Die aus Istanbul kommende Boeing 777 mit 326 Passagieren und 21 Besatzungsmitgliedern an Bord war beim Anflug über Neuengland in Turbulenzen geraten. Dabei habe sich eine Flugbegleiterin das Bein gebrochen, andere Insassen trugen Beulen, Prellungen und Schnittwunden davon, erklärte ein Sprecher der New Yorker Flughafenbehörde. Die Crew habe einen Notruf abgesetzt.

Wetterdienst hatte die Piloten gewarnt

Der Flug Turkish Airlines Flug 001 konnte 45 Minuten später ohne weiteren Zwischenfall in New York landen. Dutzende Krankenwagen warteten am Terminal auf die Verletzten. Der nationale Wetterdienst hatte Piloten am Samstag vor Turbulenzen gewarnt.