Kriegsgräuel in Butscha: Söder gegen Energie-Embargo

Klingbeil: "Wir drehen jeden Tag den Gashahn ein Stück weiter zu"

"Wir drehen gerade jeden Tag den Gashahn ein Stück weiter zu", so der SPD-Vorsitzende Klingbeil. Einen völligen Stopp von heute auf morgen zu machen, "da müssen wir bei aller Brutalität dieser Bilder und bei aller Emotionalität, die auch ich habe, da müssen wir über die Konsequenzen reden, die das für uns in Deutschland hätte". Da gehe es nicht nur um die Folgen für die Industrie, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Klingbeil bezweifelte zudem, dass ein deutscher Stopp des Energiebezugs den russischen Präsidenten Wladimir Putin veranlassen würde, seinen Angriffskrieg zu beenden. "Was Putin gerade tut, basiert nicht auf der Basis ökonomischer Vernunft."

Marieluise Beck: Aufhören, die "Kriegskasse von Putin zu füllen"

Die ehemalige Staatssekretärin Marieluise Beck (Grüne), die in die Ukraine gereist ist, forderte bei "Anne Will" dagegen einen "kurzen, harten Schnitt". "Wir müssen aufhören, die Kriegskasse von Putin zu füllen", betonte die Politikerin. Zudem forderte sie mehr Unterstützung für die Ukraine.

Habeck: Verschärfung der Sanktionen

Zuvor hatte bereits Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für eine rasche Verschärfung der Sanktionen gegen Russland plädiert. Er lehnt einen von Deutschland selbst verhängten Importstopp etwa für russische Gas- und Öllieferungen aber weiter ab. Dies machte der Grünen-Politiker am Sonntagabend im ZDF deutlich. "Wir verfolgen ja eine Strategie, uns unabhängig von russischem Gas, von Kohle, vom Öl zu machen, nur eben nicht sofort", sagte Habeck.

Habeck kündigte wie zuvor Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein "fünftes Sanktionspaket" gegen Russland an. Dies werde "persönliche Sanktionen gegen weitere Menschen aus dem Putin-Regime" umfassen, aber auch technische Güter betreffen. Auch den Finanzmarkt werde man sich noch einmal anschauen.

EU-Ratspräsident Michel kündigte am Sonntag an, angesichts der "erschütternden Bilder" aus Butscha den wirtschaftlichen Druck auf Russland weiter erhöhen zu wollen. "Weitere EU-Sanktionen und Unterstützung sind auf dem Weg", schrieb er bei Twitter.

Lambrecht: Thema Gaslieferungen mit EU-Ministern besprechen

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte dagegen zuvor in der ARD erklärt, nach den Vorgängen in Butscha müsse auch das Thema Energielieferungen Gesprächsgegenstand weiterer Konsequenzen sein. Auch über das Thema Stopp von Gaslieferungen müsse im Kreise der EU-Minister gesprochen werden.

Berichte über Hunderte ermordete Zivilisten

In der Stadt Butscha, 37 Kilometer nordwestlich von Kiew, waren nach dem Abzug russischer Truppen Hunderte Leichen gefunden worden. Ein Reuters-Reporter sah dort die Leiche eines Mannes am Straßenrand mit auf dem Rücken gefesselten Händen und einer Schusswunde am Kopf. Der stellvertretende Bürgermeister von Butscha, Taras Shapravskyi, sagte, 50 der rund 300 gefundenen Leichen seien Opfer von außergerichtlichen Tötungen durch russische Truppen. Ukrainische Behörden untersuchen nun mögliche russische Kriegsverbrechen.

Russland weist Verantwortung zurück

Westliche Regierungen sehen die Verantwortung bei Russland, die russische Regierung weist dies zurück. Russland beantragte für Montag eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates. Bei der Sitzung solle über die "Provokation von ukrainischen Radikalen" diskutiert werden, schrieb der Vertreter Russlands bei den UN, Dmitri Polanski, auf der Plattform Telegram. Auch die russische Botschaft in Deutschland veröffentlichte ein Dementi und markierte in dem Tweet mehrere deutsche Politiker.

CDU-Politikerin Serap Güler kritisierte auf Twitter den "Propagandakrieg der russischen Botschaft" in Deutschland. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) schrieb auf Twitter: "Weder Sie, noch Herr Putin, noch Ihre mörderischen Soldaten haben überhaupt etwas in #Bucha oder sonst irgendwo in der #Ukraine verloren. Verlassen Sie die Ukraine! Wer Kriegsverbrechen begeht, wird zur Rechenschaft gezogen. Am Ende wird die Gerechtigkeit siegen."