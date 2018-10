Rumänen stimmen über Verbot der Homo-Ehe ab

Der Patriarch Daniel der rumänisch orthodoxen Kirche ruft zum Wählen gehen auf. Der graubärtige 67-jährige wirkt würdevoll als er seine Botschaft verliest.

Kirchen fordern zur Abstimmung auf

Die ultrakonservative orthodoxe Kirche lässt keine Zweifel daran, was sie von den Gläubigen erwartet. Wer nicht zum Referendum geht ist kein guter Christ, dass predigten viele Priester von der Kanzel herab. Das betont auch der Abt des Klosters Oascha im Kirchensender Trinitas betont der Abt des Klosters Oascha in Siebenbürgen.

Es ist doch völlig klar, dass die Kirche an der Seite der Mann - Frau - Familie steht. Wo die Kirche ist, dort ist auch Gott und wenn du dort nicht bist, dann bist du bei den Dämonen. Abt Justin, Kloster Oascha

"Über Liebe kann man nicht abstimmen"

In den Augen von Abt Justin sind es Menschen wie Florin Buhuceanu, die als angebliche Agenten des Westens die rumänische Volksgemeinschaft und damit das Christentum zersetzen. Darüber kann der bescheiden wirkende, ruhige Mann Mitte 40 nur den Kopf schütteln. Florin Buhuceanu ist schwul und Vorsitzender von Accept. Eine unabhängige Organisation in Bukarest. Accept setzt sich für Gleichberechtigung ein. "Über Liebe kann man nicht abstimmen", so lautet das Motto derer, die das Referendum homophob finden und boykottieren. Florin Buhunceanu ist viel unterwegs. Wir erreichen ihn auf dem Handy. Die aufgeheizte Debatte im Wahlkampf vor dem Referendum habe die ohnehin homophobe Atmosphäre weiter vergiftet, kritisiert Florin Buhuceanu.

Die ganze Kampagne hat eine homophobe Hysterie ausgelöst. Wir dienen als Sündenbock. Das Referendum soll Diskriminierung in der Verfassung verankern. Würde der Text geändert, dann wären künftige Generationen nicht heterosexueller Menschen betroffen, denn eine Familie zu sein ist für sie dann laut Verfassung verboten. Florin Buhuceanu, Accept

Referendumsausgang offen

Mindestens 30 Prozent der rund 18 Millionen Wahlberechtigten müssen sich an der zweitägigen Abstimmung beteiligen, damit sie gültig ist. Es könnte reichen, glauben Beobachter. Das Referendum ist trotzdem sinnlos, bemängeln Juristen, denn das Gesetz verbietet die Ehe für alle bereits. Verfassungsgericht und Parlament haben dem umstrittenen Referendum zugestimmt und auch zwei von drei Oppositionsparteien sind dafür, denn handfeste Vorurteile oder sogar Gewalt gegenüber nicht hetereosexuellen Menschen sind in Rumänien gang und gäbe. Der bürgerlich liberale PNL Abgeordnete Ovidiu Raetchi ist in seiner Partei also ein Rufer in der Wüste. Ihn stört die Anti-EU Stimmungsmache

Man hört hasserfüllte Äußerungen über Europa und bekommt aggressive und diskriminierende Argumente über sexuelle Minderheiten zu hören. Politiker verbreiten Fakenews über die angeblich im Westen voranschreitende Legalisierung der Ehe zwischen Mensch und Tier, um damit ihre antiwestliche Propaganda zu rechtfertigen. Ovidiu Raetchi, PNL

Im Westen heiraten Menschen und Hunde

Dass man im Westen Hunde Pferde oder Kühe heiraten können soll, das geht auf Liviu Dragnea zurück. Parlamentspräsident und mächtiger Chef der regierenden Postkommunisten. Beim Referendum sendet Liviu Dragnea widersprüchliche Signale, denn trotz homophober Propaganda hat er einen Gesetzesentwurf angekündigt.

Wir müssen den Begriff Familie klären, aber wir müssen auch die eingetragenen Partnerschaften klären. Liviu Dragnea, Parlamentspräsident

Ein Referendum, um die Justiz zu schwächen?

Regierungskritiker halten das Referendum ohnehin für ein reines Ablenkungsmanöver. Denn in Rumänien tobt ein Kampf um die Justiz. Die sozialliberale Regierung hat diese teilweise unter politische Kontrolle gebracht und Anti-Korruptionsgesetze entschärft. Nicht nur der vorbestrafte Parteichef der regierenden Sozialdemokraten Liviu Dragnea hofft auf Amnestie und Begnadigungsgesetze. Protesten dagegen löste die Gendarmerie im August mit Gewalt und Tränengas auf. Die Ehe für alle ist also nicht das zentrale Thema in Rumänien. Aber laut Florin Buhuncanu trotzdem entscheidend für die Demokratie .

Ich befürchte einfach, dass verbale und physische Übergriffe als normal angesehen werden und eine Demokratie sollte solche Auseinandersetzungen zwischen der Mehrheit und der Minderheit nicht erlauben. Florin Buhuceanu, Accept

Die Wahllokale schliessen am Sonntagabend um 20 Uhr deutscher Zeit. Erste Ergebnisse soll es am Montag geben.