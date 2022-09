Rüstungsexporte: Streit über schwere Waffen für die Ukraine

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul (CDU), hat die angekündigten neuen Lieferungen deutscher Waffen an die Ukraine als unzureichend kritisiert. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) biete "statt Hilfe erneut nur Almosen an", sagte er den Funke-Zeitungen (Freitagausgaben). Mit zwei weiteren Raketenwerfern und 50 geschützten Truppentransportern vom Typ Dingo "ist in einem Konflikt dieser Größe und Intensität nicht einmal ein einzelnes Gefecht zu gewinnen", kritisierte Wadephul.

"Deutschland nicht der Lächerlichkeit preisgeben"

Der Unionsfraktionsvize forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, bei der Bundeswehrtagung am Freitag "die Lieferung eines echten Pakets an schweren Waffen, Kampfpanzern und Schützenpanzern" anzukündigen, um "Deutschland nicht endgültig vor den Augen der internationalen Öffentlichkeit der Lächerlichkeit preiszugeben".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält am Vormittag eine Rede auf der Bundeswehrtagung in Berlin. Neben der Lage der Streitkräfte dürfte es dabei erneut auch um die militärische Unterstützung für die Ukraine gehen.

Die Regierung in Kiew hatte Deutschland in den vergangenen Tagen mit Nachdruck um die Lieferung von Marder-Panzern und von Kampfpanzern des Typs Leopard II gebeten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Lambrecht lehnen dies bislang ab - anders als Vertreterinnen und Vertreter der Koalitionspartner Grüne und FDP.

Hofreiter will Kampfpanzer "so schnell wie möglich"

So lobte zwar der Grünen-Politiker Anton Hofreiter die von Verteidigungsministerin Lambrecht angekündigten neuen Waffenlieferungen in die Ukraine. Wichtig sei nun aber auch, so schnell wie möglich Kampfpanzer zu liefern, sagte er im Interview der Bayern 2-radioWelt.

Er hoffe, "dass sich die Koalition möglichst schnell darauf verständigt, noch mehr Waffen zu liefern". Denn die Schützenpanzer seien da. Es gebe 40 Schützenpanzer Marder, die man einfach direkt in die Ukraine liefern könne.

Putin zu Verhandlungen zwingen

"Wir haben nur eine Chance, den Krieg so schnell wie möglich beenden, wenn Putin endlich begreift, dass Verhandeln für ihn lohnender ist, als den Krieg fortzusetzen; und das geht umso schneller, je höher die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine ist." Man müsse Russland dazu zwingen in "endlich ernsthafte Verhandlungen einzusteigen" so Hofreiter weiter.

Weil will Rüstungsexporte leichter machen

Derweil unterstützt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den Vorstoß von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht für eine Lockerung der strengen Rüstungsexportregeln. "Das scheint mir plausibel zu sein - gerade unter dem Gesichtspunkt der europäischen Kooperation", sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur. "Die Staaten in Europa sitzen in einem Boot. Wir haben das gemeinsame Interesse, zusammen stark zu sein. Und dazu gehört es auch, in Rüstungsfragen zusammenarbeiten zu können."

Die SPD-Politikerin Lambrecht hatte sich Anfang der Woche in einer Grundsatzrede dafür ausgesprochen, die strikten deutschen Richtlinien für Rüstungsexporte aufzuweichen, um Kooperationen mit europäischen Bündnispartnern wie Frankreich, Spanien oder Großbritannien zu erleichtern. In diesen Ländern werden Rüstungsexporte nicht so stark etwa von der Menschenrechtslage in den Zielländern abhängig gemacht wie in Deutschland. Bei Gemeinschaftsprojekten müssen sich aber auch die Unternehmen in den Partnerstaaten beim Export an die deutschen Beschränkungen halten.

"Karten in der Sicherheitspolitik werden neu gemischt"

Weil sagte, er habe sich noch vor kurzem nicht vorstellen können, über eine Lockerung der Exportregeln nachzudenken. "Durch das Vorgehen Putins werden die Karten in der europäischen Sicherheitspolitik aber komplett neu gemischt", sagte er mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Europa müsse nun seine eigene Verteidigungsfähigkeit stärken und die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten verringern. "Deswegen ist die Option europäischer Kooperationsprojekte sehr ernst zu nehmen."

Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Grüne und FDP darauf verständigt, die Rüstungsexportkontrolle auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Ein Gesetzentwurf wird derzeit im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) erarbeitet. Die Grünen wollen die Regeln sogar noch verschärfen und den Export in Länder außerhalb von Europäischer Union und Nato weiter einschränken.