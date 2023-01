Rücktritt von Ministerin Lambrecht am Montag erwartet

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht schweigt. Auch aus dem Kanzleramt dringt am Wochenende nichts an die Öffentlichkeit. Zwar gilt ein Rücktritt der glücklosen Ministerin als wahrscheinlich. Doch wann, wo und von wem die Entscheidung verkündet werden soll, bleibt vorerst offen. Zumindest offiziell. Denn nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll der Rücktritt am Montag erfolgen. Auch die Nachrichtenagentur Reuters und andere Medien melden dies.

Die "Bild"-Zeitung hatte am Freitag als erstes gemeldet, dass Lambrecht zurücktreten will. Für Kanzler Olaf Scholz (SPD) kommt der Abgang von Lambrecht eher zu einem schwierigen Zeitpunkt - weshalb er nach Reuters-Informationen auch versuchte, sie zum Bleiben zu bewegen. Allerdings habe Lambrecht schon vor längerer Zeit die Entscheidung getroffen, im ersten Halbjahr 2023 zurückzutreten. Sie selbst, so heißt es, habe gemerkt, dass sie mit ihren Botschaften wegen der Kritik an ihrer Amtsführung nicht mehr durchdringe.

Klingbeil hält sich in Causa Lambrecht zurück

SPD-Chef Lars Klingbeil wollte selbst am Sonntag noch das weitere politische Schicksal von Lambrecht offen lassen. Er kommentiere keine Medienberichte, sagte Klingbeil im ZDF. Lambrecht habe "große Rückendeckung", sagte Klingbeil. Was die SPD zu entscheiden habe, werde sie geschlossen entscheiden und dann verkünden.

Klingbeil ist der erste führende SPD-Politiker, der sich seit den ersten Rücktrittsmeldungen überhaupt zu der Verteidigungsministerin äußerte. Der SPD-Chef gilt selbst als ein möglicher Nachfolger Lambrechts. Fragen dazu wich er im ZDF aus. Als Kandidaten gelten auch die bisherige Wehrbeauftragte Eva Högl, die Parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller, und der bisherige Arbeitsminister Hubertus Heil.

Entscheidung vor Ramstein-Format?

Die SPD besetzt in der Ampel-Koalition die Spitze des Verteidigungsressorts. Am 20. Januar treffen sich die westlichen Verbündeten im sogenannten Ramstein-Format, um über weitere Waffenlieferungen für die Ukraine zu beraten. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob Deutschland Leopard-2-Panzer liefern wird oder anderen Nato-Staaten die Erlaubnis gibt, dass diese Leopard-Panzer an die Ukraine übergeben.

"Ich vertraue der SPD, dass sie da zu einer guten Entscheidung kommt", sagte die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Sara Nanni, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Auch mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine betonte sie: "Je früher wir da Klarheit haben, desto besser."

Söder über möglichen Lambrecht-Rückzug: Darf keine Hängepartie geben

CSU-Chef Markus Söder forderte von Bundeskanzler Scholz rasch Klarheit über die künftige Leitung des Verteidigungsressorts. Der bayerische Ministerpräsident schloss sich damit in der "Bild am Sonntag" Appellen anderer Unions-Politikerinnen und -Politiker an. "Eine mögliche Nachfolge muss sofort geklärt werden", sagte Söder. Weiter forderte der CSU-Chef: "Es darf keine Hängepartie geben. Und es muss diesmal Kompetenz vor innerparteilichen Proporz gehen."

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte der "Rheinischen Post" zu Kommentaren aus der Union zu dem erwarteten Rücktritt Lambrechts: "Die Angriffe und Häme der Union sind eine Frechheit gegenüber Christine Lambrecht." Wiese warf der CDU/CSU vor, sie habe "in den 16 Jahren ihrer Regierungszeit mit fünf Ministern die Bundeswehr in den schlechten Zustand gebracht, indem sie sich aktuell befindet." Daher wäre "etwas mehr Demut angebracht von Merz und Co".

Merz: Abwarten schadet der Bundeswehr

CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Samstag mit Blick auf Lambrecht gesagt, sie sei "von Anfang an mit dieser Aufgabe überfordert gewesen". Andere Politikerinnen und Politiker der CDU/CSU begrüßten das erwartete Ende der Amtszeit der Ministerin als "überfällig". "Auch mit diesem Wabern und diesem Abwarten und diesem Zögern schadet man der Bundeswehr", kritisierte Merz. Aus seiner Sicht wäre gut, wenn das, was an Gerüchten durch die Medien gehe, mit einer Entscheidung des Bundeskanzlers abgeschlossen würde. Auch sollte die Bundeswehr wieder jemanden als Minister oder Ministerin erhalten, der dieser Aufgabe gewachsen sei, sagte der Oppositionsführer.

Mit Informationen von Reuters und dpa