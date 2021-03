Rückschlag für Astrazeneca: US-Experten zweifeln an Studiendaten

Astrazeneca droht im Zusammenhang mit seinem Covid-19-Impfstoff neues Ungemach. US-Experten ziehen die Aussagekraft von Daten in Zweifel, die das Unternehmen nutzte, um in einer neuen Studie die Wirksamkeit und Verträglichkeit seines Corona-Vakzins nachzuweisen.

Das vom US-Seuchenexperten Anthony Fauci geführte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) erklärte, ein unabhängiges Kontrollgremium habe Bedenken geäußert. Die Experten seien darüber besorgt, dass durch das Einbeziehen von "veralteten Informationen" ein "unvollständiges Bild der Wirksamkeit vermittelt" worden sein könnte, teilte die Behörde mit. Frühere Untersuchungen, die ebenfalls für eine gute Wirksamkeit des Präparats sprechen, zweifelt die NIAID in ihrem Statement nicht an.

Firma muss neue Daten liefern

Der britisch-schwedische Pharmakonzern sei nun aufgefordert, mit dem Data and Safety Monitoring Board (DSMB) zusammenzuarbeiten, um die Wirksamkeitsdaten zu überprüfen und sicherzustellen, dass "die genauesten, aktuellsten Wirksamkeitsdaten so schnell wie möglich veröffentlicht werden".

Eigentlich wollte das Unternehmen so schnell wie möglich eine Notfallzulassung in den USA für seinen Impfstoff beantragen. Die Bedenken des NIAID stellen nun das Vorhaben in Frage.

Kein Hinweis auf Thrombosen

Von Astrazeneca war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Das Unternehmen hatte am Montag das Ergebnis einer Phase-III-Studie in den USA bekanntgegeben. So schütze das Vakzin zu 79 Prozent vor einer Corona-Infektion mit Symptomen und zu 100 Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf, der einen Krankenhausaufenthalt erforderlich macht. Der Impfstoff wirke in allen Altersgruppen.

Ein erhöhtes Thrombose-Risiko wurde bei den 21.583 Probanden, die mindestens eine Impfdosis erhielten, nicht festgestellt. Auch die konkrete Suche nach Blutgerinnseln im Gehirn, sogenannten Sinusthrombosen, habe keinen Treffer ergeben.

Massiver Einsatz in Großbritannien

Mehrere Länder, darunter auch Deutschland, hatten das Präparat zuletzt ausgesetzt, weil in wenigen Fällen nach der Impfung Thrombosen, also Blutgerinnsel, in Hirnvenen aufgetreten waren. In Deutschland kann das Mittel mittlerweile wieder gespritzt werden.

Der Impfstoff namens AZD1222 wurde von Astrazeneca zusammen mit der Universität Oxford entwickelt. Er wird seit Januar in Großbritannien in großem Stil eingesetzt.