Russische Republik Dagestan: Zwischen Trend und Tradition

"Wohin? Wohin fährst Du? Nur mit Frauen? Bist Du verrückt geworden!?" Das sei die typische Reaktion gewesen, sagt Natascha, wenn sie jemandem von ihren Reiseplänen erzählt hat. Nun sitzt sie hier, in einem abgelegenen Bergdorf in Dagestan, an einem reich gedeckten Frühstückstisch. Auch Reiseleiterin Wika kennt die Vorbehalte vieler Russinnen und Russen gegenüber der Region nur zu gut: "Viele Touristen erzählen mir 'Oh, ich wusste nicht, wie ich meiner Mutter erklären soll, dass ich nach Dagestan fahre'".

Dagestan war lange bekannt als Russlands unruhigste Republik. Die Kriege in Tschetschenien hatten auch in der Nachbarregion ihre Spuren hinterlassen. Islamistischer Terrorismus made in Dagestan geriet immer wieder in die Schlagzeilen. Und auch die Anti-Terror-Einsätze der russischen Polizei, die nicht selten von Kameras gefilmt auch als politische Botschaft in den Nachrichten aufbereitet wurden, prägten das Bild einer Republik, in der sich Gewalt und Gegengewalt permanent ablösten.

Vom Unruheherd zum Instagram-Spot

Jemand, der das Bild in den Köpfen verändern möchte, ist Wika. Mit ihrem Ehemann Wanja ist sie von Moskau nach Machatschkala gezogen, der Großstadt am kaspischen Meer. Der Umzug in den Nordkaukasus, an den südlichsten Zipfel Russlands, war für sie auch eine berufliche Entscheidung. Seit vergangenem Frühjahr bieten sie touristische Touren an – durch eine Region von atemberaubender Schönheit.

Die Corona-Pandemie hat Dagestan einen regelrechten Touristenboom beschert: Die russischen Außengrenzen waren lange geschlossen – beliebte Reiseziele in Asien oder Europa unerreichbar. Viele Russinnen und Russen fingen also an, ihr eigenes Land zu entdecken – und damit auch die Bergregionen im Nordkaukasus. 2020 stieg die Besucherzahl auf 850.000, 2021 auf rund eine Million. Mit dazu beigetragen haben auch die sozialen Medien, wo in den vergangenen beiden Jahren immer mehr Bilder von den rauen und zugleich malerischen Berglandschaften auftauchten.