Rufe nach Ende der Corona-Maßnahmen werden lauter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist weiter niedrig, gleichzeitig steigt der Anteil der Geimpften weiter - vor diesem Hintergrund bekommt die Debatte über ein baldiges Ende der Corona-Beschränkungen neuen Schwung. Außenminister Heiko Maas (SPD) sprach sich dafür aus, alle Maßnahmen aufzuheben, sobald alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot bekommen haben. Damit sei im Laufe des August zu rechnen, sagte der SPD-Politiker der dpa und der "Süddeutschen Zeitung" und betonte: "Wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für irgendeine Einschränkung."

Auch mehrere Unionspolitiker zeigten sich offen für breite Lockerungen im Spätsommer. Wenn genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, müsse man auch wieder "zu einer neuen Normalität zurückkehren", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Ungeimpfte könnten dann zunehmend weniger erwarten, dass die Gesellschaft an Maßnahmen festhalte, um auch diejenigen zu schützen, "die sich nicht haben impfen lassen". Unions-Rechtsexperte Jan-Marco Luczak (CDU) betonte in der "Welt", eine Abkehr von den Einschränkungen sei "verfassungsrechtlich zwingend".

FDP lobt Dobrindt-Aussage

Auch der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte: "Wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat, lassen sich Grundrechtseingriffe nicht mehr rechtfertigen." Der Grundsatz, dass Impfen, Testen oder Genesen zurück in die Normalität führen, müsse Gültigkeit haben, twitterte die CSU-Landesgruppe.

Der bayerische FDP-Fraktionschef Martin Hagen lobte diese Aussage: "Was meine FDP seit Monaten postuliert, ist jetzt offenbar auch bei der CSU angekommen. Den Tweet merken wir uns, liebe CSU, und nehmen Euch beim Wort!" Der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, forderte, die Bundesregierung müsse den Menschen verbindlich sagen, wann und wie sie ihre Freiheitsrechte zurückbekommen. "Das ist der beste Turbo gegen Impfmüdigkeit!" Bereits am Montag hatte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, für ein Ende der Auflagen für Geimpfte plädiert, wenn ein Impfangebot für alle vorliege.

Erleichterungen nur für Geimpfte?

Nach Meinung von Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) könnte die Aufhebung aller Beschränkungen aber an eine Impfung geknüpft sein: Sobald allen Bürgern ein Angebot gemacht worden sei, könne über weitere Lockerungen für vollständig Geimpfte gesprochen werden, sagte Frei der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Wer selbst geschützt sei und für andere keine Gefahr mehr darstelle, "muss so weit wie möglich von Einschränkungen befreit werden". Leichte Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Bus und Bahn könne er sich je nach Situation aber weiter vorstellen.

Kretschmann warnt

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) warnte, dass es für Impfverweigerer bleibende Einschränkungen geben könnte. Die Delta-Variante sei erheblich ansteckender als andere Mutationen des Coronavirus. Es sei deshalb wichtig, dass sich alle impfen lassen. "Sonst können wir die Pandemie gar nicht mehr beenden", sagte Kretschmann. Da die Ergebnisse der Antigen-Schnelltests bei der Delta-Variante unsicherer seien, müsse möglicherweise wieder auf PCR-Tests gesetzt werden. "Da muss jeder damit rechnen, wenn er nicht geimpft ist, dass er bestimmte Erleichterungen einfach nicht mehr wahrnehmen kann."

Gegen eine generelle Befreiung von den Einschränkungen sprach sich die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kordula Schulz-Asche in der "Welt" aus: Die Aufrechterhaltung der Maßnahmen müsse sich an der aktuellen Corona-Situation orientieren, und in diesem Zusammenhang sei die Delta-Variante "besorgniserregend".

Montgomery fordert Anreize fürs Impfen

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind mittlerweile 56,5 Prozent der Deutschen mindestens einmal geimpft, 38,9 Prozent haben bereits die Zweitimpfung und damit den annähernd vollen Schutz. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte schon vor Wochen versprochen, dass bis 21. September alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot erhalten. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht mittlerweile davon aus, dass dies schon früher gelingt.

Nach Meinung von Weltärztebund-Präsident Frank Ulrich Montgomery ist die angestrebte Herdenimmunität kurzfristig nicht erreichbar. "Menschen, die skeptisch sind, müssen wir überzeugen. Die zehn Prozent, die sich ums Verrecken nicht impfen lassen wollen, werden ihre Immunität erreichen, indem sie eine Erkrankung durchmachen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Schlüssel zum Erfolg sei eine möglichst hohe Durchimpfung der Bevölkerung, dafür müsse man Anreize setzen.

Lauterbach und Holetschek wollen beim Impfen neue Wege gehen

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach forderte eine breit angelegte Kampagne: "Wir müssen mit dem Impfstoff auf die Straße. In die Ausgehmeilen, vor die Shisha Bars, vor die Cafés", schrieb er auf Twitter. Nur so lasse sich die angestrebte Impfquote von 85 Prozent der Erwachsenen erreichen.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sieht beim Impfen gegenwärtig einen "Paradigmenwechsel". Nach der Impfstoff-Knappheit der vergangenen Monate sei es mittlerweile so, "dass wir jetzt tatsächlich dafür werben müssen, dass wir Impfwillige finden", sagte er in München. Daher solle der Impfstoff nun aktiv zu den Menschen gebracht werden. Holetschek kündigte an, es würden Möglichkeiten geschaffen, dass man auch "im Vorbeigehen" eine Impfung bekomme.

Lockerung für Großevents

Für Sport-Großveranstaltungen verständigten sich die Länder bereits auf einen Lockerungsschritt: Die Chefs der Staatskanzleien streben laut einem Beschluss, der dem BR vorliegt, an, dass zum Start der neuen Profisaison Events mit bis zu 25.000 Zuschauern wieder möglich werden - mit Hygieneauflagen, Maskenpflicht "mindestens bis zum Platz" und Kontaktnachverfolgung. Ins Stadion sollen nur geimpfte, genesene oder getestete Fans dürfen. Weitere Voraussetzung: eine niedrige 7-Tage-Inzidenz am Spielort. Bayern will die Obergrenze dem Papier zufolge bei bei 20.000 Zuschauern ziehen. Auch große Kulturveranstaltungen sollen wieder erlaubt werden.

Am Ende könnten die Gerichte entscheiden

Nach Einschätzung des Staatsrechtlers Stephan Rixen von der Universität Bayreuth könnten bestimmte Maßnahmen - auch angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante - länger bestehen bleiben. Auflagen wie Maske-Tragen und Abstand-Halten seien vergleichsweise milde Grundrechts-Einschränkungen, sagte der der dpa. "Das Grundgesetz gebietet nicht, auf diese Schutzmaßnahmen zu verzichten, obwohl es weiterhin eine ernstzunehmende Gefahr gibt."

Ähnlich äußerte sich der Bochumer Verfassungsrechtler Stefan Huster: Die Bürger könnten auch weiterhin zum Tragen von Masken und Abstandhalten verpflichtet werden. Beim Zugang zu Veranstaltungen sei das aber etwas anderes. Da gebe es einen "starken verfassungsrechtlichen Druck", Beschränkungen aufzuheben, sagt Huster. Am Ende könnten die Gerichte darüber entscheiden.

(Mit Material von dpa, AFP und Reuters)