Ruf nach Maskenpflicht wird lauter

Für die Polizeigewerkschaften ist die Sache klar: So haben sich Gewerkschaften GdP und DPolG für eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften ausgesprochen. DPolG-Chef Rainer Wendt sagte dem "Handelsblatt", dass eine bundeseinheitliche Regelung und eine Tragepflicht "wünschenswert" gewesen wären.

Maskenpflicht nur "geringer Eingriff"

Auch GdP-Vize Jörg Radek sprach sich für eine Maskenpflicht aus. Das sei ein geringerer "Eingriff zum Zwecke der Minimierung des Ansteckungsrisikos". Weiter sagte Radek, dass eine solche Maßnahme auch Polizisten bei ihren Einsätzen helfe.

Maske bisher nur "dringende Empfehlung"

Am Mittwoch hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder auf vorsichtige Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen verständigt. Dabei empfahlen sie, "dringend" Gesichtsbedeckungen beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen. Von einer Maskenpflicht jedoch sahen sie ab.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nimmt bisher Abstand von einer solchen Regelung: So sagte er, es gebe ein Maskengebot, das sei eine klare Vorgabe und gelte für Geschäfte und den öffentlichen Nahverkehr.

Gemeint sind dabei sogenannte Community-Masken zur Abdeckung von Mund und Nase. Solche Masken gewähren nicht denselben Schutz wie professionelle Ausstattung, können aber das Infektionsrisiko für andere abmildern. Medizinische Masken sind immer noch rar und dem medizinischen oder Pflege-Personal vorbehalten.

Sachsen prescht vor

Nun aber ist das Land Sachsen vorgeprescht: Ab Montag soll dort das Tragen von Gesichtsmasken zur Pflicht werden. Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern zieht nach: Dort soll eine Woche später eine Maskenpflicht gelten.

Auch Wolfsburg führt Maskenpflicht ein

Nicht nur die Länder gehen Sonderwege: Nach der Stadt Jena führt nun auch Wolfsburg in Niedersachsen ab Montag eine Maskenpflicht ein. Diese gelte in Geschäften, in öffentlichen Gebäuden, Arztpraxen, medizinischen Einrichtungen und in Bussen, teilte die Kommune mit.

Das Problem mit der Beschaffung

Der tiefere Grund, warum es derzeit keine einheitliche Linie in Sachen Maskenpflicht gibt, könnte mit den Problemen bei der Beschaffung zusammenhängen. So sagte etwa Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, "dass Alltagsschutzmasken bald zu unserem öffentlichen Leben gehören" und etwa im Nahverkehr generell "bald zur Pflicht werden". Ein solcher Schritt könne jedoch erst erfolgen, "sobald sie ausreichend verfügbar sind", so Weil in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".

Fast die Hälfte der Bundesbürger für Maskenpflicht

Fast die Hälfte der Bundesbürger würde einer Umfrage zufolge eine Maskenpflicht befürworten. 46,2 Prozent sprachen sich laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den Berliner "Tagesspiegel" dafür aus. Gegen eine Maskenpflicht sind demnach 39,7 Prozent der Befragten, 14,1 Prozent waren unentschieden.