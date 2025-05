Rumänien: Pro-europäischer Kandidat führt bei Präsidentenwahl

Bei der entscheidenden Stichwahl für das Präsidentenamt in Rumänien liegt der liberalkonservative und proeuropäische Kandidat Nicusor Dan laut Prognosen aufgrund von Wählerbefragungen vorn. Dan kommt demnach auf zwischen 54,1 und 54,9 Prozent, sein rechtspopulistischer Konkurrent George Simion zwischen 45,1 und 45,9 Prozent, wie mehrere rumänische Medien berichteten.

Favorit war Dans Konkurrent Simion

Dan, der Bürgermeister von Bukarest ist, war mit dem Versprechen angetreten, die grassierende Korruption zu bekämpfen und Rumänien fest in Europa zu halten. Der Parteilose vertritt die Position der EU.

Als Favorit in das Rennen war jedoch Simion gegangen. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl Anfang Mai hatte er die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Der Rechtspopulist gilt auch als Anhänger von US-Präsident Donald Trump.

Nationalist Simion beansprucht Sieg für sich

Simion erklärte sich noch vor dem Ende der Auszählung zum Sieger der entscheidenden Stichwahl. "Wir sind die klaren Gewinner dieser Wahl. Wir beanspruchen diesen Sieg im Namen des rumänischen Volkes", sagte Simion vor laufenden TV-Kameras vor seinen Anhängern in Bukarest nach Schließung der Wahllokale. Ähnlich äußerte sich Simion bei Facebook und auf dem Kurznachrichten-Portal X.

Immer wieder Berichte von russischer Einmischung

Der Urnengang galt als Richtungswahl - auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine. Simion sieht Unterstützung für die Ukraine kritisch. Im November hatte der zuvor weitgehend unbekannte Rechtsradikale Calin Georgescu überraschend die erste Runde der Präsidentenwahl gewonnen. Das Verfassungsgericht erklärte den Urnengang jedoch wegen des Verdachts der Wahleinmischung durch Russland für ungültig, Georgescu wurde von der Wiederholungswahl ausgeschlossen. An seiner Stelle trat nun Simion als Kandidat des rechten Lagers an.

Und auch heute berichtete die Regierung in Bukarest von einer Desinformationskampagne, die "Hinweise auf Einmischung durch Russland" aufweise. "Während der laufenden Wahl in Rumänien sehen wir erneut typische Merkmale russischer Einmischung", erklärte der Sprecher des rumänischen Außenministeriums in Onlinedienst X vor Schließung der Wahllokale. "Eine virale Kampagne mit Falschinformationen auf Telegram und anderen sozialen Medienplattformen zielt darauf ab, den Wahlprozess zu beeinflussen", fügte er hinzu.

Wahlbeteiligung steig deutlich im Vergleich zur ersten Runde

Im Laufe des Abends werden Teil-Auszählungsergebnisse veröffentlicht. Bei der ersten Runde der Präsidentenwahl Anfang Mai stand das Endergebnis jedoch erst am Morgen danach fest. Klar ist aber schon jetzt: Die Wahlbeteiligung ging deutlich nach oben. Nach Angaben des Zentralen Wahlbüros lag sie ungefähr doppelt so hoch wie in der ersten Runde am 4. Mai.