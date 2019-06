Rüstungsindustrie: Eine Whistleblowerin gegen Rheinmetall

Aus Angst, sich strafbar zu machen, meldete Rosemarie Meuer den Vorfall dem Rheinmetall-Sicherheitsbeauftragten am Standort Unterlüß. "Danach wurde mein Leben zur Hölle", sagt die Mutter von sechs Kindern. Die langjährige Rheinmetall-Mitarbeiterin fühlte sich immer mehr an den Rand gedrängt und gemobbt. "Am Anfang hat es mir nichts ausgemacht, aber mit der Zeit wurde das schlimm", so die Ingenieurin, bis zu einem "richtigen Zusammenbruch".

Bundeswirtschaftsministerium wird nichts unternehmen

Sie informierte das Bundesamt für Verfassungsschutz. Der Inlandsgeheimdienst leitete den Vorgang an das für Rüstungsexporte zuständige Bundeswirtschaftsministerium weiter. Dort schrieb eine für "Geheimschutz in der Wirtschaft" zuständige Referatsleiterin an einen Kollegen, die vom Verfassungsschutz übermittelten "Vorwürfe dürften aufklärungsbedürftig sein". Dies geht aus Unterlagen hervor, die das Magazin Stern über eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten hat. Der Kollege im Bundeswirtschaftsministerium allerdings kam ohne eingehende Prüfung zu dem Schluss, dass das Ministerium nichts in dieser Sache unternehmen müsse.

Grünen-Politikerin spricht von "Unverschämtheit"

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Katja Keul wollte dazu mehr in Erfahrung bringen und stellte eine parlamentarische Anfrage an die Bundesregierung. Das Wirtschaftsministerium teilte daraufhin mit: "Die Bundesregierung hat Kenntnis davon, dass als 'NATO-Unclassified' gekennzeichnete Dokumente nach Südafrika weitergegeben worden sein sollen." Keul bezeichnete es als "Unverschämtheit", dass sie als Parlamentarierin lediglich mit diesem einen Satz "abgespeist" worden sei. Die Bundesregierung habe sich geweigert, weitergehende Auskünfte zu erteilen.

Der Geschoss-Expertin Rosemarie Meuer wurde 2018 gekündigt, zuvor war sie monatelang krankgeschrieben. Doch sie wehrte sich. Vor Gericht stimmte Rheinmetall vor kurzem einem Vergleich zu. Dieser umfasst, dass die Whistleblowerin nachträglich ein Zeugnis bekommt, mit sehr guter Bewertung von Leistung und Verhalten.