Rücktrittsgerüchte begleiten Papst Franziskus nach L‘Aquila

Ein Besuch von Papst Franziskus in L’Aquila in den Abruzzen wird von Rücktrittsgerüchten begleitet. Franziskus hat diese Gerüchte zuletzt selbst mit Äußerungen befeuert. Er könne in seinem Gesundheitszustand keine großen Reisen mehr machen.