefunden?

Anna Veronika Wendland: Man muss das einfach wissen, diese Anlagen in der Ukraine, generell in Osteuropa, das sind mehrere Anlagen mit großen Blöcken und Saporischschja ist auch die größte Anlage überhaupt, mit sechs Blöcken, also ein unheimlich großes Betriebsgelände. Der innere Sicherheitsbereich ist eine Sache und drumherum sind dann nochmal viele Bürogebäude, Kantinen, eben ein Schulungszentrum, Lagerhäuser und so weiter. Also wie ein riesiges Industriegebiet kann man sich das vorstellen. [...] Das heißt, sowas ist schwer einzunehmen und begann eigentlich schon vorgestern, als da Panzer rollten und die Bewohner dieser Stadt Enerhodar, die das schon mit ihren bloßen Händen im Grunde genommen aufhalten wollten. Die haben sich da auf die Straße gestellt. Und gestern wurde ja auch erst die Stadt beschossen, bevor die sich überhaupt in das vier Kilometer entfernte Atomkraftwerk aufmachten.

Die wollten halt die Kontrolle übernehmen, dafür müssen sie dieses Verwaltungsgebäude und die Pforte erobern. Darum ging es wohl und die Verteidiger hatten sich dann auf diesen Campus da vor dem Kernkraftwerk gruppiert und womöglich ist das der Grund, warum es im Vorfeld des eigentlichen Kraftwerks zum Kampf kam, wo dann auch dieses Gebäude in Flammen aufging.

AKW nicht für Krieg ausgelegt

BR24: Ist denn ein Atomkraftwerk überhaupt für diese Art von Kampf ausgelegt?

Anna Veronika Wendland: Das muss einfach sonnenklar sein: Kein technisches Artefakt, kein technisches System ist für Kriege ausgelegt. Punkt. Egal ob Sie von einem Staudamm reden, von einem Chemiewerk oder von einem Atomkraftwerk. Das heißt, hier reden wir nicht mehr von Möglichkeiten technische Anlagen für Kriege zu rüsten, sondern wir müssen schlicht und ergreifend die Ausgangsursache dieses Ereignisses ansprechen, die Wladimir Putin heißt.

Denn wenn wir jetzt hingehen zu der Frage "Kann man solche Anlagen für Krieg ausrichten?", dann ist die Antwort immer: Nein. Das gilt für grundsätzlich jede Anlage. Wenn jemand hingeht und gezielt die Anlage beschießt, mit dem Ziel, sie zu zerstören. [...] Wer das gezielt macht, der kriegt es kaputt, das ist einfach eine Tatsache. Jetzt sehen wir hier aber viele Nuancen - die Angreifer kommen und haben es offensichtlich nicht gezielt auf diese Anlage abgesehen. Sie wollen die Anlage ja übernehmen, sie wollen im Grunde die Infrastruktur der Ukraine beherrschen und übernehmen. Das heißt es lag auch nicht im Interesse der Angreifer diese Reaktoren zu beschießen. Das ist das, was ich als Restvernunft der Angreifer bezeichnet habe. Dieser unbedingte Vernichtungswille, den wir in diesem Krieg ja schon gesehen haben, den haben wir da nicht gesehen. Sonst wäre das auch anders ausgegangen.

BR24: Wie schätzen Sie die Gefahr ein momentan? Im Hinblick auf diese Geschehnisse?

Anna Veronika Wendland: Momentan ist die Gefahr, nach allen Angaben, die wir aus der Anlage haben und auch von der IAEA (Internationale Atomenergiebehörde), gebannt. Das müssen Sie sich auch nochmal klar machen - dieser Brand betraf ein Schulungsgebäude. Also ein Bürogebäude wo Klassenräume und Schulungsräume drin waren und der Kraftwerkssimulator. Also da wo die Mannschaften trainiert und ausgebildet werden. Das hat gebrannt. Also weder ein Reaktorgebäude oder ein Hilfsanlagengebäude oder Nebenanlagengebäude oder irgendwas, was auf dem Kraftwerksgelände selber war. Auf dem Betriebsgelände hat nichts gebrannt, das muss man wirklich sauber unterscheiden.

Wenn aber jetzt in Kriegshandlungen bestimmte Dinge passieren können - wie zum Beispiel die Abschneidung der Anlage von der Stromversorgung durch Zerstörung von Leitungsinfrastruktur - dann haben wir den Fall, dass die Anlage sich nur noch mit Notstromaggregaten versorgen kann. [...] Es gibt im Krieg mannigfaltige Risiken für solche Infrastrukturen, die man beim Namen nennen muss und die hier glücklicherweise nicht eingetreten sind.

Wendland sieht derzeit keine Gefahr für Deutschland

BR24: Es gab eine Art Maßnahme, Kühlprozesse einzuleiten und Reaktoren herunterzufahren. Gibt es darüber hinaus noch Möglichkeiten vor Ort zu reagieren?

Anna Veronika Wendland: Das ist das übliche Verfahren. Die Schichtmannschaften sind vor Ort, kümmern sich um die Anlagen und derzeit wird, prinzipiell schon in der Ukraine sehr viel weniger Strom gebraucht, weil die gesamte Wirtschaft steht ja still. Keine Fabrik wird jetzt viel arbeiten und Strom verbrauchen. Das heißt die Blöcke wurden mit Sicherheit, natürlich aus Schutzgründen abgefahren, aber man hat eben einen Block am Netz gelassen, wahrscheinlich aus Gründen der Netzstabilisierung. Es könnte sein, ein Block auch für den Eigenbedarf.

BR24: Viele Menschen haben sich nach dieser Nachricht Sorgen gemacht. Besteht für die Zukunft eine Gefahr?

Anna Veronika Wendland: Es bestand in keiner Sekunde eine Gefahr für Deutschland, weil es gab - außer dem Brand eines Bürogebäudes, keinen Unfall, keine Beschädigung auf dieser Anlage. Und was da jetzt in Deutschland passiert ist der psychologische Faktor: Die Deutschen hören Brand und Atomkraftwerk und Ukraine und assoziieren halt Tschernobyl. Das ist dem rationalen Zugriff auch nicht ganz zugänglich. Sondern das hat mehr mit Deutschland zu tun, als mit der Ukraine.

BR24: Könnte das für die Zukunft denn Auswirkungen haben. Wie schätzen Sie das ein?

Anna Veronika Wendland: Wir sind da in einem Land, was sich im Krieg befindet. Dort sind Kämpfe. Das gesamte Land befindet sich im Ausnahmezustand und bedeutet natürlich auch etwas für die Infrastruktur dieses Landes. Aber in diesem Falle, was wir jetzt hier in Saporischschja sehen, kann ich jetzt nur sagen, was uns als Fakten bekannt ist aus der Anlage: Das ist jetzt erstmal ein ganz normales Abfahrverfahren. [...] Ich kann keine Vorhersagen machen.

In dieser Woche sind reihenweise Gewissheiten der Deutschen regelrecht in sich zusammengefallen. Zum Beispiel die Gewissheit, die ja auch Herr Habeck bis vor Kurzem hatte, dass man nämlich die deutsche Energiewende mit Gazprom überbrücken könne. Für eine Übergangszeit, bis dann die Speichertechnik soweit sei. Das ist jetzt unter uns weggebrochen. Wir stehen jetzt vor dem Problem, dass wir unsere Rohstoff-Beziehungen zu Russland radikal kappen müssen.

Deutsche Abhängigkeit von russischem Gas

BR24: Welche Rolle spielt Deutschland in diesem Zusammenhang?

Anna Veronika Wendland: Als Osteuropa-Expertin habe ich verschiedentlich im letzten Jahr gesagt: "Leute, schaut auf die Ukraine und schaut auf Putin, was sich da anbahnt". Und wir Osteuropa-Experten sind nicht gehört worden. Wir haben gesagt: "Das Problem der Ukraine ist, dass sie ohne Schutz alleine gelassen wird mit diesem Aggressor". Und wir sehen, dass es an vorderster Front Deutschland war, das der Ukraine diesen Schutz verweigert hat. Deutschland hat an vorderster Spitze den Eintritt in die Nato schlicht verweigert und auch verhindert. Deutschland hat sich bis vor Kurzem gegen Unterstützung mit Defensiv-Waffen geweigert. Und Deutschland hat, mit seiner wirklich fast auf Gedeih und Verderb "Selbstverabhängigung" von russischer Gaslieferung, aktiv an der Aufrüstung Russlands Teil gehabt, mit diesem Gas-Geld, das wir nach Russland überwiesen haben. Das heißt Klipp und klar: An jedem Panzer, der da an diesem Kernkraftwerk Saporischschja vorgefahren ist, sind deutsche Gelder beteiligt. Das kann man vielleicht ganz drastisch mal den Leuten vor Augen führen.

Das heißt Deutschland hat eine ungeheure Mitschuld an diesen Ereignissen und zwar unter anderem deswegen, weil Deutschland mit seinem Atomausstieg sich in diese Gazprom-Falle hereinmanövriert hat. Und diese ganzen Zusammenhänge, das sind sehr unangenehme Erkenntnisse, sehr unbequeme Wahrheiten, die jetzt einigen hier dämmern. Und die gehören auch zu dieser Diskussion und die erklären sicherlich zu einem Teil warum diese Diskussion so hitzig geführt werden. [...] Ich muss da als Osteuropa-Fachfrau, die sich seit Jahrzehnten mit der Ukraine befasst, wirklich frustriert sagen: Man hat nicht auf uns gehört. Wir haben gewarnt. Und das macht einen tatsächlich sehr verbittert.