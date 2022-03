Rüstungsmilliarden – Geldsegen mit völkerrechtlichem Haken?

In einer Sondersitzung des Deutschen Bundestags am 27. Februar verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Finanzspritze im Volumen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. "Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen", sagte Scholz. Auch die EU-Staaten haben angekündigt, ihre Rüstungsausgaben erhöhen zu wollen.

Scholz will die Bundeswehr aber nicht nur kurzfristig finanziell stärken: Deutschland werde "von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren", so der Bundeskanzler weiter. Ein Ziel, das vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika seit Jahren von den Nato-Mitgliedsstaaten, insbesondere Deutschland, fordern.

Geldsegen für die Rüstungsindustrie?

Über das Sondervermögen für die Bundeswehr dürfte sich vor allem die Rüstungsbranche freuen, allen voran in Bayern. Im Freistaat sind gleich mehrere der größten deutschen Rüstungsunternehmen ansässig, darunter auch RUAG Ammotec in Fürth und Diehl Defence im mittelfränkischen Röthenbach an der Pegnitz.

Dort beschäftigt Diehl fast 650 Menschen, deutschlandweit derzeit rund 2.800. Man sei auf einem Wachstumspfad, teilt das Unternehmen dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit. Aktuell sucht Diehl Defence 200 zusätzliche Mitarbeiter. Wie die Lieferfähigkeit von Diehl Defence für die Bundeswehr aussehe, könne laut einem Sprecher erst beantwortet werden, wenn feststeht, wie viel bestellt wird. Doch sieht sich das Unternehmen nach eigenen Angaben schon jetzt gut ausgelastet.

RUAG Ammotec, vormals Dynamit Nobel, verfügt über mehrere Werke in ganz Europa, seit mehr als 100 Jahren auch in Fürth. Nach eigener Aussage gilt das Unternehmen als europäischer Marktführer bei kleinkalibriger Munition für zivile und militärische Anwendungen, so ein Sprecher. Das Produktspektrum umfasse alle gängigen Nato-Kaliber und reicht von 9-Millimeter-Pistolenmunition bis zu 12,7-Millimeter-Gewehrpatronen.

Völkerrechtsexperte: "Rüstungsausgaben nicht auf Kosten des Sozialen machen"

Auch wenn Rüstungsbetriebe durch die Ankündigung deutlich höherer Ausgaben für das Militär mehr Aufträge erwarten können – die Investitionspläne rufen auch viel Kritik hervor. Eine der großen Fragen lautet dabei: Wie will Deutschland das finanzieren? "Der Staat, der 100 Milliarden Euro für seine Armee einsetzt, der hat plötzlich für andere Dinge kein Geld mehr", mahnt der Völker- und Menschenrechtler Professor Markus Krajewski von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Sollten für die Finanzierung beispielsweise Sozialleistungen für Geflüchtete gekürzt werden, dann wäre das menschenrechtswidrig. "Bei der Frage, worauf verzichtet man, kommen völkerrechtliche Regeln ins Spiel."

UN Waffenkonvention: Einhaltung muss sichergestellt werden

Aber nicht nur bei dieser Frage. Prinzipiell stehe aus völkerrechtlicher Perspektive nichts gegen eine derartige Erhöhung des Verteidigungsetats, Deutschland ist ein souveräner Staat und nicht an maximale Ausgaben oder dergleichen gebunden, so Krajewski weiter. Dennoch gilt es dabei, sich an internationale Regelungen wie die Waffenkonvention der Vereinten Nationen (UN) zu halten. Der Grundgedanke des humanitären Völkerrechts erlaubt die Schädigung des Feindes, verbietet aber das Zufügen von unnötigem Leid, auch ein Angriffskrieg – wie ihn Putin gegen die Ukraine führt – verstößt massiv gegen Völkerrecht.

Aber wann dient ein Einsatz der Verteidigung? Zwar geht es laut Krajewski auch um die territoriale Sicherheit, er erinnert aber an die berühmte Aussage des ehemaligen Verteidigungsministers Peter Struck (SPD): "Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt." Strucks Aussage wird jedoch spätestens seit dem Scheitern der Afghanistan-Mission wieder stark hinterfragt.

UN Arms Trade Treaty: Verpflichtungen lange nach Waffenanschaffung

Markus Krajewski erwartet nicht, dass Deutschland beim Einkauf der Rüstungsprodukte gegen Völkerrecht verstoßen wird, dennoch sei eine wichtige Frage bei der Aufrüstung der Bundeswehr: Was passiert mittelfristig, was passiert langfristig, wenn die heute gekauften Waffen ausgemustert und dann weitergegeben werden? Der Arms Trade Treaty – der Vertrag über den Waffenhandel – der UN verpflichtet die Staaten, dass aus ihrem Territorium keine Waffen in Gebiete exportiert werden, in denen sie unter Umständen für Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden. "Wenn man so aufrüstet, muss man sich auch überlegen: Wie verhindert man, dass die Waffen nicht später in falsche Hände geraten?", sagt Krajewski.

Völkerrecht gilt nicht für Privatunternehmen

Das Völkerrecht und die UN Waffenkonvention gelten nur für Staaten. Unternehmen wie Diehl Defence sind bei der Herstellung ihrer Produkte lediglich an deutsches Recht gebunden. Der Staat habe aber die Aufgabe, die Herstellung und Ausfuhr der Waffen zu kontrollieren, sonst macht er sich eines Verstoßes gegen das Völkerrecht strafbar.

Zu den am stärksten nachgefragten Produkten des mittelfränkischen Rüstungsherstellers zählen nach eigenen Angaben Lenkflugkörper, bodengestützte Luftabwehrsysteme und elektronische Systeme zur Drohnenabwehr sowie Munition – sowohl Klein- als auch Großkaliber. Diehl und auch RUAG Ammotec teilen auf Anfrage mit, dass sie sich jetzt von der Bundesregierung eine verbindliche Langfristplanung wünschen, die es möglich mache, Kapazitäten aufrechtzuerhalten beziehungsweise zu schaffen.