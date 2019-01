Rund 300 Vermisste nach Staudammbruch in Brasilien

Nach dem Dammbruch in Brasilien könnte es hunderte Tote geben, bis Samstagmorgen deutscher Zeit wurden neun Todesopfer geborgen.

Mit Hubschraubern werden Menschen aus den Schlammassen gezogen

Fernsehbilder zeigten dramatische Rettungsszenen mit Rettern, die von Hubschraubern aus Menschen aus roten Schlammmassen zogen. Auch ein Zug wurde von den Massen erfasst und zerquetscht. In Brumadinho in der Nähe der Stadt Belo Horizonte brach der Damm des Abraumbeckens einer Eisenerzmine, eine Schlammlawine ergoss sich über die Region. Den Angaben der Rettungskräfte zufolge werden rund 100 bis 150 Arbeiter in der Eisenerzmine vermisst, und bis zu 200 Menschen in der umliegenden Gegend. Auch Soldaten wurden in die Katastrophenregion geschickt.

Die Mine wird von dem brasilianischen Konzern Vale betrieben. Der Unglücksort Brumadinho im Bundesstaat Minas Gerais liegt rund 450 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro. Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro wollte die Gegend im Laufe des Samstags überfliegen.

Neue Umweltkatastrophe droht nach dem Dammbruch

Drei Jahre nach der Verschmutzung des Rio Doce droht damit in Brasilien eine erneute Umweltkatastrophe. Die Mine gehört dem Konzern Vale. Nach Angaben des Unternehmens wurden Verwaltungsgebäude von der Schlammwelle erreicht. Ebenso soll ein Teil der Stadt überflutet worden sein. Fernsehbilder zeigen von Schlamm eingeschlossene Autos und Häuser. Es ist unklar, welche Stoffe im Schlamm enthalten sind.

Das Minenunglück vor drei Jahren - Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe

Im Jahr 2015 gab es ebenfalls in Minas Gerais ein ähnliches Unglück. Bei der "Tragödie von Mariana" kam es in einem Eisenerzbergwerk zu einem Dammbruch an einem Rückhaltebecken, 19 Menschen starben. Es kam später zu mehreren Anklagen und Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe. Das damalige Betreiberunternehmen Samarco gehörte ebenfalls Vale sowie dem australisch-britischen Konzern BHP. Eine riesige Welle mit Schlamm und schädlichen Stoffen ergoss sich in angrenzende Ortschaften und kontaminierte den Fluss Rio Doce auf rund 650 Kilometern Länge. Bis in den Atlantik floss die braunrote Brühe.

Behörden haben strengere Regeln versprochen

Nach der Katastrophe hatten die Behörden versprochen, die Regeln für den Bergbaubetrieb sowie die Kontrolle der Abraumbecken zu verstärken. Umweltschützer beklagen, dass dies nicht erfolgt sei.