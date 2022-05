Russen in Deutschland: Sag, wie hältst du's mit dem Krieg?

Der russische Botschafter in Deutschland Sergej Netschajew zeigt sich besorgt. Es gebe Feindschaft gegenüber Russen in Deutschland, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf Versammlung seien bedroht seit der - wie er sagt - "Spezialoperation zur Befreiung des Donbass und zur Denazifikation und Demilitarisierung der Ukraine".

Russischer Botschafter spricht von "Russophobie"

Er spielt auf die Autokorsos an, mit denen Putinanhänger in Bonn, Hannover oder Berlin Stimmung machen für den Krieg, der so nicht genannt werden darf. Die Russophobie, so Netschajew, treibe immer buntere Blüten. Daher habe die Botschaft seines Landes jetzt einen SOS-Kanal eingerichtet, über den man russlandfeindliche Angriffe melden kann.

Abgesehen von dem Zynismus, sich hierzulande um demokratische Grundwerte zu sorgen - in Russland selbst sind sie ja bekanntermaßen abgeschafft - hat der Krieg auch Deutschland erfasst. Russen werden weltweit in Mithaftung genommen für die Bombardierungen und Gräueltaten, die russische Soldaten in der Ukraine begehen.

Die Stimmung ist gereizt

Russische Läden leiden unter Boykottaufrufen, russischen Restaurants bleiben die Kunden aus, in einer russisch-orthodoxen Kirche in Berlin wurde ein Fenster eingeschlagen. Die Stimmung ist gereizt, wie eine Frau, die anonym bleiben möchte, aus einer deutschen Kleinstadt berichtet: "Ich lebe seit 27 Jahren in Deutschland. Und plötzlich haben sich die Dinge unglaublich schnell entwickelt. In der Schule haben sie meine Tochter schon am 3. März beschimpft, dass sie eine russische Faschistin sei. Sie hat einen deutschen Pass und deutsche Wurzeln.

Viele haben sich von uns abgewendet, wir leben in einer kleinen Stadt und plötzlich grüßen mich die Leute nicht mehr. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mir das hier widerfährt. Die Deutschen zeigen jetzt ihr wahres Gesicht, die Masken sind gefallen und sie zeigen, welchen Respekt sie uns entgegenbringen. Wir haben mit ihnen Kaffee getrunken und zusammengesessen - das wird es jetzt nicht mehr geben. Alle meine Freunde sind an meiner Seite, das ja, all diejenigen, die für uns sind, uns verstehen und an Russland glauben. Aber die Feindschaft der Deutschen tut weh und ist schwer zu ertragen."

Russische Diaspora geteilt

Eine Putinanhängerin, die mit ihrer Meinung auf Abwehr stößt. Der Riss geht nicht nur durch deutsch-russische oder ukrainisch-russische Communities, sondern auch durch die russischsprachige Diaspora selbst. Er verläuft entlang der russischen Propaganda. Nennst Du diesen Krieg beim Namen? Verurteilst Du die Gewalt? Oder ist es in Deinen Augen eine Spezialoperation? Unterstützt Du Putin? Das sind die Fragen, an denen sich die Geister scheiden.

Eine russische Videobloggerin widerspricht der in Russland durch Propaganda weitverbreiteten Annahme, dass man als Russe nicht mehr in Deutschland leben kann: "Die Angst, dass Russen in ganz Europa und vor allem in Deutschland gehasst werden, ist unbegründet. Bisher habe ich noch nicht bemerkt. In der Uni wissen alle, dass ich Russin bin, aber niemand hält mich für schuldig für diesen Krieg. Ich habe allen gesagt, dass ich gegen den Krieg bin, nie Putin unterstützt habe und in diesem Krieg, den mein Land gegen den Nachbarn führt, eine große Tragödie sehe. Die Deutschen haben ja in ihrer Geschichte einmal ähnliches erlebt, sie standen auch im Bann der Propaganda so wie die Russen jetzt. Daher verstehen sie, was los ist."

Ein anderer Russe in Deutschland stellt schnell durch Kleidung klar, auf wessen Seite er steht. Er sagt: "Ich habe in Deutschland bisher keine Reaktion darauf erlebt, dass ich Russe bin. Ich spreche Russisch auf der Straße und habe nichts dergleichen erlebt, dass Russen im Café nicht bedient oder beim Einkaufen zur Rede gestellt werden. Ich trage zwei gelb-blaue Bändchen im Knopflock meines Jackets oder ziehe ein gelbes T-Shirt zur blauen Jacke an – das ist meine kleine Form der Solidarität. Und oft heben die Leute einen Daumen hoch."

Fake News zur Stimmungsmache

Nichtsdestotrotz, die Zahl der Berichte über Anfeindungen gegen Russen in Deutschland nimmt zu. Das bringt der Krieg mit sich. Immer schwieriger wird es allerdings, tatsächliche Attacken von Fake News zu unterscheiden. Im März hatte eine Frau unter Tränen von einem angeblichen Vorfall in Euskirchen berichtet: Ein Mob ukrainischer Flüchtlinge habe einen jungen Russen attackiert.

Sie seien so über ihn hergefallen, dass Daniel - und an dieser Stelle versagt ihr fast die Stimme - erschlagen worden sei. Die Meldung wird in den russischen Nachrichten sofort aufgenommen, das Video zehntausendfach auf Telegram geteilt. Die Polizei twitterte noch am selben Abend, ihr lägen keine Informationen vor. Fake News, die Stimmung machen und die russische Community aufwiegeln sollen.