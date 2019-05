Rücktritt verkündet: Theresa May gibt auf

Drei Mal scheiterte Theresa May mit ihren Brexit-Plänen am britischen Parlament. Einen vierten Versuch wird es nicht mehr geben. Die Premierministerin tritt zum 7. Juni als Parteichefin und damit auch als Premierministerin zurück. Das gab sie jetzt in London bekannt. Sie wird die Amtsgeschäfte noch so lange weiterführen, bis ein Nachfolger gewählt ist.

"Ich habe Königin Elizabeth II. mitgeteilt, dass ich Premierministerin bleiben werde, bis ein Nachfolger gefunden ist." Theresa May, britische Premierministerin

Brexit-Hardliner Johnson als Nachfolger gehandelt

Das dürfte mehrere Wochen dauern. Als aussichtsreichster Kandidat für ihre Nachfolge an der Parteispitze gilt der Brexit-Hardliner und ehemalige Außenminister Boris Johnson.

Mays Schritt war erwartet worden, stand sie doch von mehreren Seiten massiv unter Druck - nicht zuletzt von EU-freundlichen Abgeordneten und Brexit-Hardlinern in ihrer eigenen Konservativen Partei.

Torys droht Schlappe bei Europawahl

Ihrer Partei droht am Sonntagabend, wenn die Ergebnisse der Europawahl verkündet werden, ein böses Erwachen. Letzte Umfragen hatten die Brexit-Partei von Nigel Farage bei knapp 40 Prozent gesehen. Die konservativen Tories dümpelten im einstelligen Bereich.

Wenig Zeit für Brexit

Wie es in Sachen Brexit weitergeht, bleibt auch nach Mays Rücktritt ungewiss. Mit Brüssel ist eine Verschiebung des Austritts Großbritanniens aus der EU bis spätestens 31. Oktober vereinbart. Mays Nachfolger bleibt also nur wenig Zeit, die Brexit-Hängepartie zu beenden und einen geordneten Austritt zustande zu bringen.

"Kompromiss ist kein schmutziges Wort"

May sagte, sie glaube daran, dass ihre Partei die Kraft zur Erneuerung habe. Das Brexit-Referendum im Juni 2016 sei ein Ruf nach einem "grundlegenden Wandel in unserem Land" gewesen. Einen Konsens beim Brexit könne es nur geben, wenn alle Seiten zum Kompromiss bereit seien: "Kompromiss ist kein schmutziges Wort, das Leben hängt davon ab."

May war sichtlich angerührt. Sie werde "für immer bedauern", dass sie "nicht in der Lage gewesen" sei, den Brexit zu vollziehen. Sie beendete ihre Stellungnahme unter Tränen.

International fielen die Reaktionen auf die Rücktrittserklärung Mays gefasst aus. Bundeskanzlerin Merkel ließ über eine Sprecherin ausrichten, sie habe die Ankündigung mit Respekt zur Kenntnis genommen. Sie habe mit der britischen Premierministerin stets gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet und werde dies auch weiterhin tun, solange sie im Amt sei. Merkel werde auch weiter gute Beziehungen zu Großbritannien pflegen.

Frankreichs Präsident Macron lobte May für ihre "mutige Arbeit", er forderte aber auch eine schnelle Klarstellung beim Brexit. Priorität habe nun, den guten Weiterbetrieb der EU zu sichern.