Russisch-orthodoxer Patriarch Kyrill soll auf EU-Sanktionsliste

Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill I., ist in einer Vorlage der EU-Kommission für ein sechstes Sanktionspaket gelistet. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf den ihr vorliegenden Textentwurf berichtet, soll der Putin-nahe Kirchenobere damit auf die Sanktionsliste der Europäischen Union aufgenommen werden. Die erweiterte Liste umfasst demnach 58 Verantwortliche, darunter auch die Familie von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sowie Militärs.

Kyrill: "Russland hat nie jemanden angegriffen"

Das 75-jährige Kirchenoberhaupt, mit bürgerlichem Namen Wladimir Michailowitsch Gundjajew, steht wegen seiner ideellen Nähe zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin seit längerem international wie ökumenisch in der Kritik. Erst am Vortag predige Kyrill I. in der Moskauer Erzengel-Michael-Kathedrale auf dem Gelände es Kreml. Seinen Worten zufolge sei es "erstaunlich, dass dieses große und mächtige Land nie jemanden angegriffen hat". Russland habe "nur seine Grenzen verteidigt".

Auch gegenüber Papst Franziskus hat Kyrill I. seine prorussische Haltung deutlich gemacht, wie das Oberhaupt der katholischen Kirche gestern in einem Interview verriet. In einem Video-Gespräch habe der russisch-orthodoxe Kirchenobere zwanzig Minuten lang darlegte, weshalb Russland den Krieg führe. Franziskus zufolge dürfe sich Kyrill nicht zum "Ministranten Putins" machen, man sei keine "Staatskleriker".

Begegnung von Putin und Kyrill zu Ostern

Auch das Ehrenoberhaupt der orthodoxen Gemeinschaft, Patriarch Bartholomaios I. von Konstantinopel, distanzierte sich bereits von Kyrills Linie. "Angesichts des Todes unschuldiger Menschen, der Bombardierung von Zivilisten, der Zerstörung ganzer Städte, angesichts dieser menschlichen Tragödie kann es keine Predigten geben, die einen Krieg als 'heilig' charakterisieren", sagte Bartholomaios in griechischen Medien.

Vorangegangen waren die Osterfeierlichkeiten der Orthodoxie, anlässlich derer sich Putin und Kyrill erstmals seit Ausbruch des Krieges in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale öffentlich begegneten. In seiner Predigt sprach Kyrill I. nicht von Krieg, doch das Erste, was jeder Christ aus dem Osterfest ziehen sollte, sei "die absolute Gewissheit des endgültigen Sieges der Wahrheit". Alle Christen stünden auf der Seite des Sieges, egal wie schwierig ihr Alltag sei.

In seinen persönlichen Osterglückwünschen an Kyrill schrieb Putin dem Kirchenoberhaupt, der Feiertag vereine die orthodoxen Christen Russlands und wecke "in den Menschen die hellsten Gefühle, den Glauben an den Sieg des Lebens, des Guten und der Gerechtigkeit". Es sei erfreulich, dass die orthodoxe Kirche "eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Staat entwickelt und einen großen Beitrag zur Förderung traditioneller (...) Werte in der Gesellschaft" geleistet habe.