Rückruf Edeka-Salatmischung: Es droht ein allergischer Schock

Der Salatproduzent Gartenfrisch Jung ruft die Salatmischung "Edeka deli Caesar Snack Salat" zurück. Betroffen sind 280-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. März 2019. Das teilte das Unternehmen aus Jagsthausen bei Heilbronn am Mittwoch mit.

Auch Bayern ist vom Rückruf betroffen

In Baden-Württemberg wurden die Salate bei den Supermarktketten Edeka und Marktkauf angeboten. Außerdem noch in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Thüringen, Sachsen sowie in Teilen von Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Falsche Etiketten weisen womöglich nicht auf Allergene hin

Den Angaben nach tragen manche Packungen möglicherweise falsche Etiketten. Allergene wie Magermilchjoghurt, Hartkäse, Eigelb, Anchovispaste, Milch, Lysozym aus Ei sowie Weizenmehl sind darauf nicht ausgewiesen. Nicht-Allergiker können das Produkt laut Hersteller bedenkenlos essen.

Erste Hilfe bei einem allergischen Schock

Der sogenannte anaphylaktische Schock gilt als die heftigste Reaktion, die durch ein Allergen ausgelöst werden kann. Vor allem bei Bienen- und Wespenstichen ist diese Form zu beobachten, aber auch bei bestimmten Lebensmittelallergien. Bereits kleinste Dosen können die Reaktion auslösen.

Eindeutige Symptome

Der Betroffene merkt unmittelbar und eindeutig, dass etwas nicht stimmt: Die Lippen werden beispielsweise taub, der Hals kann anschwellen. Beklemmung macht sich breit, im Extremfall überkommt den Allergiker Todesangst. Ein Schock oder Kreislaufzusammenbruch kann die Folge sein, im schlimmsten Fall stirbt man daran.

Sofort-Hilfe

Außenstehende sollten sofort einen Notarzt verständigen - mit Hinweis auf eine mögliche allergische Reaktion. Jede Minute zählt. Anschließend muss der Betroffene soweit wie möglich beruhigt werden.

Allergiepass

Trägt der Allergiker einen Allergiepass bei sich? Betroffene sollten unbedingt so einen Allergiepass mit sich führen, sodass der behandelnde Arzt gegebenenfalls einschätzen kann, wodurch die Reaktion ausgelöst wurde. Klären Sie als Allergiker mit Ihrem Arzt ab, ob Sie bestimmte Notfallmedikamente stets mit sich führen sollten.

Adrenalin als ärztliches Hilfsmittel

Das wichtigste Medikament beim anaphylaktischen Schock ist Adrenalin. Es macht die Gefäße eng, sodass mehr Blut zur Verfügung steht für die Durchblutung des ganzen Körpers, und es macht die Atemwege weit, sodass man besser atmen kann.

Antihistaminika und Kortison

Auch sogenannte Antihistaminika können akute Beschwerden lindern. Sie hemmen die Wirkung von Histamin, einem körpereigenen Hormon und Transmitter, das bei allergischen Reaktionen ausgeschüttet wird. Kortisontabletten können ebenfalls helfen. Beide Medikamente sind jedoch oft mit Nebenwirkungen verbunden. Notfallsets bekommt man vom Arzt verschrieben.