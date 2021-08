"Starkes Signal" - Rundfunkbeitrag darf erhöht werden

Formal ging es um 86 Cent. Das ist der Betrag, um den der Rundfunkbeitrag steigen darf. 18,36 Euro beträgt er nun rückwirkend zum 20. Juli. Dem Tag, an dem das Bundesverfassungsgericht den jetzt veröffentlichten Beschluss getroffen hat.

Es geht um Rundfunkfreiheit

Tatsächlich ging es aber um viel mehr: die Sicherung der Rundfunkfreiheit. Diese ist in Artikel 5 des Grundgesetzes hinterlegt. Und die Verfassungsrichter halten klar fest, dass das Land Sachsen-Anhalt die Rundfunkfreiheit verletzt hat, indem es unterlassen hat, im Dezember 2020 dem Medienänderungsstaatsvertrag zuzustimmen. Als einziges Bundesland. Alle anderen hatten bis dahin den Vertrag bereits ratifiziert.

Komplexes Verfahren

Um die Tragweite richtig einschätzen zu können, ist es wichtig, das komplexe Verfahren zu kennen. Die Höhe des Rundfunkbeitrags wird nicht von der Politik festgesetzt. Vielmehr melden die Sender ihren finanziellen Bedarf an, um ihren gesetzlich vorgeschriebenen Auftrag zu erfüllen. Dieser Bedarf wird von der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) überprüft und in der Regel nach unten korrigiert. Konkret hatte die KEF den Mehrbedarf der Sender für den Zeitraum von 2021 bis 2024 in etwa halbiert, von drei auf 1,5 Milliarden Euro. Auf dieser Grundlage entscheiden die Länder in einem dritten Schritt über die vorgeschlagene Höhe des Beitrags.

Begrenzte Mitwirkungsmöglichkeit der Länder

Schon in der Vergangenheit hat das Bundesverfassungsgericht dabei immer wieder betont, dass die Länder bei dieser Entscheidung nicht kürzen dürfen, weil sie zum Beispiel mit dem Programm der Sender nicht zufrieden sind. Denn die Programmhoheit von ARD, ZDF und Deutschlandradio ist durch die Rundfunkfreiheit geschützt. Auch im jetzigen Beschluss unterstreichen die Verfassungsrichter diesen Punkt und schreiben, dass "als Abweichungsgrund (…) gegenwärtig etwa (…) die angemessene Belastung der Rundfunkteilnehmer in Betracht" komme.

"Angemessene Belastung der Rundfunkteilnehmer"

Dafür müssten allerdings "nachprüfbare Gründe" angegeben werden. Was Sachsen-Anhalt nicht getan hat. Tatsächlich hatten Politiker der damaligen Koalition aus CDU, SPD und Grünen im Dezember öffentlich wiederholt davon gesprochen, dass den Bürgerinnen und Bürgern durch die wirtschaftlichen Belastungen der Corona-Pandemie keine Beitragserhöhung zugemutet werden könne. Allerdings hat kein anderes Bundesland dieses Argument angeführt, im Gegenteil: Alle anderen 15 Länder hatten dem Staatsvertrag bereits zugestimmt.

Die Verfassungsrichter stellen dazu fest, dass Sachsen-Anhalt gemäß dem Grundgesetz und der darin garantierten Rundfunkfreiheit eine "Handlungspflicht" zugekommen wäre, die bedarfsgerechte Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks zu gewährleisten.

Reaktionen auf den Beschluss

Vertreterinnen und Vertreter von ARD und ZDF begrüßen den Karlsruher Beschluss. Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, sieht darin "ein starkes Signal für die Rundfunkfreiheit", der dem BR auch die notwendige Planungssicherheit gebe. Der Rundfunkbeitrag war zuletzt vor zwölf Jahren erhöht worden, zwischenzeitlich wurde er auf 17,50 Euro gesenkt. Allein durch inflationsbedingt gestiegene Kosten sind die Sender dadurch in finanzielle Nöte geraten. Auch der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow wertet den Beschluss positiv und betont, dass die ARD auch weiter sparsam wirtschaften werde und insgesamt auf Reformkurs bleibe und zwar "wirtschaftlich, inhaltlich und technologisch".

"Mitbestimmung wird ausgehebelt"

Kritik kommt von Seiten der AfD. Deren Co-Vorsitzender Tino Chrupalla sieht den Beschluss als "undemokratisch" an, weil er die Mitbestimmung der Länder bei der Beitragsfestsetzung aushebele. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht ein Dilemma im Abstimmungsverfahren, bei dem die Zustimmung aller Länder notwendig ist.

Tatsächlich gehen die Verfassungsrichter in einer Nebenbemerkung auf dieses komplexe Zustimmungsverfahren kritisch ein. Dieses Verfahren zu ändern aber ist Aufgabe der Politik. Vorschläge dazu gibt es, zum Beispiel, den Rundfunkbeitrag an einen Index zu koppeln, so dass er automatisch an die rundfunkspezifische Kostensteigerung angepasst würde, ohne dass alle vier Jahre 16 Landtage zustimmen müssten.

Karlsruhe betont Bedeutung ausgewogener Information

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts steht in einer direkten Reihe anderer Rundfunkurteile. Von 1961 bis 2018 haben die Karlsruher Richter dabei immer der Rundfunkfreiheit als Garant der Demokratie ein besonderes Gewicht zugemessen.

Auch im neuesten Beschluss betonen sie, dass die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zunehme. In Zeiten eines "komplexen Informationsaufkommens", "einseitiger Darstellungen" und "Filterblasen, Fake News und Deep Fakes" komme der Aufgabe, Informationen sorgfältig zu recherchieren, Fakten und Meinungen auseinanderzuhalten und das Sensationelle nicht in den Vordergrund zu stellen, eine besondere Bedeutung zu.

Keine rückwirkende Erhöhung zum ersten Januar

Durch die Karlsruher Entscheidung wird der Rundfunkbeitrag über ein halbes Jahr verspätet umgesetzt. Von einer rückwirkenden Erhöhung zum ersten Januar hat das Gericht abgesehen, den öffentlich-rechtlichen Sendern aber mögliche Kompensationen in Aussicht gestellt. Diese zu bemessen, sei aber Aufgabe der KEF.