Rundfunkbeitrag: CDU in Sachsen-Anhalt weiterhin gegen Erhöhung

Obwohl es sich nur um eine monatliche Erhöhung um 86 Cent handelt, stellt sich die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalts Landtag in Sachen Erhöhung des Rundfunkbeitrags weiterhin quer und ist damit dem Vorwurf ausgesetzt, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen.

Erhöhter Bedarf des öffentlich-rechtliche Rundfunks

Die KEF, die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, empfiehlt deshalb eine Anhebung des monatlichen Rundfunkbeitrags um 86 Cent. Aufs Jahr gerechnet macht das einen Unterschied von etwas mehr als 10 Euro aus. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben den entsprechenden Vertrag schon unterschrieben, in Kraft treten kann dieser aber nur, wenn auch alle Länderparlamente zustimmen. Und in Sachsen-Anhalt gibt es Widerstand.

Regierungskoalition in Gefahr

Das Problem: Die CDU ist gegen eine Beitragserhöhung, die Koalitionspartner SPD und Grüne sind dafür. Würde die CDU tatsächlich mit Nein stimmen, würde sie mit der AfD im Landtag stimmen, was ziemlich sicher das Ende der Regierungskoalition bedeuten würde. Gleichwohl ist Martin Kurze, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag, nach wie vor zuversichtlich, dass die Koalition in Sachsen-Anhalt an dieser Frage nicht scheitern werde und man sich im Medienausschuss auf einen gemeinsamen Antrag einigen werde. Den Rundfunkänderungsstaatsvertrag zu Fall zu bringen, sei jedoch nicht verhandelbar, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie:

"Wer in so einer Krise, wo es überall nach unten geht, den Beitragszahlern und der Wirtschaft eine Erhöhung zumuten will, das ist auch ein Argument, womit ein Verfassungsgericht sicherlich sehr verantwortungsvoll umgehen wird." Markus Kurze

Rundfunk soll schlanker werden

Kurze stellte die grundsätzliche Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht in Frage, ist aber der Meinung, dass er ist in den letzten Jahrzehnten "zu groß und zu teuer geworden" ist. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse "schlanker" werden, so Kurze weiter. "Er muss sich im 21. Jahrhundert auch der momentanen neuen digitalen Zeit stellen. Wir haben ein duales Rundfunksystem. Da gibt es auch viele andere Anbieter. Der Bürger wird ja nicht gefragt, ob er zahlen möchte oder nicht, ob er schaut oder hört oder nicht. Der Bürger hat das zu bezahlen, er hat gar keine Wahl." Auf den Hinweis, das durch Einsparungen Abstriche beim Programm hingenommen werden müssten, entgegnete Kruse: „Wer das eine will, der muss auch das andere haben, das ist halt so."

Politisch unfaire Debatte?

Dass die CDU in Sachsen-Anhalt dafür kritisiert werde, dass sie wie die AfD eine Erhöhung des Beitrags ablehne, liege daran, dass aus einer "Sachdebatte eine politisch unfaire Debatte" gemacht werde, sagte Kruse. "Es geht hier nicht darum, dass wir mit jemandem stimmen. Wir halten uns vertragstreu an den Koalitionsvertrag. (…) Wer dann mit uns stimmt, das muss man halt sehen. (…) Wir stimmen nicht mit der AfD, sondern es kann durchaus sein, dass die mit uns stimmen. Aber Schuld daran ist SPD und Grüne. Die haben etwas versprochen, an was sie sich jetzt nicht mehr halten."