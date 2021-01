Rundfunkbeitrag bar bezahlen: EuGH liefert erstes Urteil

Zwei Männer gegen den Hessischen Rundfunk, dieser Streit zog sich über mehrere Instanzen bis hin zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Der Grund für die Auseinandersetzung: Die Kläger wollen den Rundfunkbeitrag in bar bezahlen, der Hessische Rundfunk wiederum will nur Banküberweisungen akzeptieren. Vor dem EuGH ging es deswegen um die grundsätzliche Frage, ob öffentliche Stellen Bargeld annehmen müssen, oder eben nicht.

EuGH: Annahme von Bargeld kann eingeschränkt werden

Nun steht ein erstes Urteil fest: Ein Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets kann seine Verwaltung zur Annahme von Barzahlungen verpflichten. Aus Gründen des öffentlichen Interesses kann diese Verpflichtung aber eingeschränkt werden. Ein Beispiel hierfür zeigt der EuGH selbst auf: Wenn eine Bezahlmöglichkeit zu unangemessen hohen Kosten führt und gleichzeitig eine günstigere Option möglich wäre, kann eine solche Einschränkung im Interesse der Allgemeinheit liegen.

Das läge insbesondere dann vor, "wenn die Zahl der Beitragspflichtigen, bei denen die Forderungen einzutreiben sind, sehr hoch ist", teilte der EuGH mit.

EuGH-Urteil Entscheidungsgrundlage für das Bundesverwaltungsgericht

Das Urteil aus Luxemburg dient nun als Grundlage für die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Es sei zu prüfen, ob "eine solche Beschränkung im Hinblick auf das Ziel des tatsächlichen Einzugs des Rundfunkbeitrags verhältnismäßig ist", erklärte der EuGH. Dabei solle auch berücksichtigt werden, dass "die anderen rechtlichen Zahlungsmittel möglicherweise nicht allen beitragspflichtigen Personen leicht zugänglich sind."

Kläger kämpft für Bargeldzahlungen und Privatsphäre

Für den Kläger Norbert Häring geht es jedoch um etwas Anderes: Er möchte verhindern, dass das Bargeld aus dem täglichen Leben verschwindet. Gegenüber der ARD-Rechtsredaktion erklärte Häring: "Mir geht es darum, die auszubremsen, die das Bargeld immer weiter zurückdrängen wollen, weil Bargeld die einzige Möglichkeit ist, die wir haben, unsere finanzielle Privatsphäre zu verteidigen."

Finales Urteil wird in den nächsten Monaten erwartet

Schon 2015 hat Häring deshalb Klage erhoben. In den unteren Instanzen musste er mehrere Niederlagen hinnehmen, vor dem Bundesverwaltungsgericht dann der erste Erfolg: Der Senat erklärte, nach dem Bundesbankgesetz müsse man grundsätzlich bei öffentlichen Stellen auch bar bezahlen können, für eine endgültige Entscheidung sei jedoch auch das Europäische Recht zu prüfen. Damit ging der Fall nach Luxemburg.

Die Entscheidung darüber, ob und wann die Barzahlung eingeschränkt werden kann, ist nun getroffen. Für das Bundesverwaltungsgericht wurde damit eine Richtung vorgegeben. Das Urteil wird in den nächsten Monaten erwartet.