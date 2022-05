Russische Seelen - Leben im Schatten der "Spezialoperation"

Der Mantel des Schweigens breitet sich in Russland mithilfe neuer Zensurgesetze immer weiter aus. Laut dem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Lewada-Zentrum gaben bei einer Umfrage Ende März 2022 mehr als 80 Prozent der Befragten an, die Aktivitäten der russischen Armee in der Ukraine zu unterstützen – ebenso, wie den russischen Präsidenten, Wladimir Putin.

Dabei gibt es eine Besonderheit: 50 Prozent unterstützen das, was Putin tut, voll und ganz. Bei 30 Prozent sei es eine Art situative Unterstützung, erklärt ein Mitarbeiter des Instituts: "Ohne, dass wir danach gefragt hätten, kamen manche der Befragten mit Begründungen: Naja, vielleicht unterstütze ich nicht alles, und es gibt Probleme, aber jetzt, wo es einen solchen Konflikt gibt, ist es unangebracht, IHN nicht zu unterstützen. Oder: Intern gibt es einiges zu kritisieren, aber man hat uns von allen Seiten umzingelt, deswegen müssen wir ihn unterstützen."

"Mehrheit der Russinnen und Russen für Putin"

Vor diesem Hintergrund aber, so der Meinungsforscher, sei es fast unmöglich, das wahre Stimmungsbild innerhalb der russischen Bevölkerung zu erfassen. Umfragen - erklärt der Meinungsforscher - zeigten nicht, was die Leute wirklich denken würden. Vielmehr was Menschen bereit seien, über sich selbst auszusagen. Und das entspräche im Allgemeinen auch der Haltung, die man bereit sei in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Auch eine 38-jährige Journalistin aus St. Petersburg zweifelt an der Aussagekraft der Umfrageergebnisse. Sie ist sehr überzeugt, dass tatsächlich die Mehrheit der Russinnen und Russen Putin und seine Entscheidung in die Ukraine einzumarschieren unterstützt – aber nicht in diesem Maße: "Nachdem in Russland das neue Anti-Fake-Gesetz beschlossen wurde, ist es doch sehr seltsam, Menschen Fragen zu stellen, deren Antworten sie ins Gefängnis bringen könnten", sagt die Frau. "Das ist, als würde man mit vorgehaltener Waffe eine Geisel befragen. Es ist ja klar, dass diese Person alles Mögliche sagt, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen."

Hohe Haftstrafen für Putin-Gegner

Anfang März stimmte das russische Parlament für eine Gesetzesänderung, die das Verbreiten von "Fakes" – also Falschaussagen über die Aktivitäten der russischen Armee im Ausland unter Strafe stellt. Bei Verstoß drohen Geldstrafen oder gar bis zu 15 Jahre Haft. Geringere Haftstrafen oder Bußgelder werden zudem für die Diskreditierung der Streitkräfte verhängt. Auch der Aufruf zu Sanktionen steht nun unter Strafe.

Für die St. Petersburgerin hat all das auch Auswirkungen auf ihre journalistische Arbeit: "Wir beraten uns ständig mit Juristen. Denn jeder unvorsichtige Schritt könnte gefährlich sein. Aber die Juristen sind selbst verwirrt. Auch sie verstehen nicht ganz, was erlaubt ist und was nicht. Heute noch ist etwas erlaubt und morgen wird man dafür vielleicht inhaftiert."

Als Falschaussage oder Diskreditierung kann bereits gelten, die Kampfhandlungen in der Ukraine als "Krieg" zu bezeichnen. Offiziell handelt es sich um eine "militärische Spezialoperation". Begriffe wie "Überfall", "Angriff" oder "Invasion" sind schon vor der Gesetzesverschärfung von der Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor verboten worden. Medien, die sich weigerten, entsprechende Beiträge zu entfernen, wurden blockiert. Zu erreichen sind sie seitdem nur noch aus dem Ausland oder über technische Umwege – sofern sie überhaupt noch weitermachen. Wie das Online-Stadtmagazin, für das die 38-Jährige schreibt.

Für die Journalistin, deren Fokus vorher vor allem auf Lifestyle-Themen und der Petersburger Stadtgeschichte lag, kam die Sperre unerwartet: "Wir berichten gar nicht über die Situation in der Ukraine. Wir berichten darüber, was hier passiert. Das, was hier passiert, ist aber direkt damit verbunden, denn bei uns beginnt eine Krise. Das Leben verändert sich, die Stadt verändert sich", sagt sie.

Widerstand wird zunehmend schwächer

Anfangs gab es Proteste. In St. Petersburg, Moskau und mehr als vierzig weiteren russischen Städten. Sie waren offiziell nicht genehmigt und damit war auch klar, dass die Behörden entsprechend durchgreifen würden. Am Abend des 24. Februar, des ersten Tages der sogenannten "militärischen Spezialoperation", versammelten sich im Zentrum Moskaus dennoch einige hundert Menschen nahe des von der Polizei bereits abgesperrten Puschkin-Platzes.

Unter ihnen eine 50-Jährige: "Ich bin einfach nur entsetzt, geschockt. Wir haben bis zum letzten Moment nicht damit gerechnet, dass dies passieren würde, aber unsere Regierung ist zu allem fähig, wie sich herausstellt."

Während die Frau spricht, werden um sie herum immer wieder Demonstrierende von der Polizei herausgegriffen und abgeführt – weil sie Plakate in den Händen halten. Oder Blumen. Die 50-jährige Demonstrantin hatte "natürlich gehofft", mehr Leute zu sehen: "Aber leider haben viele immer noch Angst. Ich weiß nicht, wie sich die Ereignisse weiter entwickeln werden. Ich weiß nicht, wie ich all das beeinflussen kann. Wir unterschreiben jetzt die Petition. Viele haben schon unterschrieben. Aber was können wir noch tun in dieser Situation?"

"Za Pobedu" – "Für den Sieg"

Binnen weniger Tage stehen unter der Online-Petition mehrere Hunderttausend Unterschriften. Gegen Ende sind es 1,2 Millionen. Doch die Petition läuft ins Leere. Auch die Proteste verstummen. Denn die Sicherheitskräfte greifen rigoros durch. Zahlreiche Anträge auf die Genehmigung von Kundgebungen werden mit Verweis auf die Corona-Lage abgewiesen. Die neuen Anti-Fake-Gesetze machen es zudem de facto unmöglich, sich gegen die Kämpfe in der Ukraine zu positionieren. Allein der Aufruf zum Frieden kann als Diffamierung der russischen Streitkräfte gedeutet und entsprechend bestraft werden.

Es sei denn, man ist "Za Mir" – "Für den Frieden". Mit einem lateinischen statt eines kyrillischen Z am Anfang. "Der Buchstabe Z steht für die Unterstützung der Spezialoperation. Für die Unterstützung der Entscheidungen unseres Präsidenten. Er ist unser Anführer. Und niemand, vor allem nicht die Menschen, die in diesem Land leben, haben das Recht, seine Entscheidungen anzuzweifeln", erklärt eine Putin-Anhängerin, die in Moskau an einer Maikundgebung der Gewerkschaftsverbände teilnimmt.

Die lateinischen Buchstaben Z und V fielen zunächst auf als Markierungen auf den russischen Panzern und Truppenfahrzeugen in der Ukraine. Einer von zahlreichen Erklärungsversuchen lautet: Z wie Zapad stehe für die westlichen Truppenteile. V wie Vostok für die im Osten. Das russische Verteidigungsministerium etabliert Z und V jedoch bald als Symbole, mit den Parolen "Za Pobedu" – "Für den Sieg" und "Sila V Pravde" – "In der Wahrheit liegt die Kraft".

Lieber nicht auffallen

Auf dem Nevskij Prospekt, der historischen Prachtstraße im Herzen St. Petersburgs, wirkt es Wochen nach Beginn der Kämpfe in der Ukraine fast wieder so als wäre nichts. Einige Ladenlokale großer westlicher Mode- und Fast-Food-Ketten, die sich aufgrund des russischen Einmarsches aus Russland zurückgezogen haben, bleiben geschlossen. Vor ihren Schaufenstern stehen nun kleinere Souvenirstände.

Und es sind kaum Touristen aus dem Ausland da. Ähnlich wie zu Corona-Zeiten. Dafür Besucher aus ganz Russland. Ein Paar aus Barnaul, der Gebietshauptstadt der Region Altai in Westsibirien, freut sich über das sonnige, wunderschöne Wetter. Zur Situation in der Ukraine geben sie indes keinen Kommentar. Auch eine Frau, die wenige hundert Meter weiter Boots-Touren auf den berühmten Petersburger Kanalstraßen verkauft, bleibt kurz angebunden. Alles sei gut, sie habe keinen Grund sich zu beklagen, sagt sie.

Fatalismus als Eigenschutz

Diese demonstrative Gelassenheit sei typisch für diejenigen, die den Zusammenbruch der Sowjetunion bewusst miterlebt haben, sagt eine Moskauer Psychologin. Also für die Generation 40+: "Da kommen gleich zwei Faktoren zusammen. Erstens: Die Erfahrung vom Überleben. Diese Menschen haben mehr als nur einmal neu angefangen. In unserem Land haben sich schon oft die Spielregeln geändert. Und zwar schnell. Selbst im Alltag ist man deswegen Verlust gewohnt. Zweitens: Haben sie aber auch verstanden, dass alles irgendwann einmal – auf die eine oder andere Weise – vorbeigeht."

Dahinter verstecke sich aber in erster Linie ein Schutzmechanismus, erklärt die Psychologin. Dass die aktuelle Situation viele Russinnen und Russen immens belaste, beobachte sie an der gestiegenen Nachfrage in ihrer Praxis. Ihre Kolleginnen und Kollegen bestätigen diesen Eindruck, sagt sie - auch wenn es dazu keine offiziellen Erhebungen gibt.

"Es hat sich auch der Inhalt unserer Arbeit geändert. Wo es früher um verschiedene tiefgreifende Themen ging, verbunden mit der eigenen Lebens- oder Familiengeschichte, beschäftigen wir uns jetzt hauptsächlich mit akutem Stress und akuter Angst. Denn natürlich erleben die Menschen eine schwere Zeit. Weil wir alle Zeugen dessen sind, was passiert. Und dann ist da natürlich der Stress der Ungewissheit darüber, was morgen passiert, und der schlechten Vorahnungen, um es milde auszudrücken", so die Psychologin.

Kunst gegen Putin nur eingeschränkt möglich

Schock, Entsetzen und totales Unverständnis darüber, was gerade passiert. So beschreibt eine 33-Jährige Künstlerin aus Moskau ihre Gefühlslage nach dem 24. Februar. Ihre Bilder sind – zumindest auf den ersten Blick – unpolitisch. Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ändert sich das. In ihrem Atelier, einem lichtdurchfluteten WG-Zimmer am Rande Moskaus, holt sie eine mittelgroße Leinwand hervor, die sie bequem vor ihren Körper halten kann.

Bemalt ist sie in den Farben der ukrainischen Flagge – blau und gelb. Darauf eine weiße Taube: "Ich habe diese Taube gemalt für einen leisen Einzelprotest. Damals konnte man noch irgendwohin gehen und sich dort mit einem Plakat oder Bild hinstellen. Aber statt zu stehen, bin ich mit dem Bus und in der Metro herumgefahren, habe mir die Reaktionen der Menschen angeguckt. Und so auch meine Position deutlich gemacht."

Oppositioneller Schutzraum Internet

Der ganze Protest findet jetzt vor allem im Internet statt. Denn der größte Teil der Menschen hat kein Geld um die Strafen zu bezahlen, und keine Zeit, um für friedliche Aktionen in Haft zu sitzen. Aber auch für Posts in den sozialen Medien wurden bereits erste Geldstrafen verhängt. Die Künstlerin ist daher auch online vorsichtiger geworden. Das Wort "Krieg" vermeidet sie. Ihren jüngsten kritischen Text versteckt sie hinter einem Katzenbild auf Instagram.

Obwohl die Plattform in Russland inzwischen offiziell verboten und gesperrt ist, wird sie weiterhin genutzt. "Mir ist klar, dass das gefährlich sein kann. Aber das Gefühl, dass uns überhaupt jede Stimme genommen wird, weckt in mir den Wunsch, meine Stimme zu nutzen, solange ich sie noch habe. Niemand weiß, was weiter passiert. Deshalb kann ich jetzt nicht schweigen", sagt die Künstlerin.

Das Feedback, sagt sie, sei größtenteils positiv. Schwieriger gestalte sich die Kommunikation mit Freunden, Bekannten und Verwandten, die hinter der sogenannten "Spezialoperation" stehen: "Ich weiß, dass sie dem Fernsehen glauben. Deshalb versuche ich, sie sehr vorsichtig und taktvoll, ohne Geschrei, mit Informationen aus erster Hand zu versorgen. Dass meine Freundin Charkiw verlassen musste. Dass meine Freunde in Lwiw jetzt Luftalarm hören. Solche Sachen. Denn wenn ich ihnen einen Artikel vorlegen würde, würden sie dem eh nicht glauben. Solche persönlichen Gefühle sind gegen die Propaganda viel effektiver, denke ich, als ihnen irgendwelche unabhängigen Medien anzubieten."

Massive Propaganda auf staatlichen Kanälen

Auf der anderen Seite stehen die staatlichen Medien – und die geben im Moment alles, um die russischen Zuschauerinnen und Zuschauer von der Kreml-Linie zu überzeugen, sagt der Mitarbeiter des Lewada-Meinungsforschungsinstituts: "Das Leitmotiv ist: Die TV-Kanäle sind in den Informationsmodus gegangen. Das heißt, es gibt weniger Unterhaltungssendungen, dafür ständige Berichte von der Front. Die Bürger verfolgen diese Nachrichten – und ihre gesamte Wahrnehmung und das Verständnis dessen, was passiert, durch den Filter der offiziellen Kanäle."

Dieser Filter vermittelt das Bild einer "militärischen Spezialoperation", die dem Schutz der russischsprachigen Bevölkerung im Donbas diene. Die zu jedem Zeitpunkt absolut nach Plan verlaufe. Eine Operation, bei der ausschließlich militärische Ziele angegriffen würden. Bereits in den Wochen vor dem 24. Februar, zeigte das russische Fernsehen unentwegt Reportagen über vermeintliche Neonazis und Faschisten in der Ukraine, die durch einen – so die Darstellungen – blutigen Umsturz auf dem Maidan an die Macht gekommen wären. Die russischsprachige Bevölkerung im Osten der Ukraine, heißt es, werde seit 2014 drangsaliert.

Immer häufiger fällt – auch in politischen Talkshows – das Wort Genozid. Nicht belegte Darstellungen, die in der russischen Bevölkerung aber durchaus verfangen. Und je weiter sich der reale Konflikt zuspitze, erklärt der Meinungsforscher, umso stärker wachse das Vertrauen in die Staatsmedien – allem voran, das Fernsehen: "Zum Zeitpunkt eines akuten militärischen Konflikts vertrauen die Menschen – nicht alle, aber zu einem erheblichen Teil - offiziellen Informationen. Weil es sich um 'unsere Informationen' handelt im Gegensatz zu den 'Informationen der Anderen'. Auch hier zwingt die Konfliktsituation die Menschen dazu, Partei zu ergreifen, sich zu positionieren. Und so lange der Konflikt noch heiß ist, ist es fast unmöglich, der anderen Seite seinen Standpunk zu vermitteln."

"Ukraine gehört zu Russland"

In einer Bar, inmitten einer zum hippen Kulturzentrum umgewandelten Hafenanlage in St. Petersburg, stellt die Punk-Rock-Band "Expeditsia Woschod" – übersetzt "Expedition Sonnenaufgang" – ihr neues Album vor. Die Stimmung ist ausgelassen. Leadsänger Ilya ist überzeugt, dass Politik in seiner Musik und auf der Bühne nichts verloren hat.

Am Rande des Konzerts erklärt er aber bereitwillig, wo für ihn der Knackpunkt in dem aus seiner Sicht globalen Konflikt liegt: Anstelle auf dem eigenen Standpunkt zu beharren, hätte der Westen – allem voran die USA und die Nato-Staaten – Russland besser einmal zuhören sollen: "Die Einstellung in Russland ist eine imperiale. Wir holen uns in jedem Fall zurück, was unseres ist. Wir verjagen die Vertreter des transnationalen Finanzkapitals aus Osteuropa - das ist unumgänglich. Wir haben souveräne Rechte, können selbst entscheiden auf unserem Territorium - und selbstverständlich gehört die Ukraine zu diesem russischen Territorium. Allein historisch gesehen."

"Putin ist ein großer Humanist"

Mit seinen Schlussfolgerungen geht der Punk-Rocker einen Schritt weiter als es der Kreml öffentlich macht. Seine Argumentationsweise aber entspricht der des russischen Präsidenten. Auch in dem Punkt, dass Russland gezwungen worden sei, militärisch in der Ukraine einzugreifen – durch das Verhalten der USA, der Nato und der Kiewer Regierung.

Der Musiker lässt seine Worte wirken und vergewissert sich, dass sie beim Gegenüber angekommen sind – so, wie es auch Wladimir Putin gerne macht. Den russischen Präsidenten bezeichnet der Sänger als großen Humanisten, weil er durch sein Handeln auf lange Sicht Menschenleben rette: "Wir sind ein Volk. In der Ukraine tobt ein Bürgerkrieg. Weil das ukrainische Volk und unser Volk EIN Volk sind. Wir sorgen uns sehr um das, was dort gerade passiert und hoffen, dass es so schnell wie möglich zu Ende geht - und dass wir uns wieder vereinen, als eine Nation."

"Schweigen ist keine Lösung"

Von einem "Bürgerkrieg" spricht auch die Moskauer Psychologin – aber in einem anderen Kontext. Der Streit darüber, ob das russische Vorgehen in der Ukraine richtig sei oder nicht, zerreiße Freundschaften und Familien: "Man kann natürlich eine Zeitlang nicht darüber reden. Als kurzfristige Vereinbarung - lass uns bei diesem Thema auf Pause drücken, lass uns über alles andere reden, nur nicht darüber. Eine Weile lässt sich das durchhalten, aber man muss verstehen, dass Nicht-Reden das Trauma nur vertieft, dass Schweigen nicht hilft."

Das Schweigen aber, breitet sich immer weiter aus. Auch innerhalb der russischen Gesellschaft. Als Reaktion auf vorangegangene Auseinandersetzungen. Und infolge zunehmender Repressionen. Waren in den ersten Tagen Gespräche über den Krieg noch allgegenwärtig – im Taxi, im Park, beim Einkaufen, beim Essen – hört man sie heute in der Öffentlichkeit so gut, wie gar nicht mehr. Und wenn, nur indirekt. Versteckt hinter Chiffren. "Unsere frühere Gewohnheit, die eigene Stimme zu senken, darauf zu achten, was die Menschen um Dich herum sagen, wie sie Dich anschauen – die ist jetzt wiederbelebt", so die Psychologin.

Ähnliche Erfahrungen hat auch die Journalistin aus St. Petersburg gemacht: "Es gibt dieses angespannte Schweigen. Wenn Leute Angst haben, mit Unbekannten ins Gespräch zu kommen. Und wenn sie miteinander sprechen, dann über absolut abstrakte Themen – das Wichtigste ist, nichts über die aktuellen Ereignisse zu sagen, denn wer weiß, was passieren könnte. So ist es jetzt."

Diese Angst, erzählt die 38-Jährige, wirke sich zudem auf ihre Arbeit aus. Die Leute würden sich immer seltener trauen, ihr ein Interview zu geben – und wenn, dann nur noch anonym. Diese Tendenz habe es schon vorher gegeben. Aber im Moment, meint die Journalistin, sei sie sehr auffällig: "Ich hatte eine Situation, in der mir jemand kein Interview geben wollte, weil er befürchtete Probleme zu kriegen. Ein anderes Mal hat jemand gebeten, seinen Namen nachträglich zu entfernen. Ich hinterfrage das nicht. Meine aktuell wichtigste Aufgabe ist, ihnen 'nicht zu schaden'. Ich verstehe diese Menschen absolut, ich würde an ihrer Stelle vielleicht auch nicht mit mir sprechen."

Nur sieben Prozent sehen die Schuld bei Russland

Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, erzählt die Journalistin, seien so wie Tausende andere regierungskritisch, und haben inzwischen das Land verlassen. Sie selbst wisse nicht, wie lange sie noch in Russland bleiben werde. Vieles hänge für die Journalistin davon ab, wie sich die Lage im Land weiterentwickelt. Politisch wie wirtschaftlich.

Auch ein Paar aus Wologda, einer Stadt rund 400 Kilometer nordöstlich von Moskau, hatte zunächst über eine Ausreise nachgedacht. Weil ihr Sohn aber gerade seinen Schulabschluss macht, haben sich die beiden dazu entschlossen, vorerst zu bleiben. Auch, weil sie in einem Umfeld leben, in dem sie offen sprechen können: "Es ist unmöglich, an den morgigen Tag zu denken, wenn man nicht weiß, was heute passiert. Deshalb reden wir darüber."

Das Paar hofft, dass die russischen Bürger schon bald die Wahrheit erfahren werden. Einige dürften sich erschrecken, weil sie denken, dass die russische Armee in der Ukraine Heldentaten vollbringen würde. Und dass es um Befreiung gehe. Aber früher oder später, davon ist der ihr Mann überzeugt, werde den Anhängern von Putin die Wahrheit auf den Kopf fallen.

Ende April veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Lewada-Zentrum die Ergebnisse einer neuen Umfrage. Demnach ist die Unterstützung für die Aktivitäten der russischen Armee in der Ukraine gesunken – von 81 auf 74 Prozent. Auf die Frage, wer für die Toten und die Zerstörung in der Ukraine verantwortlich sei, antwortete weiterhin mehr als die Hälfte der Befragten: Die USA und die Nato-Staaten. Knapp ein Fünftel sagte: Die Ukraine selbst. Nur sieben Prozent – so das Umfrageergebnis – sehen die Schuld für Tod und Zerstörung bei Russland.